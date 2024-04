Šesté finále Ocelářů: vyhnanec Kacetl, chytal Dravecký a psala se historie

Video se připravuje ... Pošesté za sebou se třinečtí Oceláři prokousali do extraligového finále. Unikátní sérii, kterou přerušil jen covidový výpadek v roce 2020, drží od sezony 2017/18. Odstartovali ji čtvrtfinálovým dramatem proti Pardubicím. Rozhodoval sedmý zápas, dvaadvacetiletý David Cienciala se v něm blýsknul rekordními sedmi asistencemi. Pardubickou bránu tehdy hájil jistý Ondřej Kacetl, Oceláři ho gólovou smrští vyhnali z brány. A pro kanonýra Petra Sýkoru to bylo vůbec poslední ligové play off kariéry. Kacetl je teď oporou Třince a Sýkora už stojí na střídačce Dynama. Jaké byly ocelářské cesty do bojů o zlato?

Ciencialova sedmička 2017/18 (STŘÍBRO) Základní část: 3. místo, 92 bodů, skóre 143:122

Čtvrtfinále: Pardubice 4:3 (3:2sn, 4:1, 2:3, 0:3, 3:2, 3:6, 8:1)

Semifinále: Mountfield HK 4:2 (4:1, 2:1, 5:1, 1:2p, 2:3p, 2:1p)

Finále: Kometa 1:4 (5:1, 2:3, 2:3, 2:5, 1:4)

Největší hvězdy: Martin Růžička, David Cienciala, Jiří Polanský, Lukáš Krajíček, Milan Doudera

Trenéři: Václav Varaďa a Marek Zadina

Nezapomenutelný moment: Čtvrtfinále s Pardubicemi rozhodovala sedmá bitva. V ní po bezbrankové třetině přišla rekordní smršť dvaadvacetiletého Davida Ciencialy, nasbíral sedm (!) asistencí. „Sám nechápu, jak to napadalo, tohle jsem zažil tak v šesté, sedmé třídě,“ usmíval se. V dobrém si utahoval ze spoluhráče Ondřeje Kovařčíka, který zůstal i s hattrickem (3+1) ve stínu. „Chudák sedí v šatně a ani neví, že dal hattrick. Ale ne, Ondra to perfektně odmakal, tak jako všichni ostatní. Prostě jsme si všichni pomohli a dobře to dopadlo.“ Pikantní je, že pardubickou bránu tehdy hájil Ondřej Kacetl. Po čtvrtém gólu ho střídal Milan Klouček. Smutek z prohraného finále byl na straně třineckých Ocelářů obrovský. • Foto Barbora Reichová (Sport)

Dravecký útočí, brání i chytá 2018/19 (ZLATO) Základní část: 2. místo, 99 bodů, skóre 153:117

Čtvrtfinále: Vítkovice 4:0 (3:2, 3:0, 2:1, 5:2)

Semifinále: Plzeň 4:3 (1:4, 2:3, 3:2, 4:3, 3:2, 1:3, 5:1)

Finále: Liberec 4:2 (2:1, 1:3, 4:1, 1:2p, 3:2p, 4:2)

Největší hvězdy: Martin Růžička, Petr Vrána, Šimon Hrubec, Erik Hrňa, Vladimír Dravecký

Trenéři: Václav Varaďa a Marek Zadina

Nezapomenutelný moment: V semifinále s Plzní ztratili Oceláři oba úvodní zápasy na domácí půdě. Kvůli marodce se tehdy do obrany přesunul útočník Vladimír Dravecký. Přesto se v rozhodující sedmé bitvě dvakrát trefil, jednou při vlastním oslabení. K tomu přidal i parádní brankářský zákrok při tutovce Vojtěcha Němce. „Neuvěřitelné, pro mě je Vlado nejužitečnější hráč sezony, naprostý unikát,“ chválil parťáka gólman Šimon Hrubec. „Jsem rád, že mu trenéři nedali vyzkoušet moji výstroj. Když vidím, jak mu to jde na beku, asi bych přišel o práci.“ Třinečtí Slováci Vladimír Dravecký a Tomáš Marcinko v kabině ukazují zlaté medaile • Foto Pavel Mazáč (Sport)

Jdi za štěstím, řekl si Kacetl 2020/21 (ZLATO) Základní část: 2. místo, 106 bodů, skóre 187:130

Čtvrtfinále: Kometa 4:0 (5:0, 7:2, 4:1, 4:1)

Semifinále: Mladá Boleslav 4:3 (2:0, 1:3, 3:1, 1:3, 3:0, 2:4, 3:0)

