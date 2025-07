Fotbalové přestupy ONLINE: Talent Slavie podepsal v zahraničí, Arsenal má obří posilu

Slavia získala talentovaného polského křídelního hráče Bartosze Szywalu. Šestnáctiletý hráč podepsal v Edenu smlouvu do roku 2028. Trénovat bude ve slávistické akademii a Slavia s ním počítá jako s posilou do budoucna, uvedl český mistr na svém webu. „Bartosz Szywala je velký polský talent, o kterého se přetahovaly evropské velkokluby. Je to průkopnický krok, kdy se nám podařilo přivést prvního polského hráče v rámci profesionálních soutěží,“ řekl sportovní ředitel Pražanů Jiří Bílek.