Pardubice vs. Třinec: rozebrali jsme, v čem má kdo navrch. Remíza, ale...

Video se připravuje ... Pardubice skládají tým, aby jednou dokázaly Třinec porazit. Před rokem je Oceláři vystřihli ze semifinále, teď se velká série opakuje, jen o kolo dál. Kdo vyhraje čtyřikrát, bere zlato. Nabízíme vám pohled, jak oba týmy vystupují v play off, jak se prezentují, kde mají silné stránky a kde slabší místa. Dynamo je obr pasoucí po titulu. Oceláři zase zkušená banda válečníků, která si prošla dvěma sériemi na sedm zápasů. Výsledek je vyrovnaný, ale každý má jiné možnosti. A jak vypadá tip deníku Sport?

Brankáři PARDUBICE: 8 Roman Will je silná jednička. Tady zapomeňte na nějaké plánované rotace nebo kulišárny s brankáři. Je to jeho místo, tečka. Oproti základní části se posunul výš. Tam jako kdyby s agresivním stylem občas věci přeháněl, teď vůbec. Nezapomíná se, že Pardubicím vyloženě ukradl důležité čtvrtfinále v Hradci (1:0). Jediný večírek, kdy nekraloval? Poslední semifinále s Litvínovem, takže do práce nastoupil Dominik Pavlát. A to je i benefit Dynama, skvělá dvojka. TŘINEC: 10 Ondřej Kacetl se už znovu klasicky dostal do démonické formy, proti Spartě chytil 7,24 gólu nad očekávání! Duely číslo šest a sedm? To od něj byla krádež za bílého dne. A pozor, skvělou formu má i Marek Mazanec (+4,42 chyceného gólu nad očekávání), v aktuálním play off si připsal tři nuly. V brance je velká síla Ocelářů. Navíc chytají v opačném gardu, jiným stylem, v případě potřeby je mohou trenéři protočit a solidně motat střelcům hlavy.

Defenziva PARDUBICE: 9 Najelo se na režim: střežíme poklad, Will je poklad. Pardubice soupeřům dovolují, aby si v utkání vytvořily šance pouze na 1,94 očekávaných gólů. Dynamo dobře přepnulo na defenzivní režim, skvěle blokuje střely. Hráči svými těly zastavili 31,3 % ran mířících na branku. Největší šanci proti Dynamu máte v rychlém protiútoku. Značka dokonalosti v play off? Jeden Čerešňák. Slovenský bek vypadá, že se nikdy moc nenadře, ale tím klame. Někdy působí jak superhrdina od Marvelu. TŘINEC: 8 Zranění Jakuba Jeřábka, kterému ve finiši základní části nešťastně přilehl nohu pardubický Richard Pánik a nadvakrát mu ji zpřelámal, je velká rána pro Třinec. Jeřábek navíc citelně chybí také při zakládání útoků, v přesilovce. Zraněný je i Adam Polášek, vše táhne šest beků. Jenže třinečtí útočníci mají defenzivu v krvi, i největší hvězdy drží přísně nastavený styl. Například z rychlých protiútoků, po nichž bývají největší šance, Oceláři soupeřům dovolili pouze 0,72 očekávaných gólů.

Hra dopředu PARDUBICE: 10 Jako Rolling Stones v nejlepší éře, kterým dělá předkapelu AC/DC. Zatím náramný koncert a ještě něco navíc. V totální euforii hrají „Vlčáci“ (Mandát-Poulíček-Vondráček). Jejich přímý hokej bez zbytečných kudrlinek platí, celkem nastříleli osm gólů. Všechny čtyři útoky jsou dělové. Každý soupeř zatím věnoval velkou péči Sedlákovi, Pardubice to ale moc netrápí, protože doteď vždy vyletěl někdo další. Celkově vidíte snahu o co nejtěžší střely, často jim předchází nahrávka přes osu. TŘINEC: 7 Největší ofenzivní hvězda a lídr Martin Růžička není zdravotně zcela fit. Hraje přes bolest a pouze pár minut. Je to znát na vstřelených gólech, ze 14 zápasů Oceláři ze hry nasázeli pouze 18 gólů (dalších 8 z přesilovek, 3 do prázdné). Do očí bije především efektivita střelby ze slotu: -12,46 gólu (!) proti očekávání. Pokud tohle zlepší, mohou soupeři zatopit. Ofenzivně tým drží formace Davida Ciencialy (4+4) s Liborem Hudáčkem (3+7) a Markem Daněm (5+5). PRVNÍ DOJEM: Pardubice v mistrovské formě? Proti Vervě rozhodl širší kádr Video se připravuje ...

