Rulík: Mužstvo zabralo v klíčových chvílích. Na čem bude pracovat?

První výškový tábor zdolán. Pardubicím stačily čtyři zápasy, aby postoupily do čtvrtfinále. Trenér Radim Rulík rozebral pro iSport.cz sérii s Olomoucí. „Musíme pro další sérii pracovat na tom, abychom prodlužovali čas, kdy dovedeme hrát hokej, jaký bychom chtěli,“ říká kouč. Do akce půjdou Pardubice 2. dubna, na soupeře si počkají, jen určitě nemohou hrát se Spartou a s Vítkovicemi.

Jste spokojený, jak tým ve čtvrtfinále pracoval?

„Jsem spokojený, jak mužstvo v klíčových momentech zápasu zabralo a dokázalo se semknout. Někdy jsme si problémy zavinili sami, ale to tak bývá. Všechno řídí hlavy. Pamatuji si sérii, kdy Olomouc porazila před dvěma roky Plzeň v předkole 3:0. V posledním zápase základní části u nich vysoko prohrála, pak začalo play off a houževnatým hokejem jim nedala vůbec šanci. Sledoval jsem i olomouckou sérii s Karlovými Vary, ale vyždímala se až s námi, jejich výkon kulminoval.“

Tři ze čtyř zápasů skončily vaší těsnou výhrou. Je nejcennější, jak tým zvládl koncovky a působil v nich sebejistě?

„Strašně cenný byl druhý zápas, kdy se hrálo dlouho 0:0, Olomouc výborně bránila a my výsledek překlopili devatenáct sekund před koncem. Tlačili jsme se dopředu a zároveň si hlídali zadek. Pak jsme přijeli sem, dobře začali, stav byl 2:2 a přišla situace, kdy dostal trest do konce zápasu Lukáš Sedlák. Celé se nám to rozbořilo, navíc jsme ještě inkasovali.“

Dvakrát a Olomouc vedla 4:2. Šlo o nejtěžší moment série?

„Ano a mužstvo nastoupilo do třetí třetiny úplně jinak. Zabralo. Ztráceli jsme dva góly a vymáčkli ze sebe přesně to, jak by všechno mělo vypadat. Před koncem prodloužení jsme dali rozdílový gól ze situace, na které jsem hráče vyloženě připravoval.“

Že je potřeba si jít pro špinavé góly? Zohorna střílel od mantinelu, ale výborně tam clonil Vondráček.

„Přesně tak, říkali jsme si, že je potřeba střílet a být před brankou. V posledním zápase jsme mohli dát nejdřív čtyři góly, možná pět. Začali jsme dobře, najednou se všichni možná viděli, že by se mohli zapsat do statistik, a zase jsme od naší hry upustili. Znovu jsme ale zabrali ve chvíli, kdy to bylo nejvíc potřeba. Pozitivní věci tedy jsou, že charakter mužstva tam je. Teď musíme pro další sérii pracovat na tom, abychom prodlužovali čas, kdy dovedeme hrát hokej, jaký bychom chtěli.“

Olomouc má taktiku spíš založenou na napadání, bleskovém odebrání puku a rychlém zakončení. Změní se situace v tom, že v semifinále se vás už soupeř bude snažit taky přehrát, dominovat?

„Takhle urputné to už asi nebude, ale tím nechci vůbec snižovat Olomouc. Taky byla hokejová. Uvidíme, kdo na nás vyjde.“

Zaujala mě ještě jedna věc. Při čtvrté výhře v Olomouci dal gól David Musil, když vyplaval na hrotu útoku. Vítězný gól vstřelil Jan Mandát po práci Daniela Rákose, který naskočil místo vyloučeného Lukáše Sedláka. Je to důkaz, že Pardubice nečekají na jednu pětku, na jednoho hráče?

„Snažíme se hrát v pěti dopředu a v pěti dozadu. Z toho pak přijde, že se zapojí i beci. Teď to vyšlo právě na Davida. Kluci ze čtvrté lajny dali rozhodující gól, snažíme se síly rozkládat na co nejvíc hráčů. Dan tam dal to, co jsme potřebovali. Odehrál dobré utkání, jen jsme ho nenasazovali tolik, protože měl zápasový výpadek, což by se postupem času projevilo. Určitě nám ale pomohl.“

Upřímně, byl jste zvědavý, jak tým zvládne celý zápas bez Lukáše Sedláka?

„Zkusili jsme si takhle už třetí třetinu ve třetím zápase. Ale nejdřív se mi to úplně nepovedlo.“

V čem?

„Zkoušel jsem různé varianty, dával do centra Roberta Kousala, hledal jsem, ale nebylo to ono. S dalšími trenéry jsme se ale dohodli, že dáme k sobě zase dvojici David Cienciala a Robert Říčka. Byli na sebe zvyklí, znají se, Tomáš Hyka k nim taky dobře pasoval. Davida jsme přesunuli do středu útoku a začalo to fungovat. A že mužstvo zvládlo zápas bez Lukáše? Beru to jako strašně důležitou věc, protože nemůžete stát na jednom hráči.“

Od roku 2016 platí, že mistr vždycky zvládl čtvrtfinále na minimální počet zápasů, čtyři a konec. Vidíte tady smysl, že se uspořily síly na tuhé boje?

„Tuhle statistiku neznám. Na jednu stranu vypadnete z herního rytmu, ale doléčíte, co potřebujete. Série na šest, sedm zápasů stojí strašně sil, zdravotně jdou hráči na krev, hrozí, že se vám sestava rozbije. A všichni nevydrží zdravotně v pořádku.“

Vy jste si dobře nachystali tým pro Olomouc. Je i benefit, že teď máte před sebou jedenáct dní, abyste vyladili všechno pro semifinále?

„Určitě. Tohle je velký bonus. Počkáme si, kdo na nás vyjde, a pak budeme reagovat na situaci, která nastane.“

