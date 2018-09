ONLINE: Vítkovice hrají s Plzní prodloužení, Kometa - Boleslav 0:0

ONLINE: Vítkovice - Plzeň (16:00) >>>

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 14:27. Baranka Hosté: 15:41. V. Němec Sestavy Domácí: Bartošák (Dolejš) – Hrbas, Baranka, Šidlík, de la Rose, Výtisk (A), Trška – Szturc (A), O. Roman, Tybor – Olesz (C), Lev, Schleiss – Dej, Mahbod, D. Květoň – Kucsera, Š. Stránský, P. Zdráhal – Pytlík. Hosté: Milčakov (Frodl) – J. Kindl (A), Čerešňák, Allen, L. Kaňák, Pulpán, Vráblík – Kantner, Nedorost, Gulaš (C) – Stach, Kratěna, Indrák (A) – D. Kindl, Kracík, V. Němec – Straka, Kodýtek, Eberle – Preisinger. Rozhodčí Hodek, Kubičík – Kajínek, Zavřel Stadion Ostravar aréna Návštěva 5 703 diváků

Zobrazit online přenos Sestavy Domácí: Langhamer (Vejmelka) – D. Mikyska, Mikuš, Štencel, Gulaši, Bartejs, Malec (A), Barinka – Mallet, P. Holík, Zaťovič (A) – Kašpar, Hruška, Plášek ml. – L. Horký, Nahodil, R. Zohorna – Köhler, L. Čermák (C), Dočekal. Hosté: Krošelj (Kantor) – Hanzlík (C), Bernad, Němeček, Pláněk, Dlapa, Kurka, Kotvan – Orsava, Žejdl (A), Klepiš – Pacovský (A), Skalický, Vondrka – Šťastný, P. Musil, Látal – Pabiška, Najman, Martin Procházka. Rozhodčí Jeřábek, Obadal – Špůr, Polák Stadion DRFG arena

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 12:41. Vincour, 20:39. Koukal, 26:37. Miškář Hosté: Sestavy Domácí: J. Pavelka (Maxwell) – Zámorský, Piché, Cibulskis, Graňák (A), F. Pavlík, Rosandić, Nedomlel – Smoleňák, Koukal (C), M. Chalupa – Vincour, Cingel (A), R. Pavlík – Berger, Bičevskis, Miškář – Paulovič, Kukumberg, Bezúch. Hosté: Lukáš (Konrád) – Škůrek, Vyrůbalík (C), J. Galvas, Ondrušek (A), Jaroměřský, Staněk, Dujsík – J. Káňa, J. Knotek, Laš – Irgl, Kolouch, Burian – Skladaný, Strapáč, Holec – V. Tomeček, Mráz, Ostřížek. Rozhodčí Hradil, Kika – Lederer, Ganger Stadion ČPP Aréna

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 16:59. F. Lukeš, 23:20. V. Hübl, . Hosté: Sestavy Domácí: Janus (Hanuljak) – Hunkes, Baránek, Šesták, Kubát, L. Doudera, Ščotka, Romančík – Petružálek (A), J. Mikúš, J. Černý – Myšák, V. Hübl (A), F. Lukeš – D. Tůma, Gerhát, Trávníček (C) – Jurčík, M. Hanzl, Matoušek. Hosté: Š. Lukeš (Stezka) – Valach, Jank, Knot, Štich, Mrázek, Dietz, Trefný – Vantuch, V. Růžička (A), Sklenář – Šťovíček, Klhůfek, Tomica (C) – J. Stránský, Huml (A), A. Dlouhý – J. Havel, Chlouba, Chrpa. Rozhodčí Šír, Sýkora – Lhotský, Svoboda Stadion Zimní stadion Ivana Hlinky

Liberec - Třinec 4:1

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 12:25. Bulíř, 33:43. M. Kvapil, 44:12. Ševc, 49:31. Redenbach Hosté: 18:04. Adamský Sestavy Domácí: Will (Schwarz) – Stříteský, Derner, Doherty, Šmíd (A), Havlín, Ševc – L. Hudáček, P. Jelínek (C), L. Krenželok – Lenc, Bulíř (A), M. Kvapil – Valský, Redenbach, Ordoš – Teplý, Lakatoš, J. Vlach – M. Zachar. Hosté: Hrubec (Hamerlík) – M. Doudera, Krajíček (C), Adámek, D. Musil, Haman, Gernát – Chmielewski, Marcinko, Roberts Bukarts – Svačina, Cienciala, Adamský (A) – Hrňa, Viedenský, Dravecký (A) – O. Kovařčík, M. Kovařčík, Hladonik – R. Vlach. Rozhodčí Hribik, Horák – Jindra, Zíka. Stadion Home Credit Arena, Liberec Návštěva 5 629 diváků

