Voženílek: Možná říkám hloupost, ale led je tu pomalejší. Bylo to utahaný

Co mohly udělat České Budějovice ve čtvrtém utkání série jinak?

„Ten první gól jsme si mohli pohlídat. Dali jsme zbytečný icing a špatně jsme vystoupili na beka. Když jeden tým vede, víc brání a ten druhý se do něj tlačí. Měli jsme nějaké šance, tyčky. Teď vyhrály Pardubice a v pondělí se budeme snažit to ukončit.“

Jak prožíváte zápasy proti mateřskému klubu?

„Že bych to prožíval nějak výrazně, to se říct nedá. Ale vždycky jsou na utkání příbuzní, rodinu mám z Pardubic. Pár protihráčů jsou mí kamarádi. Občas do sebe šťouchneme, ale nic velkého. Ještě stojí na střídačce Ríša Král, který mě trénoval v juniorce i v áčku. Občas si na ty časy vzpomenu.“

Proč jste neproměnil ve druhé třetině samostatný únik?

„Přemýšlel jsem, co udělám. První myšlenka byla střela, pak jsem si řekl, že to zkusím potáhnout do strany a dát to mezi nohy. Bohužel to nevyšlo. Asi jsem měl zvolit tu střelu.“

Pardubice - České Budějovice: Voženílek zvedl puk pod horní tyčku z hranice brankoviště, 2:1

Byl to klidnější duel než ty předchozí, že?

„Už ten páteční byl takový. Možná říkám hloupost, ale přijde mi, že je tady větší hřiště, led je pomalejší a je těžší dohrávat osobní souboje. Přišlo mi to jiné oproti zápasům v Budějovicích. Zdálo se mi to utahanější. Třeba je to tím hřištěm, ale nejsem si jistej.“

Říká se, že poslední krok bývá nejtěžší. Je to jen fráze?

„Nemyslím. Asi to tak je. Říkali jsme si to i před zápasem. Koukal jsem, že ani Sparta ten poslední krok neudělala. Budeme to chtít ukončit před našimi fanoušky. Věřím, že to v pondělí urveme.“

Je soupeř ten, kdo musí?

„Přijde mi, že ty vysoké cíle má spíš užší vedení. Ten tlak je spíš odtud než od hráčů. Ale když už nemáte co ztratit, kolikrát jste uvolněnější. Musíme pracovat, dělat zodpovědně každý detail.“