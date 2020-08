Přestupy v extralize ONLINE: Potvrzeno, Kaše se rozehraje ve Varech | iSport.cz

20:40

HOSTOVÁNÍ - V lázeňském městě se mohou těšit na zajímavou posilu. Hokejisty Karlových Varů na začátku nové sezony Tipsport extraligy doplní český útočník David Kaše z Philadelphie. Vedení Flyers se dohodlo s Energií na hostování, jelikož se třiadvacetiletý rodák z Kadaně nepřipojil k týmu před rozšířeným play off. O tom, že se mladší bratr Ondřeje Kašeho rozehraje na západě Čech, informoval klub NHL na svém Twitteru. V průběhu listopadu by měl následně odcestovat do přípravného kempu Philadelphie. Za karlovarské mužstvo by si měl rovněž zahrát také střelec Los Angeles Martin Frk. Záleží však ještě na rozhodnutí Kings.