Lev o zvládání emocí i ožehavé sérii s Libercem: Lámat hokejky byla blbost

Hradec s Libercem na sebe umí slušně vrčet. Poslední aféra se táhne ze základní části, kdy ve vypjaté bitvě hráči Mountfieldu lámali soupeři hokejky. „Já to začal, kolem mě byli mladí kluci, chytli se, tak jsem chtěl, ať jde všechno za mnou,“ říká útočník Jakub Lev, který incident rozjel. Upřímně navíc dovede povídat o emocích, proč je typem hráče, který dělá pro výhru všechno, a kde má hranice. Mountfield s Bílými Tygry rozjedou čtvrtfinále v neděli. Máte se na co těšit.

Extraligou poměrně rezonuje, že jste jedním z nejprotivnějších týmů v soutěži. Vám se nelíbil ani komentář, který v tomto duchu vyšel na iSport.cz. Vadí nálepka, že jste pořádní, lidově řečeno, „zmetci“?

„Vadí mi, že tam bylo, jak je na tom náš styl založený. Jestli hrajeme nepříjemně, jedině dobře. Ano, byly tam nějaké škraloupy jako lámání hokeje s Libercem. To byla naše chyba, sami víme, že to byla hloupost. Jen naší hlavní zbraní je něco úplně jiného.“

Beru, dobrý pohyb a aktivní hokej. Jen to lámání hokejek vám dalo zkrátka takový punc pořádných prevítů a můžete si za něj sami.

„Byla to blbost. Ale když si představím, že bych skončil kariéru a byl manažerem? Jsou to věci, které bych nikdy nevytahoval.“

Liberec vaše lámání holí v základní části sestříhal a zveřejnil na sociálních sítích, vaši ostudu zveřejnil. Postupoval byste jinak?

„Poslal bych fakturu na klub a s ním i video. Nemám rád, když se špinavé prádlo pere venku. Chápu, že něco do médií patří, ale má to mít i nějakou hranici. Zrovna Liberec má nejlepší video tým v republice nebo video marketing, záleží, jak to pojmenujete. Jsou kluby, které pošlou za sezonu na disciplinárku jedno video, a jiné jich pošlou za zápas deset. Podle mě se má zápas rozhodnout vždycky hlavně na ledě, a pokud se tam něco stane, jsou na něm rozhodčí, kteří to mají posoudit.“

Jak rychle vám vlastně došlo, že lámat liberecké hokejky byla blbost?

„Hodně rychle, byla to chyba.“

Kolik jste jich zlomili, tři? Nebo Liberec ve svém videu ještě něco prošvihl?

„Dvě. Jedna