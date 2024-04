Kola, v pauze pizza. Kustod Třince popsal extrém 121 minut na Spartě

Má podpis pod čtyřmi posledními tituly Ocelářů. Ale tohle? To ještě nezažil… Kustod úřadujícího extraligového krále z Třince Jan Lamacz (32) pro deník Sport a iSport.cz odhalil, co se dělo v kabině a na střídačce při rozhodujícím sedmém semifinále proti Spartě, které se natáhlo na sedm třetin. Až v čase 121:46 přisoudil Slezanům postup Miloš Roman. „Fakt extrém! Právě jemu jsem dal náhradní ribano,“ směje se Lamacz. Unavený, ale šťastný.

Máte za sebou maraton o více než 121 minutách. Jak jste ho prožíval?

(smích) „Bylo to hodně dlouhé, extrémně. Vůbec si nedokážu představit, že bychom hráli ještě dál. Já už jsem ani nevěděl, co mám vlastně dělat. Stojíte na střídačce, hra se přelévá, pár šancí tam, pár šancí na druhé straně, ale pořád nic. Místy to bylo až úsměvné.“

Z hlediska vaší práce kustoda, pocítil jste větší poptávku po servisu, vybavení?

„Už od čtvrtého zápasu, kdy se může hrát nekonečné prodloužení, s tím počítáme, že by zápas mohl trvat déle. Máme zásoby ručníků, vozíme více