Anketa expertů: Sparta vs. Třinec. Hlad po prvním titulu vs. zkušenosti

Anketa expertů: Jak dopadne extraligové finále mezi Třincem a Spartou? • FOTO: Koláž iSport.cz Extraligové finále mezi nejlepšími týmy sezony jde do rozhodující fáze. Dnes odpoledne v Třinci (17:00) vypukne pátý duel mezi domácími Oceláři a Spartou. Série je srovnaná 2:2 na zápasy. Z prvních vyrovnaných čtyř utkání vyvodili závěry oslovení experti a tipují, kdo dosáhne až na vrchol. Rozhodne případné domácí prostředí v sedmém klání nebo série skončí ve čtvrtek v Praze?

Michal BROŠ čtyřnásobný extraligový mistr, bývalý hráč Sparty Tip: SPARTA „Vyhraje Sparta. Neobjektivně musím říct, že jí to samozřejmě přeju. Zároveň musím dodat, že je Sparta zatím ve finále hokejově o něco lepší. Má víc ze hry, což vždycky nemusí být rozhodující aspekt. Líbí se mi její projev, tým mají našlapaný, jak dlouho nebyl. A to ještě schází David Tomášek, on byl pro mě jeden z klíčových dílů skládačky. Vyhraje ten, kdo dá víc gólů a udělá méně chyb. Letos to konečně vyjde a titul zůstane v hlavním městě. Pražané vyhrají sérii 4:3 na utkání."

Ondřej PAVELEC mistr světa, bývalý gólman NHL Tip: TŘINEC „Potkávají se dva skutečně nejsilnější týmy, ale myslím, že vyhraje Třinec. V týmu přesně vědí, jak tyhle zápasy hrát, mají s nimi větší zkušenosti než Sparta. Jasně, může vyhrát i ona, ale já víc věřím Ocelářům. Na klíčovou část sezony se připravují celý ročník, mají delší dobu zažitý účinný herní systém, všech pět hráčů přesně ví, co na ledě dělat. Právě teď by měli uplatnit všechnu tu práci, kterou mají naučenou a v sobě."

Tomáš DUBA mistr se Spartou z roku 2007, chytal rovněž za Třinec Tip: SPARTA „Víc se mi ve finále líbí Sparta. To říkám objektivně. Když budu neobjektivní, strašně bych jí to přál. Řekl bych, že její ofenzivní síla Oceláře přetlačí. Třinec má výborné mužstvo, Venca Varaďa to skvěle trénuje, ale z vlastní zkušenosti vím, že hlad po prvním titulu je mnohem větší než po několikátém při obhajobě. Sparta za tím jde. Mají skvělého gólmana, obrana funguje, do útoku jim to šlape. Je to fantastické finále, které si moc užívám. Dnes v Třinci Sparta vyhraje a užije si oslavy doma, tipuju 4:2 na zápasy."

Vladimír VŮJTEK bývalý reprezentační trenér Slovenska a Česka Tip: SPARTA „Fandím Třinci, ale už začátkem ledna jsem říkal, že mistrem bude Sparta. Prognózu mi narušilo zranění Tomáška, který byl nejlepším hráčem ligy, dělal přes bod na zápas. Chybí, a tohle může nakonec hrát pro Třinec, ale tip měnit nebudu. Sparta má i tak silný kádr, silné hráče ve všech řadách. Hraje víc útočně a velká pomoc je brankář Hudáček. Velká síla. I obranu dali dohromady, mají to dobře skloubené. Čekám sedm zápasů. Třinec má hru stabilizovanou tři roky, hraje ze zabezpečené obrany, čeká na brejky a přesilovky. Když vyjdou, vyhrává a nemá konkurenci. Když ne, je to šance pro Spartu."

Radim RULÍK trenér Mladé Boleslavi, nově Pardubic Tip: SPARTA „Série je strašně vyrovnaná, jednou je lepší Třinec, podruhé Sparta. Tak to bude pokračovat, myslím, že se to protáhne na sedm utkání. Šanci mají oba týmy stejnou, ale víc se přikláním ke Spartě. Bude hladovější po úspěchu. Hodně jí chybí Tomášek, koncový hráč, uměl dát gól, i do mezihry výborný. Ale tady jde o týmový výkon, obětavost a disciplínu. Pak se k šancím nachomýtne kdokoli. Rozhodovat bude srdce a chtění, pokud do toho nevstoupí rozhodčí, jak jsme to zažili s Mladou Boleslaví. Čtvrté finále ovšem pískali skvěle."

Robert REICHEL mistr světa a olympijský vítěz Tip: TŘINEC „Myslím, že se rozhodne až v sedmém zápase. Třinec má víckrát výhodu domácího prostředí, tam je velmi silný, což může hrát důležitou roli. Bude to vyrovnané, moc gólů padat nebude, ale Třinec to doma uhraje. Pokud vedou, jsou nepříjemní, na středu to zavřou a brání, těžko se přehrávají. Taky mají výborné přesilovky. I když se nedařilo Růžičkovi, jeho čas může přijít. Sparta má silné mužstvo, ale Třinec je zodpovědnější do obrany. Horší je, když ztrácí, jako ve čtvrtém utkání v Praze. Tam ta síla pak není. Ale domácí led jim bude vyhovovat."

Jakub ŠTĚPÁNEK bývalý brankář reprezentace, Lva Praha i Třince Tip: TŘINEC „Rozhodne pátý zápas. Kdo ho urve, vyhraje pohár. Pořád to u mě převažuje na stranu Třince, protože prostě umí nejdůležitější bitvy uhrát. Posledních čtyři pět let to dokazuje. Na druhou stranu Sparta má velice kvalitní tým. Dokonce bych řekl, že momentálně má i větší hvězdy, v uvozovkách, než Třinec. Ale zkušenosti ze zápasů o titul mají Oceláři větší. To bude hrát podle mého klíčovou roli."

Milan ANTOŠ bývalý hokejista, expert ČT Tip: TŘINEC „Před začátkem finále jsem tipoval Třinec, zatím u toho zůstávám. Pořád ale platí, že se tahle série strašně těžko predikuje. Kdybych měl tisícovku a zvažoval, na koho ji vsadím, tak opravdu nevím. Raději bych si ji nechal. Nemám dojem, že by byl jeden z týmů lepší. Rozhodnou detaily, chybičky. Možná zkušenost Ocelářů z minulých let, na druhou stranu Sparta na ně doteď dokázala výborně reagovat. Hodně důležitý bude pátý zápas, otevřou se karty. Sparta je trochu hokejovější, Oceláři hrají naprosto jednoduchý hokej a funguje jim to. Třinec vyhraje v sedmi zápasech."

Jaromír ŠINDEL bývalý reprezentační brankář a trenér Sparty Tip: SPARTA „Hodně bych to přál Vencovi Varaďovi, je to úžasný kluk, fantastický trenér, budoucnost našeho hokeje. Ale bude to Sparta. Rozhodnou brankáři. Navíc mi přijde, že je Sparta silnější v útoku. Jinak má finále všechno, co k němu patří. Lepší finále jsme si nemohli přát."