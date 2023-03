Co nabízí předkolo: Liberec hlavním favoritem, těsné bitvy i tip proti datům

Nejzáživnější část extraligové sezony je tu. Předkolem play off začíná vyřazovací fáze nejvyšší soutěže. A fanoušci se zvídavě ptají: kdo pronikne mezi čtvrtfinalisty? Model iSport.cz napočítal 10 tisíc simulací výsledků sérií podle nejsilnějších soupisek jednotlivých týmů. Nabízí tak procentuální vyjádření šance na postup. Kdo vychází jako favorit? Dozvíte se v článku i spolu s tipy na přesné výsledky úvodních čtyř soubojů.

Liberec 63 % - Plzeň 37 %

Tip iSport.cz: 3:1 na zápasy

Rozdílná aktuální pohoda obou souborů vybízí k myšlence, že Tygrům stačí na Indiány třikrát zařvat a postup strčí do kapsy. Ne, tak jednoduché to nebude. Západočeši nejsou taková ořezávátka, že se s nimi suše zamete do kouta. Favorit postoupí, rozhodně však vydá síly. Nejeden souboj bude dost natěsno.