Předplatné

Dukla - Plzeň 2:0. Šok pro Viktorii! První prohra a další ztráta. Pražany táhl Čermák

Fotbalisté Dukly Praha oslavují proměněnou penaltu Marcela Čermáka (uprostřed)
Fotbalisté Dukly Praha oslavují proměněnou penaltu Marcela Čermáka (uprostřed)Zdroj: ČTK / Vondrouš Roman
Marcel Čermák z Dukly proměňuje penaltu proti plzeňskému brankáři Martinu Jedličkovi
Fotbalisté Dukly oslavují gól kapitána Jana Peterky
Kouč Dukly David Holoubek sleduje Christopha Kabonga při rozehrávce
Plzeňští útočníci Christophe Kabongo (uprostřed) a Rafiu Durosinmi v zápase s Duklou
Trenér Plzně Miroslav Koubek během utkání s Duklou
Kapitán Dukly Jan Petera se snaží zvednout za soupeři z Plzně
Kapitán Dukly Jan Peterka (uprostřed) slaví gól se spoluhráči
9
Fotogalerie
iSport.cz, ČTK
Chance Liga
Vstoupit do diskuse (27)

Nečekaná rána! Fotbalisté Plzně v 5. kole Chance Ligy prohráli 0:2 na hřišti pražské Dukly a připsali si první porážku v sezoně. Po vyřazení v předkole Ligy mistrů a dvou ligových remízách jde pro tým kouče Miroslava Koubka o další velkou ztrátu. První sezonní triumf Pražanů při statečném výkonu řídil záložník Marcel Čermák proměněnou penaltou a asistencí na úvodní branku. Poraženým Západočechům navíc pokračuje náročný program. Už v úterý budou dohrávat odložený duel v Mladé Boleslavi.

Plzeň v úterý v odvetě 3. předkola Ligy mistrů porazila Glasgow Rangers 2:1, po prohře 0:3 v úvodním duelu ale vypadla a zahraje si základní část Evropské ligy. Dukla svého dnešního soupeře porazila poprvé od srpna 2015 a teprve podruhé z 21 vzájemných ligových duelů. Plzeň ji před dnešním duelem v nejvyšší soutěži devětkrát po sobě zdolala.

Viktoria zatím v sezoně nedokázala ani jednou vyhrát dva soutěžní zápasy po sobě. V úterý dohrává odložený zápas 3. kola v Mladé Boleslavi.

KonecLIVE
20

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia43108:210
2Sparta43108:410
3Zlín53118:510
4Olomouc53114:210
5Karviná43016:39
6Jablonec42205:28
7Liberec42118:67
8Plzeň41217:55
9Slovácko51224:55
10Dukla51223:55
11Ml. Boleslav411210:114
12Teplice41035:83
13Bohemians41031:63
14Hr. Králové50236:102
15Ostrava30122:41
16Pardubice40134:111
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

Vstoupit do diskuze (27)

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Titul obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta, Viktoria Plzeň a Baník Ostrava budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

iSport FantasySestřihy zápasůVIDEO momenty

Stránky klubů: Viktoria Plzeň * Slavia Praha * Sparta Praha * Bohemians 1905

Fotbal dnes * Liga mistrů * Evropská liga * Konferenční liga

Doporučujeme

Články z jiných titulů