Trenéři PARDUBICE: 6 Nejdřív Petr Dědek sázel na trenéra z klubu, takže volil Richarda Krále. Pak začal jít po největších esech. Ulovil je, měl Radima Rulíka i Václava Varaďu. Paradoxně se obou zbavil a Marek Zadina do funkce skočil nejdřív jako nouzové řešení. Ale zatím není co vytknout. Jako asistent nasával metody Varadi i Rulíka, teď jede sám za sebe. Zkušenosti z velkých bitev jako hlavní kouč nemá, teď ho čeká první série, kdy proti stojí silný trenér i silný tým. Ale zase on pomáhal Třinec stvořit. TŘINEC: 9 Zdeněk Moták patří ke zkušeným bardům, stříbro už získal s Vítkovicemi (2011) i Spartou (2016), skvěle si vedl v Olomouci. V minulé sezoně zvládl a hlavně ustál extrémně těžký nástup po Václavu Varaďovi. Klidná síla. Dobře se doplňuje s Vladimírem Országhem, který má z úspěšných roků v NHL i díky hráčskému titulu z mistrovství světa 2002 přirozený respekt. Oba mají cit pro změny v sestavách, umí své borce na velké zápasy připravit.

Speciální týmy PARDUBICE: 4 Překvapuje, jak špatné zatím jsou. Celková úspěšnost přesilovek v play off jen 10,7 %? To je vyloženě šok. Ovšem podobně se rozjela i základní část, nejdřív velká bída, pak velká chlouba. Zásadní je, že když máte v týmu Radila, Sedláka, Kauta, Kousala, Košťálka a spol., dlouhodobě nemohou přesilovky připomínat strašidelný dům s rozhrkanými bubáky. Ofenzivní hvězdy se zvednou. Ovšem nyní si v kombinaci s 80 % úspěšnosti při oslabení řeknete, že zkrátka bída. Tady jsou rezervy. TŘINEC: 9 Velká síla Třince. Bez Jeřábka a Růžičky se sice rozpadla první přesilovka, která v základní části neměla v lize konkurenci. Kreativní Libor Hudáček ale také dokáže početní výhody slušně dirigovat. Oceláři si v nich připraví 9,4 očekávaných gólů, úspěšnost mají v play off nejlepší (27,59 %). Fungují i oslabení. Jednak díky gólmanům, chytili v nich už 2,83 gólů navíc proti očekávání. A na „hrotech“ v oslabeních skvěle pracují Čacho, Dravecký, Nestrašil, Vrána nebo Daňo.

Šířka kádru PARDUBICE: 10 Vysoké investice do kádru se rozhodně vyplácejí. Rozpočet přes 300 milionů v praxi vypadá tak, že celý zápas může Dynamo využívat všechny čtyři formace, pravidelně je točit a zvyšovat tempo. Nehraje roli, jestli se bude hrát na sedm zápasů. Mít čtyři první útoky je velký benefit. No a defenziva? Z pozice sedmého beka se mračí ze střídačky Michal Houdek, ve finále jeho pěsti pravděpodobně budou už žádány, zatím nebyly potřeba. Na tribuně jména jako Hrádek nebo Kolář, síla. TŘINEC: 6 Základní sestava je silná a zkušená, ale kádr zdaleka není tak početný a našlapaný jako v minulosti. I proto, že junioři rovněž hrají extraligové finále, takže talentovaní mladíci Sikora, Holinka, Haas nebo Mrtka k dispozici nejsou. V přípravě se stále udržuje několik borců z partnerského Frýdku-Místku, ale ti hráli ostrý zápas naposledy 1. března. Oceláři jedou na doraz, několikrát už museli při výpadcích sestavu kombinovat a točit.

Hra na brankovišti PARDUBICE: 10 Litvínov měl velký problém se vyrovnat s tím, že proti stojí větší útok i obrana. Tohle je armáda silných chlapů, kteří svoje parametry prodávají před vlastním brankovištěm i na druhé straně. Vnitřní slot je území těsně kolem brankoviště a dobře se v něm orientují typy jako Tomáš Vondráček. Celkově si odsud Pardubice vytvoří 1,3 očekávaných gólů na zápas při hře v pěti. Pozitivní hodnoty tým vykazuje i vzadu. David Musil, Tomáš Dvořák, Ondřej Vála z pohledu soupeře? Aha, díky, přijdeme jindy. TŘINEC: 8 Nejsilnější je v tomto živelný Daniel Voženílek. Odchovanec pardubického klubu chodí do brankoviště po hlavě, často za hranicí přípustné agresivity, brankář Jakub Kovář ze Sparty by mohl vyprávět. Na souboj, hit, či dorážku je Voženílek s chutí připravený v každém momentu. Stejně tak Daňo, Kurovský nebo zdánlivě nenápadný Roman, který dal vítězné a postupové góly v obou sedmých zápasech aktuálního play off.

