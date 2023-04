Příběh hrdiny Hradce: možná spadne hospoda. Brzdil ho trenér Růžička?

Někdy se stane, že zázračně vyletíte. Přimotáte se k velkým momentům, že ani nevíte jak. Sportovní historie je takových příběhů plná. Hrdina extraligového play off Patrik Miškář je ale trochu jiný případ. Není rychlokvaškou, která se narodila jen pro jeden moment. V play off dal za Hradec celkem čtyři góly, tři vítězné. Šok? Ano, ale jen proto, že velké věci přišly až teď. Zhruba tady ho klub před lety viděl. Jen se útočník na vysokou úroveň nedokázal dostat. Z části za tím je i éra, kdy v klubu působil Vladimír Růžička.

Ve 27 letech je Patrik Miškář na vrcholu. „Ani na chvíli jsem si nemohl myslet, že bych mohl hrát finále extraligy a ještě v play off dát čtyři góly, nebo kolik jich vlastně je,“ rozzářil se. Hraje doma, v Hradci vyrostl, ale roky se do kádru áčka nedokázal pořádně prosadit. „Jasně, že to je pohádka,“ viděli jste, jak si všeho teď váží.

Začíná finálový zápas, on vyjíždí na led jako centr prvního hradeckého útoku. Vykládat něco podobného v březnu, takovému scénáři se vysmějete. Pokud nesledujete Hradec moc podrobně, ptali byste se dokonce: „Patrik kdo?“