Finále: Liberec 4:1 (6:2, 3:1, 0:3, 1:0p, 3:0)

Největší hvězdy: Martin Růžička, Petr Vrána, Martin Gernát, Matěj Stránský, Ondřej Kacetl

Trenéři: Václav Varaďa a Marek Zadina

Nezapomenutelný moment: Zrodila se hvězda! „Odložený“ brankář Ondřej Kacetl přišel do Třince z prvoligového Přerova jako náhrada za Josefa Kořenáře. Jedničkou byl zkušený Jakub Štěpánek, toho však těsně před play off skolil covid. Kacetl skočil do brány a chytal jako Bůh. Připsal si šest nul. „Šílená sezona,“ neskrýval znojemský rodák. „V létě jsem byl dva měsíce bez práce, neměl jsem nic. Pak jsem podepsal Kometu, ale ani tam jsem nedostal čuchnout. Až se ozval Třinec...“ Na masku si nechal napsat motto z písně Karla Gotta: Jdi za štěstím. A Kacetl jde. Brankář Třince Ondřej Kacetl s mistrovským pohárem • Foto Michal Beránek / Sport

Varaďovy rozlučkové slzy 2021/22 (ZLATO) Základní část: 2. místo, 112 bodů, skóre 174:118

Čtvrtfinále: Vítkovice 4:0 (3:0, 2:1, 2:1, 2:1)

Semifinále: Mladá Boleslav 4:0 (3:0, 1:0sn, 4:3p, 2:1)

Finále: Sparta 4:2 (4:1, 1:2, 3:2, 2:5, 7:3, 2:1)

Největší hvězdy: Andrej Nestrašil, David Musil, Martin Marinčin, Ondřej Kacetl, Martin Růžička

Trenéři: Václav Varaďa a Marek Zadina

Nezapomenutelný moment: Trenér Václav Varaďa na přelomu roku nečekaně oznámil, že v Třinci po sezoně skončí. Navzdory smlouvě podepsané na několik let dopředu. Až do finále neztratili Oceláři ani jeden zápas, přestože se Vítkovice i Mladá Boleslav držely, bojovaly. Šest z osmi zápasů bylo o jediný gól. Po zlatém finále se Spartou se Varaďa za slzy nestyděl. „Moc děkuju svému týmu, kluci plnili všechno, co jsem chtěl,“ hledal slova. „Práce za mnou snad vidět je, těch pět let bylo nádherných. Když jsem přicházel, chtěli jsme titul vyhrát. Že se nám to povedlo třikrát v řadě? To je něco neskutečného. Hráči byli úžasní, jsem rád, že jsem to z nich dostal.“ S Varaďou skončil i asistent Marek Zadina a zamířil do rodných Pardubic. Václav Varaďa odchází t Třince na vrcholu • Foto Pavel Mazáč / Sport

Rekordní jízda z předkola 2022/23 (ZLATO) Základní část: 6. místo, 80 bodů, skóre 149:121

Předkolo: Litvínov 3:0 (3:1, 5:4p, 4:2)

Čtvrtfinále: Sparta 4:2 (2:3, 3:2p, 2:4, 3:1, 3:0, 5:1)

Semifinále: Pardubice 4:3 (2:4, 3:0, 2:1, 0:2, 4:2, 3:5, 2:1)

Finále: Mountfield HK 4:2 (4:2, 2:1p, 1:0, 1:2p, 0:3, 4:1)

Největší hvězdy: Ondřej Kacetl, Daniel Voženílek, Martin Růžička, Andrej Nestrašil, Jakub Jeřábek

Trenéři: Zdeněk Moták a Vladimír Országh

Nezapomenutelný moment: Snad poprvé v historii šli Oceláři do play off v roli outsiderů. Po základní části byli až šestí, v předkole si na ně věřil už i Litvínov. Neuspěl a poměrně šokujícím způsobem pak Třinec vyřadil i dva největší favority na titul – Spartu a Pardubice. Klíčová chvíle sedmé bitvy v Pardubicích? Útočník Tomáš Hyka měl v čase 59:57 za stavu 1:2 trestné střílení. Neuspěl, Ondřej Kacetl ho levým betonem vychytal. „Udělal jsem všechno dobře, ale prostě jsem to nezvedl,“ líčil Hyka. „Věděl jsem, co chci udělat. Myslím, že jsem měl moc velkou rychlost, nestačil jsem to už zvednout. Byla tam prázdná brána, to se prostě někdy stává...“ Martin Růžička se raduje s dalším mistrovským pohárem • Foto ČTK / Ožana Jaroslav