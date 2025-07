Cedidla vyřadil Jedličku: Nepamatuji si to. Jedla tam byl o minutu dřív, zlobí se Memič

Moment z 10. minuty sobotního zápasu mezi Plzní a Jabloncem (1:1) umlčel zaplněnou Doosan Arenu. Nepříjemně, jelikož pomláceného domácího gólmana Martina Jedličku o chvíli později odvážela sanitka. Srážku hlavami s Martinem Cedidlou odnesl zlomeným nosem, otřesem mozku a dalšími možnými komplikacemi. „Šel jsem čistě po míči,“ bránil se po utkání jablonecký tvrďák, který i přes nepříjemný střet vydržel na place až do konce. Opačný názor mají na celou situaci hráči Plzně. „Mohla za to být i červená,“ zlobil se záložník Amar Memič.

Na hřišti podobné situace vidět vůbec nechcete. Domácí gólman Martin Jedlička (27) inkasoval hned v úvodu zápasu bombu přímo do obličeje. Ve vápně odehrál balon, jenže potom ho sroloval v plném výskoku při pokusu o hlavičku Martin Cedidla.

„Filip Novák se dostal do hlavičky, vracel to do vápna, já skákal na zadní tyči do chumlu hráčů. Abych řekl pravdu, dál si to nepamatuju. Měl jsem ruku od krve a ležel na zemi. Pokud jsem Martinovi způsobil zranění, mrzí mě to. Ozvu se mu a určitě se mu omluvím,“ vrátil se k celé situaci jablonecký obránce či krajní záložník.

Cedidla pokračoval s obvázanou hlavou, později inkasoval několik dalších tvrdých úderů. Ležet zůstal například po souboji s Matějem Vydrou. Pro Jedličku zápas brzy skončil, ze hřiště ho odvezli rovnou do nemocnice s otřesem mozku, zlomeným nosem a podezřením na další zlomeniny. Plzeňská jednička je po tvrdém KO vyřazena z provozu, do brány musel rakouský obr Florian Wiegele.

Jablonecký tvrďák vydržel na hřišti až do konce. „Když se hrají zápasy podobné jako v Plzni, jen tak by se nemělo odcházet z placu. Chtěl jsem ukázat lidem, že nejsme baletky, tedy nic proti nim. Jsme tvrdí chlapi, tak by to mělo být, že lidem ukazujeme i tenhle styl fotbalu,“ vysvětlil po utkání důrazný Cedidla, který ke všemu mohl v závěru sám skórovat.

Záběry ze střetu s Jedličkou vypadaly hrozivě. „Srazili se po vyboxování balonu hlavami. Bohužel takové situace fotbal přináší. Cením si i Cedidly, že zápas dohrál. Během první půle mi několikrát říkal, že se mu motá hlava, pak se dal o poločase do kupy,“ doplnil svého hráče jablonecký trenér Luboš Kozel.

Koubek: Jablonecký chlapec tam byl pozdě

Rozhodčí Lukáš Nehasil posoudil situaci jako Cedidlův faul, kartu však neudělil. Situací se určitě bude zabývat komise rozhodčích, která posoudí, zda nešlo až o surovou hru na červenou, případně zda neměl být jablonecký hráč potrestán alespoň žlutou.

„Šel jsem čistě hlavou po míči. Z mého pohledu nebyl důvod, aby zasahoval VAR a vracel se k tomu. Měl jsem také tržné zranění, taky jsem dostal bombu,“ bránil se Cedidla.

Celá situace se pochopitelně nelíbila domácím, kteří pravděpodobně na delší dobu přijdou o svou dlouhodobou jedničku a člena reprezentace. „Jde o těžké zranění, možná za to mohla být i červená. Jejich hráč (Cedidla) nehrál balon, Jedla tam byl asi o minutu dřív,“ zlobil se plzeňský záložník Amar Memič.

„Šlo o zranění brankáře v malém vápně. Byl první u míče, pak dostal úder. Je to s podivem, ten jablonecký chlapec (Cedidla) tam byl později. Z logiky vyplývá, že když byl pozdě u míče, pak hlavičkuje do brankáře, který míč vyboxuje, je to faul,“ popsal svůj pohled trenér Miroslav Koubek.