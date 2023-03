Bizarní závěr i Kváčův útok na Pavlíka. Hradec slaví, Tygři teď musí máknout

A přece Hradec vyhrál! Šílený infarktový zápas pod Ještědem vypadal pro Mountfield skoro ztracený, když minutu před koncem třetí části inkasoval na 1:1. Ale faul libereckého Adama Najmana na začátku prodloužení přinesl hostům přesilovku, kterou po šesti sekundách proměnil Aleš Jergl. Východočeši vyhráli 2:1 a utekli do stejného vedení ve čtvrtfinálové sadě Generali ČP extraligového play off.

Tohle byste po prvním střetu nečekali. Tygři jej vyhráli pod Bílou věží 4:2 a vypadali, že se nacpali hradeckým hráčům do hlav. I ve druhém duelu nebyli daleko od vítězného gólu. Jenže ten si zajistil soupeř, který ve čtvrtek rychle rozmontoval libereckou hru. Bílí Tygři nebyli dlouho ve své kůži, v první třetině vystřelili jedinkrát na branku (!), mocným finišem a díky skvělým zákrokům Petra Kváči se však dostali do prodloužení. Tam však rychle padli…

Závěr třetí třetiny byl hodně divoký, nezvyklý a až s nádechem tragikomedie. V 57. minutě nejprve zbytečně fauluje Radek Pilař a domácím se otvírá jedna z posledních šancí. Jenže v přesilovce následuje rychlý kontr hostí a faul naštvaného Petra Kváči, který se rukou pustí do Radovana Pavlíka. Hosté reklamují, že trest by měl být vyšší. Sudí vrtí hlavou.

Liberec - Mountfield HK: Kváča praštil Pavlíka vyrážečkou a oslabil svůj tým Video se připravuje ...

Jenže to není vše… Při hře čtyř proti čtyřem má Mountfield na ledě v jednu chvíli šest hráčů! Po obrovské chybě jdou hosté do tří, v bizarním závěru dojde ještě na přesilovku šest na čtyři, když Kváča je na střídačce. Petr Jelínek otravuje u brankoviště, dostává ránu od Bohumila Janka, ale v pádu v čase 58:49 srovnává! „Kluci to výborně sehráli, ke mně se to odrazilo a já ani nevěděl, jak to tam prošlo,“ líčil pak liberecký kapitán v O2 TV. To ještě netušil, jak rychle a pro jeho tým špatně skončí nastavení.

Dát vedoucí gól? Pro Liberec neznámá věc. Od úvodní trefy v první bitvě předkola s Plzní tým kouče Augusty posedmé v řadě inkasoval první gól. Domácí hráči zaskočili své fanoušky nečekaně slabým představením v první části, kdy se zmohli na jeden jediný střelecký pokus na Matěje Machovského. Ale pozor, mohl za to do značné míry výborně připravený soupeř, jenž perfektně držel plán napadání liberecké rozehrávky v kombinaci s rychlým otáčením hry do ofenzivy.

Tygři únavně dlouho nenacházeli kód k vratům houževnaté hradecké defenzivy. Se svými akcemi měli domácí potíže v samém zárodku, kde je hosté výborně forčekovali.

Ať to z modrobílých zkoušel kdokoli, do nebezpečné blízkosti Machovského se neprocpal nikdo a ani dalekonosné střely nemohly mít šanci na úspěch. K tomu přidejte přehršel nepřesností a výsledkem marnosti byly rychlé hradecké brejky.

Z jednoho hosté udeřili, když druhou asistenci si nešťastně připsal Michal Bulíř. Jeho výpad z levého křídla skončil rozjetím kontru tandemu Jordann Perret – Radovan Pavlík. Po perfektní nahrávce francouzského útočníka druhý jmenovaný skóroval. „Jordi to udělal výborně, já jen doufal, že nahrávka projde, pak už to bylo jednoduché,“ popsal Pavlík.

A nemuselo být jen u toho. Hradečtí hokejisté dál hrozili a jen vynikající koncentrace Petra Kváči ponechávala jeho spoluhráče v zápasu. Jako ve třetí třetině, kdy liberecký gólman nedlouho po lehkém zranění fantasticky vychytal u tyčky Kevina Klímu. Šlo o zákrok, který dovolil jeho parťákům zůstat v utkání. Nakonec v prohraném.

Bílí Tygři Liberec Vše o klubu ZDE

Mountfield HK Vše o klubu ZDE

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 58:49. Jelínek Hosté: 11:02. R. Pavlík, 60:37. Jergl Sestavy Domácí: Kváča (Neužil) – Balinskis, Nedomlel, Derner, Melancon, Ivan, Kolmann – Frolík, A. Najman, Flynn – Faško-Rudáš, Filippi, Birner (A) – Rychlovský, Bulíř (A), Ordoš – Vlach, Jelínek (C), Šír – Dlouhý. Hosté: Machovský (Kiviaho) – Jank, McCormack, Kalina, Blain, Rosandić, F. Pavlík (A), Marcel – Zachar, Cingel, Lev (A) – Perret, Lalancette, Jergl – Werek, Kev. Klíma, Okuliar – R. Pavlík, Pilař, Smoleňák (C). Rozhodčí Jeřábek, Jaroš – Svoboda, Špůr Stadion Návštěva 6 841 diváků