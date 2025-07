Andrle o Tour: Nebyl to tak zajímavý závod. Bittner vyhraje etapy na všech Grand Tours

Bude mít Pogačar špatný den nebo to bude čistě o jeho dominanci na letošní Tour de France? To sledoval během uplynulých tří týdnů i René Andrle, sportovní ředitel týmu Israel-Premier Tech. Prozradil, zda i v jejich celku používají „zázračný“ nápoj. Řeč byla také o Pavlu Bittnerovi. „Vidím ho jako vítěze etap na všech Grand Tours. Protože je hodně rychlý, cílevědomý.“

Jako sportovní ředitel ví, jaké to je řídit auto v těch největších závodech. I proto se René Andrle ještě vrátil k incidentu kolegy z týmu Ineos Grenadiers. Pochválil také jediného letošního českého závodníka Pavla Bittnera. A to nejen za výkony ve sprinterských dojezdech.

Na Tour jste nebyl, ale určitě jste bedlivě sledoval, co se ve Francii dělo. Jednou z věcí, o které se psalo, byl „zázračný“ nápoj, který do sebe lijí cyklisté hned po dojezdu, což je prý višňový nebo třešňový džus, který má nastartovat proces regenerace. Používáte ho v týmu také?

„Samozřejmě to používáme. Jsou kluci, kteří ho pijí rádi a dávají si ho po každé etapě, ale samozřejmě jsou i kluci, kteří se tomu vyhýbají a cherry juice nepijí.“

Protože jim nechutná?

„Spíš někteří věří věcem, které mají vyzkoušené, takže si dají v cíli fantu nebo jiný sladký nápoj, gumídky a pak už klasický shake a další jídlo. Někdo má rád třešňový džus právě kvůli rychlejší regeneraci, ale spoustě lidí to prostě nechutná a nedělá dobře.“

Máte speciálně otestované, že to opravdu funguje?

„My speciálně ne, ale říká se, že to opravdu funguje, že regenerace je rychlejší. Náš tým nutričních specialistů každou chvíli přichází s něčím novým. V hodně věcech se snažíme následovat trendy a v hodně se i snažíme experimentovat.“

Už dřív se mluvilo o sportovním řediteli Ineosu, který v horské etapě srazil diváka. Vy také často v závodech auto řídíte. Jaké máte zkušenosti s neukázněnými diváky?

„Neukáznění diváci… Podle mě to byla chyba toho sportovního ředitele. Díval jsem se na to několikrát a myslím, že na chviličku ztratil pozornost a do diváka najel. Naštěstí to bylo v kopci, v malé rychlosti. Ale takovéhle věci by se neměly stávat. My jsme profíci, reakce od nás se očekává rychlá a dobrá. Ale na druhou stranu diváků u trati je čím dál víc, chtějí to vidět. Kolikrát jsou neukáznění, běží vedle závodníků, takže nebezpečné to je. Ale sportovní ředitelé musí dávat pozor.“

Až do Paříže v neděli dojel také jediný český závodník Pavel Bittner. Ten v etapě na Mont Ventoux jel v úniku a dokonce tam divákům u trati vystřihl jízdu po zadním kole. Chybí tyhle akce od ukončení kariéry Petra Sagana?

„Myslím, že showmanů je tam víc, hodně lidí to napodobuje. A je hezké, že to udělal i český závodník.“

Co říkáte na Bittnerovu premiéru na Tour de France, kde si prožil příjemné okamžiky, ale i dost nepříjemný pád v poslední sprinterské etapě?

„Popasoval se s tím perfektně, v jedné etapě skončil čtvrtý, těsně mu to tam uniklo. Je třeba připomenout, že jeho tým jel o pódium s Oscarem Onleym, takže práce měl dost. Musel určitě kontrolovat úniky v horských etapách, po startu musel být hodně aktivní, takže to pro něj byl těžký ročník a podle mě dost dobrá zkušenost do budoucna.“

Vidíte ho jako možného vítěze etapy na Tour de France v budoucnu?

„Já ho vidím stoprocentně jako vítěze etap na všech Grand Tours. Protože je hodně rychlý, cílevědomý. Už má etapu z Vuelty a je jen otázka času, kdy k ní přidá i tu z Gira a Tour.“

Pogačar neměl ani jeden špatný den

V poslední sprinterské etapě se podařilo fanouškovi na kole dostat chvíli před pelotonem do cílové rovinky. Jsou fanoušci stále drzejší?

