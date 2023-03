Sedlákův náraz spustil dohady. Voráček: Je nejlepší, ale jasný faul

Panečku, to byl hokej! V hlavní roli: Lukáš Sedlák. Přestože pardubický lídr strávil na ledě jen šest minut, byl u klíčových momentů třetího čtvrtfinále. V první třetině zapsal dva body a schytal spoustu tvrdých ran. Na začátku té druhé však u mantinelu trefil do hlavy Jakuba Orsavu a dostal trest do konce utkání. Olomouci se povedlo dostat nejlepšího hráče extraligy mimo komfortní zónu, ale zbytek duelu navzdory dvougólovému vedení nezvládla. Dynamo slaví a vede v sérii 3:0.

Jak dostat tatínka do polepšovny? Spíš jak dostat Lukáše Sedláka mimo komfortní zónu. A ideálně ze hry. Pro jistotu úplně, takže na tribunu. Takový film se pouštěl v napěchované olomoucké „plecharéně“. A hrál se tam bezpochyby nejlepší hokej v sezoně.

Sedlák, největší extraligová hvězda, se ho účastnil jen do 21. minuty utkání. Pak přišpendlil Orsavovu hlavu na mantinel a šel ven. „Hodně přísný na pět plus do konce utkání,“ měl na Twitteru jasno expert Jakub Koreis. „Nesouhlasím,“ oponoval mu Jakub Voráček. A diskuze se rozjela.

Pravdou je, že Olomouc zvolila jasnou taktiku. Sedlákovi se chtěla od začátku dostat pod kůži, znechutit mu výlet na Moravu. V první třetině dostal od urostlých domácích beků naloženo několikrát.

Držel se, neoplácel, byť v pauze pak do kamer O2 TV Sport přiznal barvu. „Ať pokračují, ale ať pokračují férově. Sundají mi helmu, pak mi dávají hlavu na led... Radši ať mě někde trefí košer,“ usmál se.

To ještě nevěděl, že už má před sebou jen 27 sekund hry. Po takové chvilce přišel onen střet a ostřílený útočník mířil do sprch. Hanákům plán vyšel, početní výhoda byla nečekaným benefitem navíc. Reakce Dynama? Asistent Richard Král na střídačce zuřil, hlavní kouč Radim Rulík jej musel skoro držet. A sudí si pro jistotu vypnuli mikrofony, aby diváci u televizních obrazovek neslyšeli všechno...

„Sedlo je nejlepší hráč ligy, ale tohle je na pět plus do konce. Chtěl mu hrát rameno, ale podle mě se mu ten hráč na poslední chvíli sehnul dolů,“ popisoval na síti Voráček. „Ví, že po něm půjdou, ale nemyslím si, že by chtěl někomu něco vracet. Prostě nešťastnej timing a blbej úhel. Ze strany na hlavu je to ale prostě faul,“ dodal reprezentační kapitán, toho času na marodce kvůli otřesům mozku.

Šéf disciplinárky Viktor Ujčík bude mít co řešit, je jasné, že Sedlákova (ne)přítomnost ve středečním mači může hrát v dalším průběhu série důležitou roli.

„Neviděl jsem to, bylo to z levé strany u střídačky. Pak jsem se na to díval v pauze, bylo to hodně důrazné, ale neúmyslné. Hráč supeře se zastavil, zůstal stát, což Sedlák nepředpokládal. Kdyby pokračoval v jízdě, byl to úplně čistý zákrok. Ovlivnilo nás to,“ popisoval inkriminovaný moment hlavní kouč Dynama Radim Rulík.

Východočeši přišli o oporu za stavu 2:2. Po chvíli však Mora využila dlouhou přesilovku, vzápětí přidala pojistku a stařičký zimák pomalu slavil. Jenže předčasně, úlohu rozbité elitní lajny na sebe vzal Adam Musil, poté Jan Košťálek a zápas hraný ve fantastickém tempu mířil do prodloužení. „Trošku nám po dvou třetinách došla síla a Pardubice toho hned využily,“ litoval Jan Káňa.

A pak i rozhodly, třetí bod v sérii trefil na konci dvacetiminutového prodloužení Tomáš Zohorna.

