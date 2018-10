Vlach o sporném gólu Spartě: Úmysl to nebyl, nejsem Maradona

Sparta - Karlovy Vary: Videorozhodčí potvrdil gól Vlacha od brusle, Vary vedou 2:0 720p 360p REKLAMA

Věřil jste, že videorozhodčí branku uzná?

„Bylo to strašně rychlé. Původně jsem tam chtěl dát hokejku, ale nestihl jsem to. Letělo mi to na nohy, tak jsem sebou cuknul a nějakým způsobem jsem to trefil. Abych to nějak směřoval na patičku, to fakt ne. Člověk jen fakt zareaguje, když mu puk letí pod nohy. Doufal jsem, že rozhodčí ukáže na střed, a stalo se.“

Gól jste ale zprvu vůbec neslavil. Jako byste si spíše říkal, že to sudí neuzná.

„Neslavil jsem, protože dneska člověk nikdy neví. Když jsem viděl, že rozhodčí hned ukazuje video, čekal jsem. Neslavím, dokud to není vyloženě ukázané, že je to gól. Nerad bych potom ztratil tu radost. Počkal jsem si a vyplatilo se.“

Díval jste se pak na kostku, když na ní běžel záznam?

„Ani ne. Já se na to nedívám. Někdo mi říkal, že to možná ještě štrejchlo sparťanského hráče. Jen jsem se díval dolů, bavili jsme a pak jsem se podíval na rozhodčího, jestli to uzná.“

Na mezinárodní úrovni by váš gól neplatil. Extraliga si však odsouhlasila výjimku, která dál drží v platnosti původní znění pravidla. Je to podle vás správně?

„Je to fajn. Pokud to není úmysl, že vyloženě člověk kopne dopředu bruslí, tak bych to taky uznával. Kdo hrál hokej tak to zná, to člověk neovlivní, to je reakce na puk. Vám letí pod nohu a snažíte se do toho dostat cokoliv, aby to nešlo na soupeřovu hokejku. Pokud do toho člověk vyloženě nekopne dopředu, tak jsem za to, aby se to uznávalo.“

Vaše branka paradoxně znamenala nový elixír do žil Sparty. Tu „křivda“ nakopla a nastartovala k obratu.

„Nemyslím si, že to byl vyloženě zlom. My jsme se snažili tu třetinu uhrát na 2:0 z našeho pohledu. Nedat Spartě čuchnout. Mají zkušené mužstvo, bylo to, jak to bylo.“

Každopádně patička to byla výstavní. Jaký jste fotbalista?

„No nejsem žádný Maradona, abych pravdu řekl. Tohle byl jeden z mých lepších kousků, řekl bych.“ (smích)

Prohráli jste už posedmé v řadě. Odpovídá tomu i nálada v kabině?

„To ani ne. Nehrajeme špatně. Kdybychom hráli blbě a zasloužili si nějakou šišku, neřeknu půl slova. Šlapeme ale dobře, bohužel nás sráží individuální chyby. Každý vnímá, že už potřebujeme nutně body. Nechceme být na sebe ale naštvaní a mračit se. Potřebujeme už urvat nějaké ušmudlané vítězství.“