„Tyhle věci se musí hodně přísně trestat hned od začátku. Můžeme to vidět i ve fotbalových zápasech, že tam lidi běhají, chtějí se s někým pozdravit. Ale je třeba si uvědomit, že cyklisté jedou do cíle sedmdesátkou, a když tam někdo vběhne, nevíte, co se může stát. Když by ho cyklisté srazili, on se uhodil do hlavy, mohlo by to skončit hodně těžkým zraněním nebo i smrtí. Takže je potřeba tomu zamezit. A čím větší trest, tím lépe, aby to odstrašilo další blázny, kteří to chtějí zkoušet. A když ne, tak se budou muset zvednout zábrany.“

V alpských etapách sliboval Jonas Vingegaard útoky na Tadeje Pogačara, ale k ničemu velkému nedošlo. Byl Pogačar silnější než loni, nebo Vingegaard slabší?

„Taktika Vismy byla jasná – mít jednoho nebo dva závodníky vepředu, o což se snažili každou etapu a čekali na špatný den Pogačara. Ten ale nepřišel, takže ani nebylo jak útočit, byla vidět jasná suverenita Pogačara. Těžko kritizovat taktiku Vismy, která každý den udělala strašně moc a obětovala síly domestiků. Ale bohužel, Pogačar byl tak silný a neměl ani jeden špatný den. Takže nešlo útočit.“

Rozhovor pokračuje pod grafikou

Co říkáte na to, že Pogačar poslední dny mluvil o tom, jak je Tour náročná, odpočítával etapy do Paříže a vypadal unavený?

„Tour de France není náročná jen fyzicky, ale i psychicky. Musíte si uvědomit, že každý den chodí na stupně vítězů, doping, tiskovku, každý se s ním chce vyfotit, každý s ním chce mluvit. Což je taky unavující. Každému síly dochází a jak už bylo vidět, měl toho dost. K tomu se samozřejmě připojovala kritika, jestli je pořád tak usměvavý kluk, jako býval, nebo je agresivní až zlý, že ostatní dojíždí, nikoho nechce nechat vyhrát. Navíc věčné podezřívání, jestli dopuje, nebo ne. Takže si to svou daň vezme a úplně chápu jeho rozpoložení a stav unavenosti.“

Má podle vás Pogačar jet Vueltu a Espaňa, kterou zatím nevyhrál? Už ji jel v roce 2019, vyhrál tam při premiéře na Grand Tour tři etapy a celkově skončil ve dvaceti letech třetí.

„Tohle nechám na jeho týmu. Určitě by to bylo zajímavé z pohledu diváka, ale chápu, že toho má dost, jel všechny jarní klasiky a určitě se bude soustředit i na ty podzimní – Lombardii a spol. Takže bych úplně pochopil, kdyby ve Španělsku nestartoval.“

Letošní Tour byla výjimečná i odstupy v celkovém pořadí. S Pogačarem se dokázal držet jen Vingegaard, třetí Lipowitz má už ztrátu 11 minut. A 13. v pořadí už přes hodinu. V dobách, kdy vítězil Froome, tomu tak bylo až ve třetí desítce pořadí. Potvrzuje to výjimečnost těchto dvou nejlepších Grand Tour jezdců současnosti?

„Určitě ano, je vidět, jak jsou odskočení. Podle mě ten závod ani není moc zajímavý. Čeká se, jestli bude mít Pogačar špatný den a pak jak hodně to sedne Vingegaardovi. U ostatních tam nějaké překvapení bylo, někdo se dostane do desítky. Lipowitz dobrý, talent, o kterém se mluvilo, se prosadil a skončil na pódiu, vyhrál bílý dres. Ale ve srovnání s Girem to nebyl nejhezčí závod.“

Abychom to na závěr trochu odlehčili, tak taková perlička. Váš závodník Krists Neilands při příjezdu do cíle na Champs-Élysées předvedl specifický um, když si tretrou otevřel lahev piva. To se u vás v týmu učí?

„Kdo tohle neumí, ani nesmí do týmu.“ (směje se)