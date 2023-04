VIP host Hronek dorazil na finále: Káca využil situace, já bych gól uznal

Váš Hradec je prvně v extraligovém finále. Jak moc vás to překvapilo?

„Je to super. Pro celé město, pro všechny v klubu a okolo. Myslím, že lidi si toho hodně váží a taky si to užívají. Škoda, že to napoprvé nevyšlo.“

Doma jste krátce a asi jste se hned pídil po lístcích na zimák, nebo se pletu?

„Dostal jsem se dovnitř, takže jsem rád… (usmívá se) Zvlášť, když jde o finále, vůbec první pro Hradec. Třinec je v tomhle směru dál, letos navíc vyřadil dva týmy, které určitě myslely na titul, a podle jmen minimálně na finále rozhodně měly. Ale jak on, tak Hradec si postup jednoznačně zasloužily vzhledem k tomu, jak si v play off vedli.“

Věříte v rychlé dorovnání a v následný obrat série?

„Tak dneska to byla vlastně remíza, podle mě měl vyrovnávací gól platit. Škoda.“

Ondřej Kacetl byl zasažen holí Aleše Jergla, ale pak se nějakou dobu hrálo, nakonec se zvedl a střelu nechytil. Jak byste to řešil?

„Buď rovnou jako faul a sudí to měli hned přerušit. Oni to nechali běžet dál, mezitím tam šla nahrávka, střela, Káca ležel pořád. Pak se zvedl, zkoušel chytit střelu, ale dostal ji mezi nohy a inkasoval. Neznám přesně pravidla, ale logicky mi vyplývá, že buď měli rozhodčí okamžitě písknout faul, anebo nechat akci dojít do gólu. A uznat ho.“

Mountfield HK - Třinec: Perretův gól neplatí! Jergl před tím zasáhl Kacetla bruslí mezi nohy Video se připravuje ...

V NHL by gól platil ve stejné situaci, co myslíte?

„Podle mě ano. U coach´s challenge nikdy nevíte, ale tahle situace mi přišla normální, uznal bych branku. Zvlášť když po ráně hradeckého hráče proběhla ještě nahrávka, střela a až pak ta finální. Nebylo to tak, že by hráč trefil gólmana, zabránil mu v pohybu a v tom přišel gól. Byla tam časová prodleva. Měl jsem za to, že sudí musí gól uznat. S Kácou jsem hrál, výbornej kluk, všechno, ale tady podle mě využil situace. Ale těžko se to posuzuje.“

Jinak jste na tribuně během zápasu v klidu?

„Určitě to prožívám. Klukům moc přeju, aby se jim titul povedl. Když už se dostali takhle daleko, bylo by super, kdyby to dotáhli. Lidi to hrozně bere, což je super, atmosféra byla úžasná.“

Když se vrátím k vaší sezoně v NHL, v Detroitu jste měl fantastický nástup, patřil k nejproduktivnějším bekům, ale pak se to celé trochu zadrhlo a skončilo trejdem do Vancouveru. Jaký dojem ve vás převládá?

„První půlku určitě můžu hodnotit pozitivně, byla dobrá. Ta druhá… Stalo se tam dost věcí a k tomu bych moc říkat nechtěl. Tak to tam zkrátka chodí.“

