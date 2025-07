Přijeli instalatéři, ocenil Veselý efektivitu Slavie. Kabinu Bohemians kosí virus

Proti Slavii jste odehráli celkem dobrý zápas, co chybělo k lepšímu výsledku?

„První poločas bych rozdělil na dvě části. Prvních dvacet minut jsme hráli velmi dobře – soupeře jsme zatlačili a dostávali jsme ho pod tlak, jak jsme chtěli. Korunovali jsme to pak velkou šancí Drchala, což byl první klíčový okamžik. Druhý pak byl jednoduchý aut a nákop, z čehož jsme inkasovali. Vlastně ani nešlo o vyloženou šanci a vývoj šel v tuhle chvíli proti nám. Tím se zápas obrátil a Slavia ukázala, že má lepší mužstvo a zvládá klíčové okamžiky. To jsme my nedokázali a byli jsme za to potrestaní. Kluci se ale nemají za co stydět, podali dobrý výkon.“

Právě jeden z nejdůležitějších momentů byla neproměněná obrovská šance Václava Drchala…

„Rozhodně. Nechci to omlouvat. Všichni to viděli. Ještě jsem žil v naději, že mu to skočilo, ale teď jsem se na to díval a viděl jsem tu odkrytou branku… Vzpomněl jsem si, že před tréninkem kluci často hrajou na tyčky, tak nevím jestli se nenaučil trefovat jen tyčky. (smích) Na tréninku vyhraje sušenku, ale my jsme teď nevyhráli zápas… Říkali jsme si celý týden, že proti takhle silným týmům rozhodují malé detaily a takovéhle šance nemůžeme zahazovat. Navíc jsme pak Slavii nabídli lehký gól. Prostě přijeli instalatéři, vyměnili bojler, vystavili fakturu, sebrali prachy a jeli domů. Takhle to dělá dobrý tým.“

Dá se to třeba srovnat se situací, kdy obránce namaže soupeři do jasné šance a zaviní inkasovaný gól?

„Obránci jsou pod větším tlakem a když udělají chybu, každý to vidí. I tohle samozřejmě výsledek ovlivní, ale já věřím, že nám to Drchy v sezoně ještě vrátí. Prostě nedal šanci. Na druhou stranu normální člověk nedokáže pochopit, jak to má takhle rychlý hráč složité, protože má všechno rozostřené…“

Zažil jste jako trenér Bohemky takhle špatnou Slavii? V tomhle zápase jste se soupeřem odehráli vlastně vyrovnanou partii.

„Nechtěl bych moc hodnotit soupeře. Chtěl jsem, abychom odešli s hlavou nahoře, což jsme splnili, ale věřili jsme, že je můžeme porazit. Hlavně jsem nechtěl zopakovat domácí utkání se Slavií z minulé sezony (Bohemians prohráli 0:4), což považuji za jeden z nejhorších zápasů za dobu, co jsem tady. Celý týden jsme na hráče tlačili, že můžeme prohrát, ale musí tu hořet tráva. Náš plán: být aktivní a nedat Slavii čas na kombinaci vyšel, ale mělo to být s lepším výsledkem.“

Trenér Trpišovský říkal, že jste poskládali nepříjemný a nechutný tým, berete to jako kompliment?

„Věřím, že se ukázalo, že sílu máme. Hráli jsme s účastníky pohárů a i přes problémy jsme postavili sestavu, která dokáže být nepříjemná. Tady nás bohužel limitovala střídání směrem do ofenzivy a pak už se to otáčelo těžko.“

V základní sestavě se po devíti měsících objevil Matěj Hybš a postavil se netradičně na post levého křídla. Proč jste se rozhodl pro něj?

„Byla to kombinace několika faktorů. V kabině máme nějaký virový problém, což vyřadilo (Jana) Matouška a (Dominika) Pleštila. Ovlivnilo to i další hráče. (Aleš) Čermák se navíc smolně zranil, má problém s břišním svalem. (Vladimíra) Zemana pak při poslední akci na posledním tréninku píchlo ve svalu a nechtěli jsme to riskovat. Rozhodnutí o Hybšovi padlo až ráno před zápasem. Chtěli jsme na levé straně větší variabilitu se Sinjavským a navíc jsme měli připravený plán, kdybychom přešli na tři stopery – i tam se nám Hybš hodil. Na téhle vyšší pozici nastupoval i v Liberci pod trenérem Trpišovským a rychlost má pořád slušnou. Podle mě to zvládl dobře.“

Marodka vás směrem dopředu limitovala. Nebyla třeba možnost nedávat do základu Ristovského a nechat si ho jako žolíka?

„Bavili jsme se o tom, ale těch problémů tam bylo víc. (Robert) Hrubý byl taky nemocný a měl ještě zablokovaná záda, takže jsme ho nechtěli riskovat od začátku a stavěli jsme prostě hráče, co byli stoprocentně fit. V téhle fázi sezony jsme u nikoho nechtěli jít na hranu. Možná to šlo celé postavit jinak, ale nechtěli jsme jen bránit a čekat. Přijde mi blbé kalkulovat s tím, že budeme prohrávat a pak otáčet. Radši jsme vsadili na to, že dáme gól a pak to nějak dohrajeme.“

V prvních dvou zápasech hodně pozitivně zaujala záložní dvojice Nelson Okeke – Benson Sakala. Jak hodnotíte jejich vstup do sezony proti extrémně těžkým soupeřům?

„Jejich kooperace je velmi dobrá a hodně ulehčují práci i stoperům, protože výborně čistí prostor před nimi. Přesně k tomuhle jsme směřovali při přestavbě týmu, abychom byli celkově pohyblivější. Zahraniční hráči jsou často elastičtější a uvolňuje nám to místa i směrem dopředu. Nelson (Okeke) určitě ještě není na stropu a Benson (Sakala) má taky jasnou kvalitu.“

Máte za sebou dva zápasy s velmi těžkými soupeři a tři body. Jste se ziskem spokojený?

„Je to lepší než dvě remízy. V tabulce je to víc bodů a před sezonou bychom tři body brali. Na nějaké další hodnocení bych počkal do sedmého kola, kdy už budeme mít lepší vzorek. Liga se teprve rozjíždí a nejde dělat nějaké závěry.“