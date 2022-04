Mazanec mazal Bruslaře v základu, Kacetl v play off. Varaďa: Chytat bude...

Vsadit na osvědčeného play off démona Ondřeje Kacetla? Nebo dát prostor stejně kvalitnímu brankáři Marku Mazancovi, který v základní části odchytal všechny vítězné zápasy proti Mladé Boleslavi, připsal si v nich dvě nuly a dokonce i gólovou přihrávku? Třinečtí Oceláři před semifinále play off extraligy řešili příjemný rébus. „Chytat bude... jeden z našich brankářů,“ pousmál se před sérií trenér Václav Varaďa.

Brankář, to je klíčová figura každého týmu v play off. Bez jistoty mezi třemi tyčemi není moc šancí na úspěch. Dá se předpokládat, že Oceláři znovu vsadí na Ondřeje Kacetla. Ke kolotočům není důvod.

Jednatřicetiletý Kacetl před rokem Třinci senzačně vychytal mistrovský titul. Konkrétně Mladou Boleslav v dramatickém semifinále na sedm zápasů třikrát se svými parťáky vygumoval. A skvěle rozjel i aktuální play off. V bojovném čtvrtfinále s Vítkovicemi pustil ze čtyř zápasů jen tři góly. Dva z toho z přesilovek, jeden byl po smolném odrazu od zadního hrazení.

„Káca chytá super,“ má jasno zkušený třinecký obránce Martin Marinčin. „Mnohokrát nám pomohl, tak jako jsme i my pomohli jemu. Momentálně je v brance on, teď to funguje takto. Ale i Mazi (Mazanec) je kvalitní. Věřím, že i on by nás podržel. Oba jsou to kvalitní gólmani.“

Třinec - Vítkovice: Kacetl zasáhl lapačkou proti zakončení Bittena

Trenér Václav Varaďa si nechával definitivní rozhodnutí na poslední chvíli. „Rozhodneme se v nejbližší době tak, aby se to gólman, který půjde do branky, dozvěděl minimálně dva dny dopředu a mohl se nachystat,“ řekl kouč na téma gólmani. „V tréninku vypadají oba dobře. Důležité bude, jak se bude brankář prezentovat v utkáních.“

Čísla mluví jasně. I v základní části měl Kacetl o chlup lepší čísla než Marek Mazanec. A v play off korunuje parádní týmovou práci všech borců, které má před sebou. Stejně jako před rokem. Není pod palbou, není v potřebném tempu a zápřahu, ale když je potřeba, klíčový zákrok vytáhne.

„Je to strašně náročné na psychiku, protože víte, že může rozhodnout každý detail, každá maličká chyba,“ připouští Kacetl. „Je to těžké. Víte, že cokoliv může zápas zvrátit, musíte se koncentrovat na každou situaci celých šedesát minut. Střel moc není, ale už jsme si na to s Mazim asi zvykli, protože to tak máme celý rok. Tak se to snažíme brát jako normální věc.“

Precizní defenzivní práce týmu si gólmani cení. Přestože jim paradoxně ubírá na tempu. „Kluci nám strašně moc pomáhají, je to perfektní defenziva všech pěti hráčů, co jsou na ledě,“ souhlasí Kacetl. „Plno střel je zblokovaných, soupeře do velkých šancí ani nepustí. A když nějaké okýnko je, jsme tam od toho, abychom situaci zachránili.“

Oceláři se pochopitelně připravují i na to, že sami budou čelit kvalitním gólmanům. Ať už bude chytat Gašper Krošelj, nebo Jan Růžička. „Brankář (Krošelj) jim chytal velmi dobře, v celé sérii s Hradcem měl stabilní výkonnost,“ všímal si Varaďa. „Dostávali góly v podstatě jen v závěrech utkání a určitě budou pracovat tak, aby se to neopakovalo. My bychom chtěli být v utkáních lepší, abychom nemuseli čekat na závěr zápasu. Obecně měla Boleslav větší chuť a drajv, jela na krev a myslím, že právě tím nakonec Hradec udolala. Zaslouženě šla dál, čeká nás těžký soupeř.“

HC Oceláři Třinec Vše o klubu ZDE