Když Marcinko chybí, Třinec vítězí. Tým stojí za oporou: Zlatý hráč i člověk

Nejdřív porod, pak sekera mezi nohy a následný trest od disciplinárky. Ze tří různých důvodů chyběl Třinci Tomáš Marcinko ve třech zápasech čtvrtfinále play off proti Spartě. Oceláři si ale vždy dokázali poradit a hlavně vyhrát. Bez slovenského útočníka se naposledy výhrou 3:0 v Praze přiblížili postupu do semifinále. Souvislost s absencí týmové opory ale rozhodně nehledají. Slezané věří, že novopečený otec nebude chybět v úterní domácí bitvě č. 6. „A možná nám pomůže i vítězným gólem,“ řekl s úsměvem Marko Daňo na adresu krajana.

Když už Marcinko vyrazil do boje v předkole proti Litvínovu a momentálně i v prvotřídní sérii se Spartou, ukázal, jak dokáže být užitečný. Pražanům stihl dát dva góly, úřadujícím mistrům ale při posledních vítězstvích paradoxně nejvíce „pomohl“, když nehrál, respektive nedohrál. Poprvé se rodák z Popradu od týmu odpojil, když tryskem vyrazil na porod syna Leona a Slezané vyhráli 3:2 v prodloužení.

Druhou absenci si zkušený forvard zavinil sám už v 16. minutě čtvrtého čtvrtfinále, když zasáhl sparťana Stefana Warga hokejkou mezi nohy a od sudích dostal trest do konce utkání. Pražané se v následné pětiminutové přesilovce zmohli pouze na gól a Třinec doma vybojoval výhru 3:1 a druhé srovnání série. Při návratu do Prahy chyběl Marcinko potřetí, když za sekeru do slabin obdržel od disciplinární komise stopku na duel č. 5. Reakce Ocelářů? Pražany vynulovali a udělali důležitý krok při cestě za obhajobou.

Jen náhoda? V třinecké šatně už se faktor Marcinko mimo led řešil. „Po druhé výhře už si z něj kluci dělali srandu,“ přiznal útočník Daniel Kurovský. „Za mě nám ale Marci strašně chyběl. Už se všichni těšíme, až bude hrát.“ Autor gólu na 2:0 z páté bitvy odmítl, že by na slovenského spoluhráče zkoušeli, aby si odpočinul i při šestém zápase. Celá kabina za trojnásobným mistrem extraligy jako klíčovou oporou stojí.

„Uvidíme, jak se rozhodnou trenéři, ale pro nás je Marci velkým přínosem. Je shoda náhod, že chyběl u všech výher, ale na tyto věci nekoukáme. Budeme s ním příště počítat a už se těšíme, až bude zpátky. Je to velký a důležitý článek našeho týmu,“ nepochybuje probuzený střelec Ocelářů Marko Daňo.

Podle třineckého trenéra Zdeňka Motáka bylo pro Marcinka ohromně těžké, když sledoval své spoluhráče v boji se Spartou a nemohl jim na ledě nijak pomoct. „Tomáš je nejen zlatý hráč, ale i člověk, který to má v hlavě srovnané. Strašně ho mrzelo, že nemohl hrát. Stává se to. On sám snad řekl, že pro něj to byl nejhorší zápas kariéry, kdy chodil po šatně nahoru dolů, jenom se díval a čekal, jak to dopadne,“ prozradil kouč Ocelářů.

Byť za chybějícího Slováka znovu skvěle zaskakoval v elitní lajně Daniel Voženílek, o Marcinkově návratu do sestavy už má jasno. O tom, jak Třinec nastoupí v úterý, ale pochopitelně nechtěl nic říkat. „Neřeknu, samozřejmě, že ne,“ uzavřel Moták při odchodu z pozápasové tiskové konference.

