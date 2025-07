Šance jako HROM: Seemanové se na MS otevřela cesta k medaili. Díky čemu?

Zeptejte se v hotelu Holiday Inn Express v singapurské čtvrti Katong kohokoli, kdo má na sobě české týmové tričko. O Barboře Seemanové jde těsně před jejím vstupem do mistrovství světa jasná zpráva: Je v pohodě.

„Já nechci mluvit za ni, to bych si netroufla. Ale jsme spolu na pokoji a je to super, moc si to užívám. Je to super člověk, super kamarádka. Myslím si, že se jí teďka daří dobře, že je spokojená,“ líčí její týmová kolegyně Barbora Janíčková.

Český tým má na šampionátu osm bazénových plavců a každý z nich už je za hrdinu, protože na globální plaveckou akci je obtížné se jenom kvalifikovat. Seemanová je v jiné kategorii. Dvojnásobná evropská šampionka a dvojnásobná olympijská finalistka se po turbulentních letech usadila pod novým trenérem Tomem Rushtonem a v Singapuru to můžou být nejlepší dny její kariéry.

„Strašně se těším. Ze Singapuru bych chtěla odjíždět s tím, že jsem závod odjela, jak jsem měla a chtěla, neudělala jsem žádnou chybu, a že čas je, jaký jsem si přála,“ řekla Seemanová. „Od sebe nemám žádná očekávání. Chci vidět, kde se nacházím.“

Na mezinárodních závodech se v sezoně ukázala koncem května, kdy na dvoustovce vyhrála dva závody prestižní série Mare Nostrum v Canet-en-Roussillon a Barceloně, kde zaplavala kvalitní čas 1:55,85 sekundy. Pak zahájila závěrečnou přípravu na mistrovství světa, kterou pilovala v Hongkongu, kde má základnu Rushtonova tréninková skupina.

„Barče hodně pomohlo, že trénuje ve skupině, že má nějakého sparingpartnera, že má nejkvalitnější možné sportovce kolem sebe. To ji motivuje jít v tréninku dál,“ pochvaluje si Tesárek.

Seemanová už nasbírala sedm medailí na evropských šampionátech, na globálních akcích ale na stupně vítězů čeká. Nejblíž byla na loňském mistrovství světa v Dauhá, kde v lehce prořídlé konkurenci olympijského jara skončila čtvrtá, pouhých 13 setin sekundy od bronzu. V Singapuru bude sestava soupeřek nabitá, několik největších jmen ale bude chybět.

Konkurentky odpadávají

Hvězdná Australanka Ariarne Titmusová si dala po olympiádě rok pauzu.

Kanadská fenoménka Summer McIntoshová, která má na 200 metrů kraul bronz z MS 2023, letos útočí na tituly v pěti jiných disciplínách.

Siobhan Haugheyová z Hongkongu, Seemanové tréninková parťačka, se před několika dny odhlásila kvůli zranění zad.

Nejasná je situace osmnáctileté Američanky Claire Weinsteinové. Loňská nejmladší členka olympijského finále v první den MS nenastoupila na kraulové čtyřstovce. A je možné, že je jednou z obětí otravy jídlem, která údajně zasáhla polovinu amerického týmu na přípravném kempu v thajském Phuketu.

Jasnou favoritkou kraulové dvoustovky je olympijská šampionka Mollie O´Callaghanová z Austrálie. Za ní je situace na papíře otevřená.

„Věřím tomu, že má Bára před sebou životní šanci, že se pro ni musí shýbnout, sebrat ji. Ale je k tomu obrovsky těžká, náročná cesta,“ říká Tesárek. „Musí jít na krev. Všechno musí cvaknout, všechno se musí spojit. Věřím tomu, že pro to Bára udělá maximum, má před sebou obrovskou příležitost.“

Mise k úspěchu má jasný směr. Seemanová se musí z úterních plaveb dostat do středečního finále. A tam vypálit pokud možno nejlepší výkon kariéry. Vloni na jaře už v Londýně zaplavala čas 1:55,12. Výkon pod hranicí minuty a 55 sekund by mohl znamenat medaili.

„Bára je absolutní profesionál a pohybuje se na špičce světového plavání strašně dlouho. Myslím si, že si je těchto konsekvencí vědoma a nebude chtít, aby jí ta šance proklouzla mezi prsty,“ líčí Tesárek.

LETOŠNÍ ČASY NA 200 METRŮ KRAUL (závodnice na startovní listině MS)

1:54,43 - Mollie O´Callaghanová (Austr.)

1:54,92 - Claire Weinsteinová (USA)

1:55,44 - Jamie Perkinsová (Austr.)

1:55,52 - Li Ping-ťie (Čína)

1:55,76 - Freya Colbertová (Brit.)

1:55,85 - BARBORA SEEMANOVÁ

SEEMANOVÁ NA MS NA 200 METRŮ KRAUL

ÚTERÝ

4.35 - rozplavba

14.15 - semifinále (PP ČT sport)

STŘEDA

13.17 - finále (PP ČT sport)