Anketa o finále: Dobří brankáři, slabí střelci. Shodli se experti na vítězi?

Video se připravuje ... Finále extraligového play off se blíží, první výstřel padne dnes v 17 hodin v hradecké aréně. Mountfield HK vs. Oceláři Třinec, tak zní překvapivé obsazení. Ale překvapivé jen v tom ohledu, že se protnou ambice čtvrtého týmu s šestým po základní části. Jinak oba celky v play off dostatečně předvedly, proč si finále zaslouží. Experti, oslovení iSport.cz, rozebírají a tipují, kdo a proč nakonec ukořistí Masarykův pohár.

Marek Sýkora bývalý úspěšný trenér Třinec má víc schopnějších střelců „Favorizuju Třinec. Prvním důvodem je hradecká únava po sérii s Vítkovicemi. Ono se řekne rychle zregenerovat, ale rychle to nejde. Nepřeju mu to, ale na Mountfieldu bude znát záběr posledních dvou dlouhých utkání. Není to sranda, ne všichni hráči tuší, co se jim v těle děje. Druhý důvod je, že Oceláři konec sezony umí. Oproti favorizovanějším týmům hrají lépe s kotoučem, i proto vyřadili Spartu a Pardubice. Velká skupina třineckých hráčů umí vstřelit gól, což v našem play off dělá rozdíl. V extralize máme dobré brankáře, ovšem nikoli fenomenální. To střelci jsou slabí. Třinec má však víc schopných útočníků než ostatní. Mountfield je sympatické mužstvo, výborně bruslivé, plno dobrých hráčů, mile mě překvapil Machovský. Celkově je však kompaktnější Třinec, očekávám, že mu to vydrží.“ Expert a bývalý vynikající trenér Marek Sýkora • Foto Barbora Reichová (Sport)

Jaroslav Kudrna bývalý útočník Mountfieldu a Třince Hradec může překvapit, Hudáček bude ztráta „Vzhledem k bohatým a vítězným zkušenostem z posledních let v play off je Třinec mírným favoritem. V procentech 51 na 49 procent. Spíš vyhraje on, ale Hradec může překvapit. Úplně v klidu. Hudáček bude pro Oceláře ztráta. Šikovný i nepříjemný hráč zároveň. Dává góly i trefuje tvrdě soupeře. Nejsem si jistý, že ho zastoupí hráči, co dostanou prostor místo něj. My v Hradci jsme strašně rádi, že při zraněních opor dostali prostor místní mladí kluci z druhého levelu a uhráli si to, nabrali perfektní zkušenosti. Třeba Miškář nebo Štohanzl. Můžou to stoprocentně hrát taky. Zase budou rozhodovat gólmani. Pokud to v třinecké bráně Kacetl znovu podrží… Ale ani Machovský nechytá špatně. Bude se chtít ukázat, zvlášť když nemá angažmá.“ Jaroslav Kudrna hrál za oba finálové soupeře • Foto Pavel Mazáč (Sport)

Radek Duda bývalý extraligový útočník Vidím to na Třinec. Smekám klobouk „Strašně těžko se tipuje. Ale víc to vidím na Třinec, který ve dvou obrovských sériích ukončil sezonu dvěma domácím gigantům. Ti hoši musí něco umět a nezbývá než před nimi smeknout klobouk. V Třinci se v minulých letech zasadili o to, že kolem mužstva funguje obrovská aura, vítězný duch týmu. A pořád to tam přetrvává. Přál bych jim, aby misi dodělali. Hradec se poprvé v historii dostává do finále, všichni kluci si zaslouží respekt. Ať trenérský štáb, tak celé mužstvo. Taky by to byl hezký příběh, kdyby si na zlato sáhli, protože jak se říká: druhé místo, žádné místo. Oni si půjdou finále užít v tom směru, že se úplně vydají. Mají rychlost, šikovnost, drajv do brány. Kdo to bude chtít víc a udělá míň chyb, ten vyhraje. Podle mě Oceláři.“ Radek Duda ve studiu iSport.cz • Foto David Randuška