Sparta - Pardubice 4:1

Hokejisté Sparty porazili ve 4. kole extraligy Pardubice 4:1. V nové sezoně si tak Pražané připsali třetí výhru, bilance jejich dnešního soka je opačná. Dynamo zatím vyhrálo jen jednou. Sparta vedla po dvou třetinách 3:0, teprve pak se prosadili i hosté, v extralize tak před svými fanoušky porazila Východočechy po dvou prohrách poprvé od ledna 2017.

První velkou možnost měl v páté minutě Pech po rychlé kombinaci s Formanem, na Kacetla ale recept nenašel. Zanedlouho Buchtele přidržel puk u postranního hrazení, po chvíli ho nahodil na branku Dynama a ten proplachtil přes clonící hráče až za záda pardubického gólmana.

SESTŘIH: Sparta - Pardubice 4:1. Výhru Pražanů zpečetil Černochův parádní únik 720p 360p REKLAMA

Východočeši, kteří při svém dosud jediném venkovním vystoupení zaskočili Liberec a obrali ho o všechny body, působili vcelku neškodně. Vypovídal o tom i poměr střel v první třetině 19:3. Převahu sparťanů ještě promítl i do skóre v 17. minutě obránce Košťálek, když ranou bez přípravy zužitkoval výhodnou přesilovku čtyři na tři a připsal si již třetí trefu v sezoně.

Hned zkraje druhé třetiny mohl navýšit vedení domácích Forman, hosté mu ale díky velké obětavosti skórovat nedovolili. Poté se během krátké doby vyznamenali oba gólmani: nejprve domácí Machovský vykryl vyrážečkou pokus Čáslavy, na druhé straně Kacetl včas utěsnil místo u pravé tyče po ráně Silla, jenž se dostal k dorážce vlastní střely.

Kacetl měl ve 28. minutě i obrovské štěstí, že Kumstát nedokázal do prázdné branky zamést kotouč, který po střele vypadl za jeho zády. Hra měla vcelku klidný průběh, i proto, že Machovský byl při ojedinělých příležitostech hostů bezchybný. Místo toho našel na konci 35. minuty Jarůšek najetého beka Piskáčka a bylo to 3:0.

Jiskru naděje pro Východočechy sice vykřesal ve třetím dějství Marosz, jenže pak se dostal za záda hostujících zadáků Černoch a vrátil Spartě klid i tříbrankový náskok. V 55. minutě sice hosté překonali Machovského podruhé, jejich trefa ale nebyla uznána kvůli úmyslnému kopnutí bruslí.

Ohlasy trenérů:

Jaroslav Nedvěd (Sparta): „Chtěli jsme využít pozitivní energii, kterou jsme získali po vítězství v Plzni, kde se nám podařilo urvat dva body. Aktivitu, pohodu a zdravé sebevědomí se nám povedlo přenést do dnešní první třetiny, kdy jsme dominovali a Pardubice vysoko přestříleli. Byla jen škoda, že jsme dali jen dva góly, neboť už po první třetině mohlo být rozhodnuto. Pak se hra srovnala, Pardubice přidaly, ale my jsme nijak nepanikařili, nechtěli jsme otevřít hru a udělat chyby vzadu. Za stavu 3:0 jsme přestali dělat některé věci na 100 procent, ale čtvrtý gól nás zklidnil.“

