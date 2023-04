Řeči o buzerantském hokeji neberu. Postoupí ten, kdo chce víc. Jakkoliv...

KOMENTÁŘ VÁCLAVA VARADI | Při sledování play off jsem v televizi od komentátora zaslechl, že finský trenér Kari Jalonen nastavil trend českého hokeje, co se týká defenzivy a zodpovědnosti. Při vší úctě, nejedná se v žádném případě o inovaci zhruba rok zpátky. Spousta českých hráčů takovou hru a nastavení má, jde hlavně o správný hráčský výběr, pokoru a také štěstí. Musí se prostě všechno „sejít“ ve správný čas.

Sám jsem se pro práci trenéra inspiroval i ze svého fungování v organizaci Buffala Sabres, kde jsme s Dominikem Haškem v bráně hrávali v play off hodně podobně. Dbali jsme ve hře na správná a zodpovědná rozhodnutí, hráli poctivý hokej. Jak s pukem, tak i bez něj. Ve hře mého týmu to takhle bývalo každý rok, na tom si jako trenér zakládám. Právě obranná složka je totiž na konci sezony extrémně důležitá.

Přál bych si vyhrát každý zápas a věřím, že to hráči v mém týmu mají úplně stejně. Jde o to, naučit hráče reagovat na vývoj utkání, otevřít jim oči. Chtít, aby jejich rozhodovací schopnosti a jejich herní myšlení, byly v každém momentu a situaci správné. Na tom si hodně zakládám. Je to o dennodenní práci s hráči. Aby uvěřili dané myšlence. Aby věděli, proč to dělají. A uměli se následně správně rozhodnout, ať už je situace jakákoliv a kdekoliv.

Herní myšlení se nebuduje tak, že trenér přijde, dá hráči materiály, ukáže mu to na tréninku a hotovo. Tohle se buduje celý rok. Prakticky od letní přípravy, v každé tréninkové jednotce. Pořád je třeba pracovat na tom, aby se pak hráči dokázali na konci sezony rozhodovat správně.

Roky se říká, že základní část vyhrává útok, play off obrana a gólman. Platí to. V play off je zodpovědnost daleko větší.