Otáčení výsledku PARDUBICE: 10 Zatím proti sobě neměly silného defenzivního robota, kterého Třinec někdy připomíná. Ale jakmile Pardubice prohrávaly? Abyste se pokřižovali a dali se na modlení. Spouští rachot. V play off takhle odehrály zatím 56 minut a skóre bere dech - 9:1. Disciplinovaný tým při manku zapíná turbo mód. V pohodě takhle smázl skvělý nástup Hradce v prvním čtvrtfinále i litvínovský pokus o poslední odpor v posledním semifinále. Soupeři vedli o dva góly, stejně padli. Otáčet výsledky se Dynamu daří. TŘINEC: 7 Zdálo se, že letos už Oceláři na otáčení skóre prostě nebudou mít nohy. Až do šestého semifinále nedokázali proti Budějovicím ani Spartě vyhrát zápas, ve kterém inkasovali jako první. V klíčových bitvách číslo 6 a 7 ovšem veškerá očekávání a předčasné soudy postavili na hlavu. Znovu ukázali, že i tuhle disciplínu stále umí. Zejména díky zlepšujícím se přesilovkám. Úhrnem zatím Třinec v play off prohrával 242:18 minut, v tomto úseku dal 4 góly, 2 inkasoval.

Držení výsledku PARDUBICE: 9 V osmi zápasech Pardubice vedly, osm jich vyhrály. Tahle bilance už zkrátka nemůže být lepší. Jen tady určitý vykřičník najdete. Ne, že by při vedení přepínaly na neutrál, ale jistá údržba to je. Když Dynamo vede, je poměr očekávaných gólů mírně negativní 2,2:2,4, což má i logiku. Soupeř hledá cesty, otevírá se, víc útočí. Výsledek je pro Pardubice tak dobrý většinou proto, že v tu chvíli naplno rozkvétá brankář Will. Nedává soupeři zadarmo ani ťuk. Ale dostat tým před ním pod tlak? Dá se. TŘINEC: 10 V tomto jsou Oceláři poslední roky skuteční mistři. Právě tohle je zlatá stezka, po které si pravidelně chodí pro poháry. Umí vyhrávat rozdílem jedné, dvou branek. Jsou trpěliví, poctivě se drží systému, neuhýbají z něj. Buzerantský hokej? Spíš účelný. V pěti proti pěti si Třinečtí dokážou za příznivého skóre vypracovat 2,2 očekávaných gólů, soupeřům jich dovolí pouze 1,8. Dobře vědí, kdy vyrazit, kdy se stáhnout. Právě tohle je jejich největší zbraň. PRVNÍ DOJEM: Třinec jako na Tour de France. Zatopí i Pardubicím Video se připravuje ...

Psychika PARDUBICE: 9 Aby si nevěřily. Celý tým je spolu druhý rok, ze všech stran slyšíte, jak rok stará prohra s Třincem dala všem potřebnou lekci. Tým vyhrál podruhé za sebou základní část, navíc v extraligovém bodovém rekordu. V play off je to zatím koncert, Dynamo ztratilo jeden zápas z devíti. Zdravá sebedůvěra ve vlastní schopnosti ze sestavy vyloženě sálá. Nepřichází panika, když se prohrává. Kromě první třetiny čtvrtého semifinále se hráči zatím nenechávají ani vyprovokovat. Do teď síla. TŘINEC: 11 Prohrávat s našlapanou Spartou v sérii 0:3 na zápasy? Když víte, že jste nebyli vyloženě horší? Když vám rozhodčí seberou regulérní gól, disciplinárka přísně vyloučí klíčového hráče Voženílka, největší defenzivní i ofenzivní hvězdy Jeřábek a Růžička jsou „rozbité“ a v historii českého play off se nikomu podobný obrat nepovedl? To už chce mít opravdu silnou hlavu. Oceláři je silné mají. Čtyři tituly v řadě vám sebevědomí i vůli docela nakopnou.