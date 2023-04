VIDEO: Třinec - Pardubice 3:5. Kacetl odčarován, rozhodne sedmý zápas!

Napínavá bitva až do konce! Pardubičtí hokejisté v šestém duelu semifinále Generali Česká play off porazili Třinec 5:3 a díky srovnání stavu série na 3:3 budou rozhodovat o postupu do finále na domácím hřišti v sedmém zápase. Východočechům náramně vyšla první třetina, ve které i zásluhou dvou tečí vstřelili tři góly a vyhnali fantoma Ocelářů Ondřeje Kacetla z branky. Dynamo dokonce vedlo 4:0, Slezané se ale v závěru parádně nastartovali a pořádně ještě zdramatizovali hru. Rozhodující duel č. 7 v Pardubicích je na programu v pátek.