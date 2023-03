Špičkování trenérů v Brně: mantry play off! Kdo zaskočí outsidera?

Rozhodně nejsou trenéry-klauny. Neosvěžují tiskové konference vtípky za každou cenu. Po druhém utkání předkola hokejového play off (2:1) se nicméně Patrik Martinec s Jiřím Kalousem pustili do zábavné slovní přestřelky. Kouč Komety se držel své mantry, že jeho tým je v sérii outsider a jeho protějšek z Mladé Boleslavi ironicky kontroval. Bylo na něm znát, že tuhle hru moc hrát nechce. Kolega mu však několikrát podsunul mikrofon, ať reaguje. Jak se tihle dva padesátníci špičkovali?

Martinec: „Budu se opakovat. Mladá Boleslav je v sérii velký favorit. My vedeme 2:0, což je skvělý.“

Kalous: „My jako favorit proti soupeři, který skončil v tabulce před námi, se to pokusíme doma zvládnout a zaskočit outsidera.“

Cítíte se tedy jako velký favorit?

Kalous: „Samozřejmě, že necítím. Víme, jak jsme se v základní části trápili a jak jsme skončili v tabulce. Bereme to realisticky. Známe tyhle mediální přestřelky. Patrik je jeden z nejzkušenějších trenérů v extralize. Ví, jak to uchopit a jaké vztahy posílat přes média.“ (Martinec se jen usmíval)

Druhý duel už byl klidnější, že?

Martinec: „Emoce byly možná větší než v prvním zápase. Akorát nebylo víc bitek.“

Kalous: „Nikdo nechce cuknout. Ale oboustranně to bylo stejné. Určitě jsme nebyli nervózní, nebo podráždění, jak se psalo po prvním utkání. Oba týmy ví, o co hrají. Každé vyloučení může hrát obrovskou roli. To se potvrzuje.“

Vytasíte na Kometu doma trumf v podobě gólmanské jedničky Filipa Novotného?

Kalous: „Do této série určitě nezasáhne. Má zraněný kotník a trhlinu ve svalu, dostal na tři týdny sádru. Původně bylo v plánu, že v play off začne chytat Filip.“

