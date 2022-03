Sedm kulí! Sparta nadělala tygří steaky. Pro hlavu super, zářil Tomášek

Na jedné straně obří natěšení po třinácti dnech volna, na té druhé zase rozehranost a touha přenést o rundu dál vítěznou náladu z předkola. Co je víc? Sparta pondělním výkonem odpověděla jasně. Odpočatá naleštěná mašina vyjela z garáže a rovnou vyrazila na tygří safari. S chutí si zastřílela.

Výsledek byl vpravdě trapný. Liberec schytal debakl 0:7. Jediná útěcha? V úterý je nový den, nový zápas. A zase se začne od nuly. První čárku ale zapsali Pražané.

„Nastoupili jsme skvěle. Řekl bych, že trochu rozhodly zkušenosti z minulé sezony, nechtěli jsme připustit, aby nám to uteklo. Napadalo nám to tam, takhle to někdy vyjde. S góly se roztrhl pytel,“ culil se forvard David Tomášek. „Tahle výhra je pro nás velká injekce sebevědomí. Po dlouhé pauze jsme si dokázali, že jsme góly dávat nezapomněli. Pro hlavu super, ale druhý zápas bude určitě jiný,“ přidal.

Tomášek Tygry zlikvidoval pěti kanadskými body. Druhou třetinu Sparta vyhrála 4:0, on byl u každého z gólů. Dvakrát vymetl horní roh branky Petra Kváči, dvakrát trefu připravil parťákům. Bodové kvarteto na led vyložil během devíti minut a deseti sekund. Ve třetí části pak přidal pátý punkt.

SESTŘIH: Sparta - Liberec 7:0. Debakl Tygrů režíroval Tomášek (2+3)

„Někdy to tak je. Pro moji psychiku je to super. Tohle je play off, jsou tu emoce. Strašně mě to baví. V týmu máme neskutečně zdravou atmosféru, na střídačce to žije, všichni se podporují. Jeden stupínek máme, další tři před námi. Půjdeme si tvrdě za tím,“ má jasno olympijský náhradník, který se po Hrách přesunul z Chabarovsku zpět do známého pražského prostředí.

Skoro devět tisícovek domácích fanoušků radostí juchalo nadšením. Arénou se neslo skandování: deset, deset! Kdo by to byl před zápasem řekl. Poslední minuty duelu trávili diváci ve stoje, když aplaudovali za běhu mexické vlny. Pro Tygry to byly hodně hořké chvíle.

V úvodním střetnutí jim nefungovalo nic. „Budu krátký. Soupeř byl od začátku do konce lepší a zaslouženě vyhrál,“ vysypal ze sebe poražený kouč Patrik Augusta na úvod tiskové konference. „Od začátku jsme byli o krok pomalejší, nešly nám nohy. V první třetině nás podržel gólman. Sparta byla aktivnější, živější. My jsme si přesilovkami nepomohli, soupeř ano. Sehrál je výborně. Nechci volit silná slova jako zklamání, ale představovali jsme si to jinak. Něco si k tomu interně musíme říct,“ přidal pak po otázkách novinářů.

Už během utkání měl velmi ostrý proslov ke spoluhráčům šéf tygří smečky Ladislav Šmíd. Nelíbil se mu přístup některých hráčů. „Pokud někdo nemá chuť nebo se mu nechce, klidně můžeme dohrát s deseti hráči,“ zuřil prý v šatně mezi druhou a třetí třetinou.

Gestem fair play se blýskl kapitán Liberce Petr Jelínek, když za stavu 0:1 odvolal faul na svou osobu. „Nic to nebylo, jen jsme se srazili. Tohle by mělo být samozřejmé,“ pravil pak. Namísto přesilovky o chvíli později Tygři inkasovali. „Děkujeme, velký respekt,“ komentoval trenér Sparty Josef Jandač.

A pokračoval. „Bylo důležité, že jsme uhráli oslabení a pak sami využili přesilovky ve druhé třetině. Všichni jsme se těšili, až to začne. V pátek jsem ještě říkal, že taková ta play off horečka nepřišla, teď už je tady.“ V úterý se bude snažit dovést tým k druhé výhře.

Sparta - Liberec: Fair play gesto kapitána Tygrů Jelínka

12 Tolik bodů získal v pěti vzájemných duelech sezony s Libercem útočník Sparty Filip Chlapík. K osmi bodům ze základní části v pondělí přidal další čtyři (0+4).