Miloš Holaň (Pardubice): „I přesto, že jsme se připravovali, že tady bude od domácích hlavně na začátku zápasu obrovský tlak, tak jsme první třetinu absolutně nezvládli. Byli jsme všude pomalejší, Sparta nás jasně přestřílela a jen díky Ondrovi Kacetlovi byl pro nás výsledek za stavu 2:0 ještě docela mírný. Od druhé třetiny se výkon začal pomalu zlepšovat, ale nebyl tam žádný efekt. Když jsme se trošku nadechli gólem ve třetí třetině, uděláme zase individuální chybu. Sparta dnes vyhrála zaslouženě, v zápase dominovala. My jsme byli slabší, s jedním gólem nemůžeme pomýšlet na nějaký dobrý výsledek. Musíme dát hlavy nahoru a začít hrabat.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 06:48. Buchtele, 16:53. Košťálek, 34:59. Piskáček, 51:10. Černoch Hosté: 45:53. Marosz Sestavy Domácí: Machovský (Honzík) – Blain, Kalina, T. Pavelka, Košťálek, Piskáček (A), Delisle, Tomáš Dvořák – Říčka, P. Vrána (C), Jarůšek – Smejkal, Sill, Černoch – Kumstát, Pech (A), Forman – Buchtele, Klimek, Kudrna. Hosté: Kacetl (Klouček) – Wishart, Cardwell, Hrabal, Trončinský, Čáslava, Budík, Holland – T. Svoboda, Bubela, Treille (A) – Rolinek (C), Marosz, P. Sýkora (A) – Perret, Poulíček, Miromanov – Vondráček, Dušek, Mandát. Rozhodčí Pavlovič, Pražák – Gerát, Hynek Stadion O2 arena, Praha 9–Libeň Návštěva 8 335 diváků

Karlovy Vary - Zlín 2:4

Hokejisté Zlína vyhráli ve 4. kole extraligy na ledě Karlových Varů 4:2, připsali si druhou výhru v sezoně a přeskočili svého dnešního soupeře v tabulce. Hosté o zisku tří bodů rozhodli ve druhé třetině, kdy se střelecky třikrát prosadili.

Oba týmy dnes postrádaly několik hráčů ze základní sestavy. Domácím chyběli zranění Podlipnik a Plutnar, Zlín nemohl využít služeb disciplinárně potrestaných obránců Ference a Gazdy.

Západočeši měli hned v úvodu výhodu přesilové hry, kterou však nevyužili. Mikúš trefil jen brankovou konstrukci. Zlín hrozil z rychlých protiútoku, gólman Novotný však dokázal všechny situace vyřešit. Popelka poté minul odkrytou část branky.

SESTŘIH: Karlovy Vary - Zlín 2:4. Beran Poletín zaskočil gólmana Novotného v oslabení 720p 360p REKLAMA

Bezbrankový stav se změnil až v 15. minutě, kdy se domácí zásluhou Šenkeříka dostali do vedení. Zlín však dokázal rychle odpovědět. Po akci na jeden dotek vyrovnal Kubiš.

Ve 24. minutě při vyloučení zlínského Fořta ujel karlovarské obraně v oslabení Poletín a otočil vývoj zápasu. Ani hosté se neradovali z vedení dlouho, v pokračující početní výhodě povýšené navíc vyloučením Freibergse přesně zakončil Rachůnek.

Posunout Energii zpět do vedení mohl opět v oslabení Gorčík, ale jeho únik skončil jen na tyčce hostující branky. Po nenápadné akci udeřil ve 33. minutě Šlahař, který střelou z pravého kruhu nachytal do té doby pozorného Novotného. Po vedoucí brance ovládli Jihomoravané zbytek druhé třetiny a navíc přidali i čtvrtý gól.

I když trenéři Karlových Varů v závěrečná třetině změnili složení první formace, odehrála se třetí dvacetiminutovka zcela v režii Beranů. Hosté si s přehledem pohlídali dvoubrankové vedení a nedovolili domácím snížit. Karlovy Vary si tak připsali druhou porážku ve třetím domácím utkání v řadě.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 14:29. Šenkeřík, 24:08. T. Rachůnek Hosté: 16:55. Kubiš, 23:18. Poletín, 32:19. Šlahař, 36:34. Fořt Sestavy Domácí: F. Novotný (Závorka) – Sičák (A), Krejčí, L. Vágner, M. Rohan, Kovačevič, Šenkeřík, Šafář – T. Rachůnek (A), Balán, Flek – O. Beránek, Gríger, Kohout – Lapšanský (C), Skuhravý, Gorčík – T. Mikúš, Kverka, T. Havránek. Hosté: J. Sedláček (Štůrala) – Freibergs, Nosek (A), Žižka (C), Valenta, Řezníček, Matějíček, M. Novotný (A) – Kubiš, Fořt, E. Kulda – Šlahař, Herman, J. Ondráček – Karafiát, P. Sedláček, Poletín – Werbik, Fryšara, Popelka. Rozhodčí Pešina, Veselý – Frodl, Komárek Stadion KV Arena, Karlovy Vary Návštěva 3323 diváků