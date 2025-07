Horejš se omlouval lidem: Nejhorší poločas! Za týmem ale stojí, Afričany neřeší

Ve všech koutech Malšovické arény se usadila tíseň. V Hradci Králové kousají jednu z nejtvrdších porážek za poslední roky. Nejde ani tak o výsledek. Poměr branek 1:2 nevypadá dramaticky. Problém je jinde. Karviná byla téměř celý zápas suverénně lepší, na hřišti dominovala a Východočeši se vůbec nechytali. „Byli víc na míči, my na to nedokázali reagovat,“ sykl Adam Vlkanova, střelec překrásného gólu na 1:1.

Zhruba čtyřicet minut po skončení zápasu přišel mezi novináře David Horejš. To už trenéři většinou bývají bez emocí, v klidu dovedou sesumírovat důvody prohry. Zvládl to i hradecký kouč, jen blbou náladu nedovedl skrýt. V Hradci si po výtečném výsledku na Slavii (2:2) malovali svalení Karviné a potvrzení báječného startu do ročníku. Místo toho upadli do deziluze.

„Převládá obrovské zklamání, nenavázali jsme na výkon ze Slavie, prvních deset minut jsme prohrávali všechny souboje,“ ucedil Horejš. Pak pokračoval lamentováním nad několika velkými šancemi, hlavně rány Sojky a Van Burena měly skončit v brance. Postupně se dostal k druhému poločasu, v kontextu výkonu pak pronesl větu, která z jeho úst v Hradci ještě nezazněla. „Za druhý poločas se musím všem divákům omluvit. Neukázali jsme dobrý výkon, byl to nejhorší poločas na domácím hřišti během mého působení tady,“ férově pronesl Horejš.

Copak o to, že jste na bojišti horší, se někdy přihodí. Hradci se to nestalo poprvé ani naposledy. Jenže mužstvo s vývojem zápasu nic nedělalo, nervalo se, nebojovalo. Bez evidentní snahy nechalo rivala hrát, dokráčet si do pokladny a sebrat tři body.

„Karviná měla větší touhu po vítězství, to je pro mě zklamání. Čekal jsem od týmu úplně jinou mentalitu. Musíme si to vyhodnotit, protože takové utkání jsme sehráli po dlouhé době. Prohráli jsme každý souboj, nedostali se do hry. Ani střídání ničemu nepomohla,“ kroutil hlavou hradecký kouč.

V jedenáctce Karviné dominovali afričtí hráči a stoper s francouzským pasem Camara. „Byli rozdíloví,“ připustil Horejš. V Hradci dynamické Afričany, co jsou silní na balonu a nebezpeční v boxech, nemají. Spoléhají se vyloženě na česko-slovenské složení kádru a českého Holanďana Micka van Burena.

„Nechci řešit, zda by se nám někdo s africkým pasem nehodil. Za kádr jsem zodpovědný, poslední dva zápasy jsme s Karvinou vyhráli, teď prohráli. Mužstvu důvěřujeme. Stojím si za tím, jaké hráče jsme přivedli,“ neuhnul Horejš.

V příštím kole projdou Východočeši přísným testem v Jablonci, pak následuje derby s Pardubicemi. Rozšířit chudé bodové konto bude nutností.