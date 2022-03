Sparťan Forman o play off: Titul. Nic jiného. Chlapík jako Joe Špína

V pondělí odehraje v dresu Sparty zápas s pořadovým číslem 520. Jen jedenáct hráčů v historii tradičního klubu jich má na kontě víc. Všichni během let dokráčeli ke zlatu. Miroslav Forman ne. Zatím. Teď půjde s eskem na hrudi už do devátého play off . „Jsme připravení! Těšíme se,“ usmívá se forvard, se kterým to během rozhovoru pořádně šilo. Natěšení na úvodní čtvrtfinálový duel je znát.

V pondělí vám skončí celkem třináct dnů trvající pauza od posledního zápasu základní části. Jak dlouhá pro vás byla?

„Řekl bych, že úplně ideální. Konec základní části jsme hráli pořád, non stop. Přišlo to v pravou chvíli. Odpočinuli jsme si, dobře jsme potrénovali a jsme připravení.“

Cítil jste na sobě, že jste volno potřeboval?

„Ano, základní část byla strašně náročná. Hráli jsme do toho ještě Ligu mistrů, bylo toho dost. Na druhou stranu hned druhý, třetí den jsem přišel na zimák a už mě svrběly ruce a nohy. Chuť je teď o to větší, ale odpočinek jsme opravdu potřebovali. Natěšení je teď velké.“

Čeká vás Liberec, soupeř, kterému máte za poslední roky co vracet.

„To je pravda. Já jsem ale upřímně vůbec neřešil, koho dostaneme. Jsem v takovém módu, že věřím, že budeme vyhrávat. Že zvládneme porazit kohokoli. Věřím naší síle. Hodně nás pozvedly výkony v konci základní části.“

Motivaci uspět máte z podstaty obrovskou. Je ale chtění právě díky známému soupeři ještě o chlup větší?

„Asi ne. Jak říkáte, motivace je velká, ale pořád stejná. Všechny týmy jsou výborné. Není to tak, že bychom více chtěli proti Liberci než proti někomu jinému. Navíc nemůžeme být moc přemotivovaní, to taky není dobře.“

Působíte ve sparťanském áčku dvanáctou sezonu, jste odchovanec a symbol rudého eska. Rok co rok odpovídáte na otázky, kdy už přijde úspěch a skončí titulové čekání. Říkal jsem si, že jsme rovnou mohli otisknout rozhovory z let minulých. Co vy na to?

(směje se) „Klidně, vypadalo by to určitě dost podobně. Každý rok se mě na to novináři ptají. Před sezonou, před play off . Tak co, letos už konečně titul? Je to pořád stejné, na nic jiného nemyslíme, ale mluvit o tom fakt nepotřebujeme. Jdeme zápas od zápasu, teď se soustředíme na ten první.“

Chápu, že je těžké srovnávat, ale není tohle nejsilnější tým, jaký jste za poslední dekádu ve Spartě zažil?

„Určitě je jeden z nejsilnějších. Týmy tady byly ale ohromně silné vždycky, nebylo tomu tak akorát tři a čtyři rok zpátky, kdy jsme skončili dvakrát desátí a vyletěli jsme hned v předkole. Těžko porovnávat, určitě jsme teď ale hodně nabití.“

Formanova sezona zápasy: 42

body: 23 (12+11)

plus/minus: +4

střely: 82

průměrný ice time: 15:09

Když se vrátíme na konec ledna, kdy jste byli desátí, jen kousek od třináctého místa... Jak vám v tu dobu bylo?

„Před pár dny v rozhovoru pro Sport říkal Filip Chlapík, že si vůbec nepřipouštěl, že jsme byli v tu dobu kousek od fiaska. Já taky ne. Pořád jsem řešil jen to, kolik ztrácíme na čtyřku. Dolů jsem se vůbec nedíval. Věřil jsem kvalitě týmu. Když se na to ale kouknu zpětně, kolik bodů jsme ztráceli... Fakt nebyla forma, nikdo nám moc nevěřil. V kabině jsme ale byli pořád pozitivní.“

Takže vám nebleskla hlavou sezona 2010/11, kdy jste s hvězdným týmem skončili dvanáctí a hráli skupinu o udržení?

„Vůbec. Myslel jsem jen pozitivně.“

Loňské semifinále s Libercem se hrálo bez fanoušků. Minimálně v tomhle teď přijde velká změna.

„Hokej s lidmi je úplně jiný sport. Vážně. Teď ty covidové roky byly šílené, bez diváků je to úplně něco jiného. Těším se, až to tady bude plné a všichni si to užijeme. Play off ty plné haly ještě umocňuje, je to obrovský rozdíl. Všichni víme, jaké to je, když přijde plná hala a začne to bouřit už před zápasem. Diváci jsou jako jedna lajna navíc. Věřím, že nám to pomůže.“

V sezoně máte s Tygry bilanci tří výher a jediné porážky. Může i tohle hrát roli, nebo bude platit klišé, že je play off jiná soutěž a všechno se maže?

„Je to jiná soutěž. (směje se) Popravdě jsem ani nevěděl, jakou s nimi máme ze sezony bilanci. Vím jen, že jsme poslední zápas vyhráli. Jestli jsme s nimi nějaké série v minulosti prohráli a teď jsme byli v sezoně úspěšnější, to vůbec řešit nebudeme. Asi si pustíme ty zápasy, koukneme na ně. Něco si k nim řekneme, hlavně se ale budeme soustředit na sebe.“

Vy budete sice odpočatí, ale Liberec naopak rozehraný. Jaký to může mít vliv?

„Věřím, že jsme připravení na play off hokej. I na trénincích je to vidět, do soubojů chodíme naplno, jsme nachystaní. Věřím, že to pro nás nebude problém.“

Jak to, že ještě nezapouštíte klasický plnovous na vyřazovací boje?

„Mně to bohužel neroste.“ (rozesměje se)

A o speciálním účesu jste neuvažoval? Filip Chlapík nahodil na play off model mulet z roku 1990.

„Rovnou chci říct, že Chlápa vypadá šíleně. Říkáme mu Joe Špína. Kdo jste tenhle film neviděli, najděte si ho. Přemýšlím, že něco vytvořím, ale rozhodně ne to, co má na hlavě on. To už je na mě moc velká divočina.“

