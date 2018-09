Graňák burcuje Hradec: Jsme až moc hodní, musíme být větší grázlové

Video k článku 1080p 720p 360p REKLAMA Sparta - Mountfield HK: Machovský hraje výborné utkání, zabránil další šanci VŠECHNA VIDEA ZDE

Odpovídá výsledek 0:4 průběhu hry?

„Těžko se mi to hodnotí. Sparta byla efektivní, hráli dobře, měli dobrý pohyb. Jestli výsledek odpovídá hře? Nevím. Je ale kruté, že jsme nedali ani jeden gól. Na pohled to nevypadá dobře. V přípravě jsme měli aspoň fáze utkání, ve kterých jsme byli opravdu dobří. To dnes úplně nebylo. Chce to víc agresivity, udržet se na puku.“

Na druhou stranu v první třetiny byla desetiminutovka, kdy jste Spartu prakticky nepustili z obranného pásma.

„To je fakt. Takhle ale musíme hrát pořád. Celkově se mi náš projev líbí. Loni směřovaly pokyny hlavně k bránění, teď se díváme hlavně do útoku, což je skvělé a osobně se mi to moc líbí. Je to obrovská změna v porovnání s minulou sezonou. Teď to ale musíme ještě podložit výsledky.“

Měli jste celkem 44 střel. Bylo to hlavně o tom, jak skvěle Spartě zachytal brankář Matěj Machovský?

„Je pravda, že chytal parádně. Ukázal, jak je kvalitní. Nic z něj nevypadávalo, dost to kontroloval. To musíme uznat. S koncovkou jsme se trochu potýkali i v minulých týdnech, musíme na tom zamakat.“

Je na ledě hodně poznat, jak se během léta tým obměnil?

„Samozřejmě, loni jsme měli více zvučnějších jmen, hodně talentu a zkušeností. Těch je teď méně, za to mám pocit, že jsme více soutěživí, chceme uspět. Cítím víc energie, víc ochoty pracovat, což je skvělé. Měli bychom ale popracovat na našich hlavách.“

V jaké směru?

„Mám mladé kluky, kteří jsou povahou moc hodní. Tedy až moc hodní. Na to bychom na ledě měli umět zapomenout, nechat to v šatně a být větší grázlové. Hrajeme zodpovědně, což je fajn, občas ale musíme udělat něco navíc, zariskovat, překvapit soupeře. Nesmíte to dávat tolik na jistotu.“

Nechci výsledek zveličovat, ale nemůže to být pro mladý tým na startu sezony rána?

„Popravdě jsme se o tom bavili už před zápasem. Ať to skončí jakkoli, je to jeden zápas. Nesmí to s námi zamávat. Na druhou stranu, pokud bychom vyhráli, bychom neměli létat hlavou v oblacích. Na psychiku by byl samozřejmě nějaký ten bod lepší, ale jak říkáte, je to pořád první zápas. Příště budeme lepší.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 15:48. Jarůšek, 26:34. Košťálek, 42:49. Delisle, 58:51. Kudrna Hosté: Sestavy Domácí: Machovský (Honzík) – Blain, Kalina, T. Pavelka, Košťálek, Piskáček (A), Gregorc, Delisle – Černoch, Sill, Smejkal – Jarůšek, P. Vrána (C), Říčka – Forman, Pech (A), Kumstát – Kudrna, Klimek, Buchtele. Hosté: J. Pavelka (Maxwell) – Linhart (A), Zámorský, Graňák (A), Cibulskis, Rosandić, Piché, F. Pavlík – Paulovič, Koukal (C), M. Chalupa – Vincour, Cingel, Bezúch – Berger, Bičevskis, Miškář – Vopelka, Kukumberg, R. Pilař. Rozhodčí Kika, Hejduk – Gebauer, Lederer Stadion O2 arena Návštěva 8308 diváků