Třinecký hrdina Hrňa po obratu snů: Na Boleslav by to mohlo mít dopad

Za každé vítězství je bod, ale neskrývá tenhle triumf v sobě něco víc?

„Tím, že jsme obrátili na konci zápasu, dopad na Boleslav to může mít. Ale domácí jsou silní v hlavách, v pátek nebudou mít co ztratit, půjdou na krev. Což my taky. Každopádně oni se nemají na co šetřit, může to být jejich poslední utkání sezoně, na to musíme být připravení.“

Co se vám honilo hlavou po Krošlejově skvělém zákroku? Vypadalo to, že tenhle moment Třinec definitivně zlomí.

„V tu chvíli jsem si říkal, že není možné, že to chytil… Střela bekhendem šla dobře nahoru, on lapačkou máchl a měl to. Ale pak to šli řešit rozhodčí, já si nebyl jistý, jestli to chytil před nebo až za brankovou čárou. Každopádně jsme byli strašně rádi, že to sudí šli zkoumat a zjistilo se, že to bylo až za čárou.“

Byl jste nejdřív naštvaný sám na sebe z neproměněné šance?

„Neřekl bych naštvaný. Měl jsem to těžké, střílet z první bekhendem, to je u nás Dravcova (Draveckého) specialita. Já do puku jen plácl, gólman tam instinktivně máchl a měl to. Ale naštěstí to gól byl. Nakoplo nás to dál k vyrovnání.“

To přišlo z Vránovy hole pouhých 17 vteřin po vaší brance. Domácí byli logicky opaření, cítil jste před nástupem do prodloužení, že nastává příhodný čas soupeře uškrtit?

„Samozřejmě, jsme byli na koni a věděli, že mohou být nalomení. Chtěli jsme to v prodloužení rozhodnout. Přišel rychlý faul, přesilovka a bylo hotovo.“

Vaše šleha z voleje je dobře známá. Věřil jste už při nápřahu, že bude mít gólové parametry?

„Puk mi přišel parádně od Milana Doudery mezi nohy, na mně už bylo jen dobře se do rány opřít a najít skulinu. Takovou, kdy gólman čeká ránu nahoru a nestihne lapačku přiložit k betonu. Takže paráda, strašně krásný moment. Ale ten trvá jen do půlnoci, po půlnoci je třeba přepnout na další utkání.“

S Petrem Vránou jste si čtyři třinecké góly rovnoměrně rozdělili… Stihli jste zamachrovat společně v kabině?

(usmívá se) „Ono je úplně jedno, kdo góly dává a jestli je to krásný gól nebo šmudla. Hraje se na čtyři vítězná utkání a to je pro nás důležité.“

Měli jste však namále, co jste si říkal poté, co domácí vyhnali na střídačku Ondřeje Kacetla po druhé trefě?

„Trenéři takové impulsy dávají, i během normální sezony se naši brankáři takhle točili. Pro nás to byl impuls. Mazi se po dlouhé době dostal do branky, suprově nás podržel.“

Sedm zápasů v play off, sedm vyrovnaných a sedm jich Třinec vyhrál. O čem všem to svědčí?

„Bojovnost, urputnost, gólmani chytají výborně. My to musíme hrát ještě jednodušeji, ještě víc to tlačit na bránu. Znovu jsme si to potvrdili. Byla tam od nás střela od modré, takový motýl, nahození, přijde teč a gól (na 3:3). To je přesně ono. Propašovat do brány motýly.“

Boleslavští byli naštvaní na výroky sudích i komise po třineckém dvojboji, nakolik jste to řešili ve své kabině?

„My to neřešili. Zvlášť když Sváčův gól potvrdila i komise rozhodčích. Už když druhý zápas skončil, pro nás to zhaslo, hlavy jsme nastavili na třetí zápas v Boleslavi.“

Šéf disciplinárky Viktor Ujčík pro čtvrteční souboj navlékl do tepláků Martina Růžičku , jak jste jeho výrok hodnotili v týmu?

„Růža to řešil bezprostředně po pondělním zápase, věděl, že soupeře (Bičevskise) lehce trefil. Tak nějak jsme s jeho absencí počítali.“

Jaký bude páteční střet? Máte nahráno, můžete vyčkávat, nemusíte se nikam cpát…

„Budeme bojovat, hrát pořád stejně. I tenhle zápas byl z naší strany perfektně odehraný, určovali jsme tempo, jen tomu chyběly góly, začaly nám padat až na konci. Byli bychom strašně rádi, kdyby to hned v pátek vyšlo. Že to urveme a ukončíme. Musíme si odpočinout, hodit nohy na horu, ráno je znovu nastartovat a hrát tak, jak poprvé tady. Akorát by bylo dobré dát dříve ty tři branky. A pokud možno žádné nedostat.“ (usmívá se)

Třinecký obrat v čase 58:09 Při hře 6 na 4 Erik Hrňa bekhendovou ránou trefuje lapačku Krošelje. Úžasný zákrok, podle videorozhodčího utkání ovšem přišel až za brankovou čarou – 3:2. 58:26 Při pokračující power-play (5 na 4) Petr Vrána před brankovištěm šikovně tečuje nához Milana Doudery. Vysoká hůl? Nikoli. Třiunecké ruce letí nahoru – 3:3. 60:22 Martin Ševc je vyloučen za faul, sám se při zákroku nepříjemně poraní a ani nejde na trestnou lavici. Po padesáti vteřinách Erik Hrňa rozhoduje perfektně umístěnou střelou – 3:4

