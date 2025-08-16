Duplantis v Diamantové lize vyhrál, na rekord nedosáhl. Nor zaběhl třetí čas historie
Švédský tyčkař Mondo Duplantis i na Diamantové lize v Chořově přeskočil úroveň světového rekordu. Tentokrát ale jen nanečisto při skoku na 610 centimetrech, což byl jeho vítězný výkon. Na mítinku nabitém skvělými výkony zazářil Nor Karsten Warholm, který časem 46,28 sekundy na 400 metrů překážek zaostal jen 33 setin za světovým rekordem.
Zase dal publiku nahlédnout do svého světa zázraků. Mondo Duplantis byl v Chořově kvůli působivému odporu Řeka Emmanuila Karalise na hraně porážky, klíčovou výšku 610 centimetrů ale na druhý pokus přeletěl ve svém stylu. Téměř bezchybný skok ho vynesl 631 centimetrů od země, dva centimetry nad hranici jeho úterního světového rekordu z Budapešti. V závodě už se ale dál neposunul.
„Bylo to dobré, bohužel jsem cítil trochu únavu v nohách. Nedaly mi to, co bych potřeboval pro světový rekord. Ale je to OK. Karalis taky skákal velmi dobře a hodně na mě tlačil. Byl to pro mě jiný druh závodu, na některých výškách jsem musel bojovat,“ hodnotil Duplantis.
Warholm: Jsem na správné cestě
Další tváří sobotního odpoledne v Chořově, kam se na Diamantovou ligu přišlo podívat 35 000 fanoušků, byl Nor Karsten Warholm, který se ukázal po dvouměsíční tréninkové pauze v ohromující formě. Na trati 400 metrů překážek nezakolísal a do cíle vletěl v čase 46,28 sekundy. Jde o třetí nejrychlejší výkon historie. Rychleji běžel zatím jen on sám spolu s Američanem Raiem Benjaminem při přelomovém světovém rekordu na olympiádě v Tokiu, kde se za měsíc koná mistrovství světa.
„Směrem k Tokiu je to slibné. Trochu mě překvapilo, že to bylo tak dobré. Z tréninkových časů na soustředění jsem věděl, že jsem rychlý. Ukazuje to, že jsem na správné cestě,“ pochvaloval si Warholm, který vyměnil svou tradiční dráhu číslo 7 za osmičku. „Tady ve Slezsku je devět drah, takže můžu běžet v osmičce. Když si můžu vybrat, radši běhám ve venkovních drahách, protože to pro tělo není tak namáhavé.“
Dařilo se i nizozemské překážkářce Femke Bolové, která vyhrála v rekordu mítinku a nejlepším světovém čase 51,95. Na mužské stovce prohrál olympijský šampion Noah Lyles (9,90) s Jamajčanem Kishanem Thompsonem, který vyhrál ve vyrovnaném rekordu mítinku 9,87.
„Je to další skvělý postupný krok. Potřeboval jsem běžet pod deset, porazit pár lidí. Odnesl jsem si pár dobrých skalpů, dává mi to sebevědomí,“ hodnotil Lyles.
Další rekordy mítinku předvedli Masai Russellová, která v běhu na 100 metrů překážek vyhrála za 12,19 sekundy a zůstala 7 setin za světovým rekordem, Faith Kipyegonová na 3000 metrů (8:07,04) a Keely Hodgkinsonová, která osmistovku ovládla výkonem roku 1:54,74 minuty.
Výškař Jan Štefela skočil 222 centimetrů a skončil šestý.
Výsledky mítinku atletické Diamantové ligy v Chorzówě
Muži:
100 m (vítr +0,3 m/s): 1. Thompson (Jam.) 9,87, 2. Lyles 9,90, 3. Bednarek (oba USA) 9,96.
1500 m: 1. Nuguse (USA) 3:33,19, 2. T. Cheruiyot (Keňa) 3:33,35, 3. Nordas (Nor.) 3:33,41.
400 m př.: 1. Warholm (Nor.) 46,28, 2. Nathaniel (Nig.) 47,31, 3. Samba (Kat.) 47,34.
Výška: 1. Kerr (N. Zél.) 233, 2. Harrison (USA), 3. Doroščuk (Ukr.) oba 228, ...6. Štefela (ČR) 222.
Tyč: 1. Duplantis (Švéd.) 610, 2. Karalis (Řec.) 600, 3. Marschall (Austr.) a Vloon (Niz.) oba 590.
Koule: 1. Otterdahl (USA) 22,28, 2. Fabbri (It.) 22,10, 3. Kovacs (USA) 21,82.
Oštěp: 1. Yego (Keňa) 83,60, 2. Walcott (Trin.) 82,54, 3. Mardare (Mold.) 82,38.
Ženy:
100 m (+0,1 m/s): 1. Jeffersonová-Woodenová (USA) 10,66, 2. Claytonová (Jam.) 10,82, 3. Ta Louová-Smithová (Pobř. slon.) 10,87.
200 m (-0,3 m/s): 1. Jacksonová (Jam.) 22,17, 2. Brownová (USA) 22,21, 3. Ofiliová (Nig.) 22,25.
400 m: 1. Paulinová (Dom. rep.) 49,18, 2. Násirová (Bahr.) 49,27, 3. Jaegerová (Nor.) 49,83.
1500 m: 1. Tsegayová (Et.) 3:50,62, 2. Chebetová (Keňa) 3:54,73, 3. Hunterová Bellová (Brit.) 3:56,00.
100 m př. (+1,4 m/s): 1. Russellová 12,19, 2. Marshallová (obě USA) 12,24, 3. Amusanová (Nig.) 12,25.
400 m př.: 1. Bolová (Niz.) 51,91, 2. Zapletalová (SR) 53,58, 3. Jonesová (USA) 53,64.
Dálka: 1. Mooreová (USA) 685, 2. Kpatchaová (Fr.), 3. Bryantová (USA) obě 683.
Další disciplíny:
Muži:
110 m př. (-0,5 m/s): 1. Tinch 13,03, 2. Holloway 13,15, 3. Edwards (všichni USA) 13,20.
Ženy:
800 m: 1. Hodgkinsonová (Brit.) 1:54,74, Odiraová (Keňa) 1:56,52, 3. Noweová (Bot.) 1:56,76.
3000 m: 1. Kipyegonová (Keňa) 8:07,04, 2. Amebawová 8:34,53, 3. Bawekeová (obě Et.) 8:35,51.