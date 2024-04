TOP 5 osobností klíčové finálové bitvy: Will ukradl gól, Růžička zkusil návrat

Říká se, že páté finále všechno láme. Pardubice ho ovládly 3:0 a v pátek jedou do Třince zkusit překlopit hokejovou vládu na svoji stranu. Pátá bitva měla své velké osobnosti. Jednoznačně se jí stal Roman Will, který na pardubickou stranu překlopil momentum utkání, když sebral gól Andreji Nestrašilovi. Velkou roli sehrál i Lukáš Radil a bohužel pro Třinec také Richard Nedomlel. Musel soutěžit v disciplíně, kde není tak silný. Více v článku iSport.cz.

Pan neprůstřelný (Roman Will)

Klíčový zákrok zápasu předvedl za bezbrankového stavu. Nejdřív střílel ze své kanceláře v levém kruhu Martin Růžička, Will puk vyrazil a Andrej Nestrašil vypustil gólovou ránu do odkryté brány z druhé strany. Brankář se rychle přesunul a puk vytáhl lapačkou. Ukázal stejnou věc jako ve čtvrtfinále proti Hradci, když to byla potřeba. V klíčovou chvíli ukradl zápas, v pátém finále pochytal 25 střel.