Flynn zná trest za faul na Moravčíka ze Sparty. Ščotka dostal tři zápasy

Liberecký hokejista Oscar Flynn dostal disciplinární trest na čtyři zápasy za faul na sparťana Moravčíka. Pokud tedy Liberec sérii neotočí ze současného stavu 0:2 nebo alespoň nedotáhne do sedmého zápasu, sezona pro něj skončila. Do nadcházejících tří utkání vyřazovací části nezasáhne brněnský obránce Jan Ščotka, který byl dodatečně potrestaný za nedělní nedovolený zákrok na litvínovského útočníka Michala Guta. Jedno utkání vynechá Gutův spoluhráč Martin Havelka. Asociace profesionálních klubů ledního hokeje o rozhodnutí disciplinární komise informovala na svém webu.

Čtyřiadvacetiletý Flynn fauloval Moravčíka ve 34. minutě druhého čtvrtfinálového duelu, kdy jej nedovoleně atakoval u mantinelu a bek Pražanů následně narazil hlavou do mantinelu. Moravčíka z ledu odnesli na nosítkách a zamířil na vyšetření do nemocnice. V neděli byl propuštěný. Liberecký útočník se do série může teoreticky zapojit až v rozhodujícím sedmém utkání, pokud k němu dojde. Sparta vede 2:0 na zápasy.

V sobotním souboji dostali vyšší tresty i domácí Kryštof Hrabík, Jan Buchtele a hostující Jaroslav Vlach s Davidem Aubrechtem, kteří se nejaktivněji zapojili do šarvátky hráčů obou týmů mezi střídačkami při Flynnově odchodu do kabin. Nikdo z nich dodatečný trest nedostal.

Tři zápasy nuceně vynechá Ščotka, jenž v neděli v první souboji čtvrtfinále s Litvínovem ve 47. minutě fauloval Guta. Sedmadvacetiletý bek, který navíc dostal pokutu ve výši 10 procent měsíčního platu, se do série může vrátit v případném pátém utkání. První duel vyhráli Severočeši a ti dnes budou postrádat Havelku. Litvínovský útočník se "mstil" po Ščotkově faulu a v bitce napadl Zdeňka Okála.

Pokutu ve výši 20.000 korun udělil ředitel extraligy Martin Loukota Hradci Králové, neboť trenér Tomáš Martinec a obránce Ralfs Freibergs po sobotním utkání v Pardubicích komentovali výkon rozhodčích, což je v den zápasu zakázané.