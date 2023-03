Hořava: Konec? Dlouho to rozdýchávat nebudu. Bylo by alibistické, kdybych...

Než se ujal vlády nad sparťanskou družinou, těžce tápala. Miloslav Hořava převzal v půli listopadu bloudivý tým. U vedení Sparty dostal přednost před Václavem Varaďou, což leckoho překvapilo. Ale výsledky přišly okamžitě, bard Hořava společně s kolegou Wallsonem tým ohromně nakopli a vyvedli z bláta suverénní jízdou do špičky. Až se ze Sparty stal jeden z favoritů na titul. Jenže vyprávějte to teď kouči Sparty, že se nemá za co stydět…

„Kdybych teď mluvil o tom, že jsme Spartu někam vytáhli, bylo by to alibistické. Vyřazení je zklamání, obrovské zklamání. Chtěli jsme jít dál, protože Sparta je obrovský klub,“ řekl Hořava doslova necelou půlhodinu poté, co zhasly veškeré naděje na obrat v sérii s Třincem. Ten ovládl šestý čtvrtfinálový duel 5:1 a celkově sadu 4:2.

Pražané dojeli na zoufalou produktivitu, v posledních třech utkáních skórovali dvakrát. „Ty zápasy si byly podobné, tlačili jsme, ale nedávali žádné góly, proto jsme prohráli zápasy i celou sérii. Nebyli jsme produktivní,“ rekapituloval Miloslav Hořava.

Když dostal otázku, jak dlouho bude vyřazení rozdýchávat, vlastně ani nepřekvapil. „Doufám, že to nevyzní hrozně, když řeknu, že to dlouho rozdýchávat nebudu. Prostě jsme nedali góly…“

Netajil přesvědčení, že jeho parta přehraje Oceláře vysokojakostní hokejovou kvalitou. A spletl se. „Šli jsme do toho s tím, že jsme ofenzivnější mužstvo, měli jsme víc ze hry a víc střel, všechno… Ale nenašli jsme cestu, jak dát góly. Když to řeknu blbě, je to sport.“

Deptá ho nejen rychlý konec v play off, ale především fakt, že smutní a v depresi jsou nyní zejména příznivci Sparty, kteří se naučili chodit do O2 arény ve velkých davech. „Nejvíc mě konec mrzí kvůli našim fanouškům, protože byli celou sezonu skvělí. Strašně mě překvapilo, že jich na ligu pořád chodilo deset, jedenáct tisíc. Věřil jsem, že jim uděláme radost a dodáme odměnu tím, že půjdeme co nejdál. Bohužel se to nepovedlo.“

Hořava ujišťoval, že svým hráčům kladl na srdce, že Třinec bude těžkou překážkou, protože má s play off fantastické zkušenosti a úspěšnost. „Tým jsme připravovali na to, že svou hru oproti základní části zvedne, ale těžko se připravíte na to, že nedáte šance. Na to se připravit nedá… Nebo možná dá, možná jsme na to mohli klást větší důraz. Teď však musím říci, že věci, které jsme chtěli udělat do play off, jsme udělali. Když však ta šance na gól byla, góly jsme nedali. Samozřejmě, že jim podal skvělý výkon brankář. Tohle je play off,“ pokračoval Hořava v hodnocení celé série.

Oceláři si fantasticky počínali v obraně, kde vytlačovali protihráče do míst, odkud se taky střílí, ale v podstatě zbytečně. Aby se neřeklo. „Všechno tohle jsme si říkali a ukazovali, ale na ledě to bylo takové, jaké to bylo… Pokud máme v zápase šest přesilovek a nedáme gól, je to hrozně znát. Celkově speciální týmy byly klíčové a nám se to nepotkalo. Rozhodovaly tam maličkosti.“

A o něco lepší gólman? „Kuba Kovář nás v sérii držel, předtím také, jeho výkon byl skvělý,“ reagoval Hořava.

Najednou má volno. Ale že by musel vypínat hlavu a od hokeje si odpočinout, to ne. „Takhle to vůbec nemám. Vypnout hlavu… To můžou říkat hráči, já nemám důvod, není proč. Hokej mám rád, ale že bych musel vypínat hlavu, to vůbec,“ dodal.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 07:23. Dravecký, 23:03. Marcinko, 47:49. Hudáček, 50:54. Marcinko, 57:27. M. Růžička Hosté: 48:14. Kempný Sestavy Domácí: Kacetl (Mazanec) – Marinčin, Smith, Kaňák, J. Jeřábek, Mar. Adámek, Doudera, Čukste – M. Růžička (A), Voženílek, Daňo – Kurovský, Vrána (C), Nestrašil – Dravecký (A), Marcinko, Hudáček – Hrňa, M. Roman, Chmielewski. Hosté: J. Kovář (Kořenář) – Polášek (A), Kempný, Warg, Němeček, Krejčík, Moravčík, Jandus – Řepík (C), Sobotka (A), M. Forman – Kaše, Horák, Tomášek – P. Kousal, D. Vitouch, Buchtele – E. Thorell, G. Thorell, Vauhkonen. Rozhodčí A. Jeřábek, Šindel – Axman, J. Ondráček Stadion Werk arena, Třinec Návštěva 5 400 (vyprodáno) diváků

