ONLINE: Zápasy o všechno. Vítkovice s Olomoucí bleskově srovnaly

V předkole Generali Česká play off už není kam couvnout. Během čtvrtečního večera se ve třech napínavých a velice vyrovnaných sériích rozhodne, které týmy postoupí do čtvrtfinále. Jako první do utkání č. 5 nastupují Vítkovice, které doma čelí Olomouci s Davidem Krejčím. V 17.30 se Plzeň na svém hřišti pouští do bitvy s Mladou Boleslaví. Na závěr večera se Liberec pod Ještědem rve o postup s brněnskou Kometou. Kdo se dostane do dalších bojů o Masarykův pohár? ONLINE přenosy a VIDEA z utkání sledujte na iSport.cz.