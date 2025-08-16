Plzeň má problém, návraty bez efektu. Chytrá Dukla a skvělý Čermák, Rada na tribuně
PRVNÍ DOJEM JONÁŠE BARTOŠE | Na Dukle si sobotní podvečer výrazně užili domácí, když skolili plzeňského favorita 2:0. Rozhodli dvěma góly v první půli – po dobře kopnutém rohu a proměněnou penaltou. Viktoria se v lize dostává do svízelné situace – ze čtyř ligových zápasů vyhrála pouze v Pardubicích a přibývají bodové ztráty. Co nabídl zápas na Julisce?
Hlavní události
Plzeň má problém. Viktoria klopýtla v lize potřetí za sebou, tři body zatím sebrala pouze po jasné výhře 5:1 v Pardubicích. Na Julisce si nechala dát dva zbytečné góly, nevyužila šance a postupně se dostávala do větší a větší křeče. Západočeský klub má problém, po odchodech klíčových hráčů to Koubkově souboru stále drhne.
Chytrá Dukla. Domácí odehráli skvělou první půli, kdy vstřelili obě branky. Aktivním přístupem, nasazením a důrazem v soubojích si pro branky šli, po půli se chytře zatáhli. Také Holoubkovi svěřenci mohli vstřelit ještě další góly. Co neproměnil v závěru Štěpán Šebrle…
Návraty bez efektu. V plzeňském základu se po dlouhé době objevili Cheick Souaré a Christophe Kabongo, oba se starali o ofenzivu na levé plzeňské straně. Patřili k lepším hráčům, Souaré se dostal dokonce do zajímavé možnosti, kterou zablokovala domácí obrana.
Kdo mě zaujal
Marcel Čermák. Na pravém křídle ožívá, proti Plzni vyšvihl hlavně v první půli fantastický výkon. S přehledem proměnil penaltu, levačkou z rohu naservíroval první branku kapitánovi Peterkovi. Na českou ligu nadstandardní kreativní hráč, který zvedá úroveň Dukly. Známka: 8/10.
Christophe Kabongo. Jestli lze z Plzně někoho chválit, tak mladého člena plzeňské útočné letky. V lize nastoupil od začátku poprvé od zápasu na Julisce před rokem, na levém křídle předvedl několik zajímavých akcí. Známka: 6/10.
Kdo mě zklamal
Prince Adu. Proti Rangers měl v týdnu nejvíc střel, nejvíc doteků ve vápně, spousty zajímavých akcí. Čtyři dny po velkém výkonu byl na Julisce sotva poloviční. Nezapojoval se do potřebného presinku, v některých chvílích předržoval míč. Známka: 3/10
Jak to zvládli trenéři
Miroslav Koubek. Vypustil do základu Christophea Kabonga s Cheickem Souarém, zopakoval rozestavení se třemi útočníky. O půli na nepříznivé skóre reagoval dvěma střídáními, brzy nasazoval další žolíky. Plzni to ale nebylo k ničemu, v lize přibývají ztráty.
David Holoubek. Vypustil na plac houževnaté, rvavé mužstvo, třeba Čermákovi sedí hra v přední trojici. Neustále vyháněl svou obranu směrem nahoru. Burcoval hráče k aktivitě a snaze vyhrávat souboje. Po utkání zaslouženě se svými hráči a realizačním týmem slavil tři body.