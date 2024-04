Co je s Růžičkou? Nula bije do očí, nedostává se ani do velkých šancí

Vyhecované semifinále Třince se Spartou má grády. Největší emoce sice aktuálně hoří kolem disciplinárního trestu Daniela Voženílka a přifilmovaných pádů Marka Daňa, nicméně Oceláře v play off citelně trápí jiná „anomálie“. Kanonýr Martin Růžička, historicky nejlepší střelec českého play off, je už 13 zápasů gólově na suchu. Tak dlouhý výpadek neměl šestnáct let! Šampioni posledních čtyř ročníků jeho branky potřebují, jinak nemají proti rozjeté Spartě šanci. Prohrávají 0:2 na zápasy (0:3, 2:3p).

Co se děje s Martinem Růžičkou? Osmatřicetiletý matador v lize pokořil všechny možné rekordy, v základní části se do poslední chvíle bil o korunu pro nejproduktivnějšího hráče ligy a po šesti letech si vystřílel pozvánku do národního týmu. Ale teď je na suchu. Včetně finiše základní části se z gólu neradoval už třináct zápasů. Nasbíral v nich pět bodů (0+5). Takhle dlouhý gólový výpadek zažil jen dvakrát v kariéře. Ve Znojmě 2007/08 (16 zápasů bez trefy) a při svých ligových začátcích ve Spartě (2005/06, 38).

„Nechybí jenom Růžovy góly. Ale jasně, první lajna to výrazně táhla celou sezonu a čeká se to i v play off,“ říká Jozef Daňo, bývalá opora Ocelářů. „Hudy (Hudáček), Marko (Daňo) a pak i Činel (Cienciala) byli zranění, takže to bylo dlouho vyloženě na jedné lajně. Měli velký ice time, byli neskuteční, vycházelo jim skoro všechno. Ale byli i přetížení, což podle mého na ně trochu dolehlo, teď pohodu nemají. Věřím a doufám, že se jim vrátí, nejenom Růžovi.“

Ocelářský kanonýr se v lize naposledy trefil 23. února v Karlových Varech. Hrálo se 48. kolo základní části. Od té doby nic. V play off má bilanci devět zápasů (0+2).

Nejenom Růžičkovi citelně chybí zraněný obránce Jakub Jeřábek, nejproduktivnější zadák Ocelářů. Navíc v play off si soupeři dávají extrémní pozor na zbytečná vyloučení, z devíti zápasů měli Oceláři pouze 25 minut čistého času v početní výhodě.

Jestli Růžičku brzdí zranění?