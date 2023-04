VIDEO: Pardubice - Třinec 4:2. Zářil Sedlák! Will parádně okradl Nestrašila

Semifinále Generali Česká play off odstartovalo ve velkém stylu. Bitva gigantů Pardubic a Třince bavila. Navrátilec do sestavy Dynama Lukáš Sedlák hned v úvodní třetině zaznamenal dva góly. Za hosty snižovala dvojice Andrej Nestrašil a Tomáš Marcinko, ale na vyrovnání Slezané nedosáhli. Vítězný gól vstřelil Lukáš Radil, do prázdné klece upravil na konečných 4:2 Tomáš Zohorna. Brankář Roman Will ve třetí třetině fantastickým zákrokem vychytal obří šanci Andreje Nestrašila. Sledujte VIDEA z klíčových momentů utkání na iSport.cz.