Daňo o ráně od Ševce: Nešťastné, určitě mě nechtěl jít brutálně zabít

Chvíli mu trvalo, než se po ostrém hitu boleslavského kapitána Martina Ševce posbíral z ledu a přišel k sobě. Třinecký útočník Marko Daňo první semifinále Generali ČP play off Tipsport extraligy mezi Oceláři a Mladou Boleslaví (3:0) dohrál. Narozdíl od Ševce, který dostal trest na pět minut plus do konce za hrubost. Daňo věří, že kapitán Bruslařů ho netrefil s úmyslem zranit. „Naštěstí to dopadlo dobře, byl to nešťastný faul, určitě do toho nechtěl jít s tím, že by mě tam nějak brutálně zabil,“ popisoval třinecký útočník.

Ve 26. minutě jste zavrávoral, byl v pokleku a do hlavy vás trefil Martin Ševc. V reálu jste asi moc neviděl, co se stalo. Nebo ano?

„Ne. Snažil jsem se pokrýt puk před hráčem, který mě napadal zezadu. Trošku mi podklouzla noha, přes modrou jsem se snažil udržet balanc, klekl na jedno koleno, puk byl pode mnou. Asi chtěl (Ševc), když viděl puk, hrát tělo. Ale myslím, že jsem byl v takové pozici, která byla... Byl jsem tam trošku, jak bych to řekl? Zranitelný. Naštěstí to dopadlo dobře, byl to nešťastný faul, určitě do toho nechtěl jít s tím, že by mě tam nějak brutálně zabil. Rozhodčí to posoudili, já opakovaný záběr zatím neviděl. Věřím, že tam šel s čistým úmyslem hrát tělo, bohužel jsem podklouznul. Nešťastná náhoda.“

Sbíral jste se těžko, ale pak jste se zapojil do hry. Vše v pořádku?

„Naštěstí mě to trefilo přes hlavu do ramena. Přebolelo to. Trošku jsem byl otřesený, postál jsem chvíli, ale na přesilovku jsem pak šel. Naštěstí vše v pořádku a věřím, že i do dalších zápasů bude.“

Periferně jste o Ševcovi věděl?

„Vůbec ne. Viděl jsem, nebo spíš cítil, hráče za sebou. Pak jsem viděl dva přede mnou na modré. Puk se mi zamotal pod nohy, snažil jsem si ho pokopnout, zvednout se z nepříjemné situace na zemi, ale netušil jsem, že náraz přijde. Dostal jsem do hlavy, byl jsem otřesený. Nedá se nic dělat, naštěstí jsem v pořádku a dohrál.“

Martin Ševc je klíčový hráč soupeře, chyběl pak Bruslařům podle vás?

„Myslím, že ano. Je to jejich kapitán, klíčový hráč vzadu, jeho absence byla citelná. Myslím, že jsme to celkem dobře zvládli a využili.“

Z toho, co říkáte, to podle vás nebyl zákrok na disciplinárku?

„Těžko říct, neviděl jsem to. Jestli to někdo bude řešit? Je to vyšší trest, asi se bude zkoumat na videu, ale bude to rozhodnutí ligy. Ať se rozhodnou tak nebo tak, budeme to akceptovat. Věřím, že i Boleslav.“

Na začátku druhé třetiny jste byl u dalšího výrazného momentu, dal jste gól po teči, ale sudí u videa ho odvolali. Byla to vysoká hůl i podle vás?

„Viděl jsem jen puk, který letěl na branku. Zkusil jsem ho tečovat, tečl a bylo to fakt těsné. Videorozhodčí rozhodl, že to byla vysoká hokejka, tak to musíme akceptovat. Věřím, že když bude v dalším zápase nějaká taková situace, tak se štěstí přikloní na naši stranu.“

Třinec - Mladá Boleslav: Daňo tečoval puk nad povolenou hranici a videorozhodčí branku neuznal

Jak hodnotíte první zápas a vítězství 3:0?

„Něco podobného jako s Vítkovicemi. Myslím, že Boleslav má ještě trošku větší kvalitu, je víc nepříjemá. Bylo vidět, že má více sil než Vítky, protože měla čas na oddych. První třetina nebyla úplně ideální, měli jsme tam nějaké šance, mohli jsme si zápas zjednodušit, ale nevyužili jsme je. Druhá a třetí třetina už byla z našeho pohledu výborná. Když budeme takto hrát v dalších zápasech, můžeme pomýšlet na výhru. Zápas ukázal, že máme kvalitní mužstvo. A když hrajeme v pěti nahoru i dolů, tak umíme soupeře potrápit. A taky se ukázalo, že Káca (brankář Kacetl) byl opět výborný. A my dali góliky, které nás posunuly k výhře.“

Znovu to bylo dlouhé čekání na gól, máte v týmu trpělivost?

„Vypadá to tak, že zatím ano. A věřím, že budeme trpěliví i dál. A doufám, že góly budou přicházet dřív, ať se nám hraje lehčeji. Ale umíme hrát i za stavu 0:0, s Vítkama jsme i prohrávali, na stylu hry se nic nemění. Věřím, že budeme stále hrát zodpovědně dozadu a budeme šance proměňovat.“

HC Oceláři Třinec Vše o klubu ZDE

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 39:05. M. Kovařčík, 43:02. D. Musil, 59:22. Miloš Roman Hosté: Sestavy Domácí: Kacetl (Marek Mazanec) – M. Doudera, Marinčin, D. Musil, Kundrátek, Zahradníček, M. Adámek – Daňo, P. Vrána (C), Martin Růžička (A) – A. Nestrašil, M. Kovařčík, O. Kovařčík – Svačina, Marcinko, Hrňa – Hrehorčák, Miloš Roman, Chmielewski – Dravecký (A). Hosté: Krošelj (J. Růžička) – Pavel Pýcha, Ševc (C), Jánošík, Pláněk (A), Lintuniemi, Fillman, D. Moravec – Kotala, Bičevskis, D. Šťastný – Eberle, O. Najman, P. Kousal – Lunter, Fořt, Kelemen – Adam Raška I, T. Knotek, J. Stránský (A). Rozhodčí Pražák, Sýkora – Lhotský, Svoboda Stadion Werk arena, Třinec (kapacita: 5 400 diváků) Návštěva 5 400 (vyprodáno) diváků