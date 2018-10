Snajpr Bulíř Tygrům nechyběl. Jsme schopni vyhrávat i bez něj, těší Lence

Video k článku 720p 360p REKLAMA SESTŘIH: Kometa Brno - Liberec 2:5. Mistra skolil dvěma góly Radan Lenc VŠECHNA VIDEA ZDE

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 06:44. Hruška, 12:45. Zaťovič Hosté: 04:03. Redenbach, 06:59. L. Krenželok, 08:44. Lenc, 27:52. Ševc, 34:49. Lenc Sestavy Domácí: Langhamer (28. Vejmelka) – Barinka, O. Němec (A), Gulaši, Mikuš, Malec, Bartejs – Zaťovič (A), P. Holík, Mueller – Kašpar, L. Čermák (C), Köhler – Plášek ml., Hruška, Mallet – Dočekal, R. Zohorna, L. Horký – Süss. Hosté: Will (Schwarz) – Šmíd (A), Doherty, Derner, Kolmann, Ševc, Havlín – Lakatoš, Redenbach, Valský – M. Kvapil, L. Hudáček, Lenc – L. Krenželok, P. Jelínek (C), Ordoš – M. Zachar, Najman, D. Špaček – Chrtek. Rozhodčí Jeřábek, Pešina – Svoboda, Klouček. Stadion DRFG arena Návštěva 7700 (vyprodáno) diváků

Jak jste vnímal odchod Michala Bulíře, vašeho parťáka ve formaci, a jak ho na centru zaskočil Libor Hudáček?

„S Liborem jsme hráli v lajně celé léto, nějaké zvyky zůstaly, víme o sobě. Michalovi to tam padalo, měl formu, je to citelná ztráta, ale v Liberci je tolik kvalitních hráčů, že jeho absence nebude tolik cítit.“

Jak důležité je vědomí, že liberecký herní systém funguje i bez Bulíře? Že do něj může zasáhnout prakticky kdokoli a nenaboří to výkon?

„Jasně, je to jedna z hlavních věcí. Všichni hráči dodržují systém, jak je vidět, můžeme vyhrávat i bez nejproduktivnějšího střelce. Já v tom vidím velkou sílu našeho mužstva, pro nás jedině dobře.“

Měli jste před utkáním jisté obavy, jak to bude bez Bulíře vypadat?

„Na Michala byla radost se koukat, jak mu to tam padalo. Ale já bych chtěl zdůraznit, že jsme hráli v lajně s Kvápou (Markem Kvapilem) a jak bylo vidět, i mně připravil gól do prázdné brány. Ten bych mohl jenom zkazit. S Kvápou je radost hrát. Jen si najdete místo pro sebe a on vám to tam dá.“

V Bulířově formaci jste byl především na černou práci, najednou jste zakončovatelem kombinací. Mění se tak vaše role?

„Může to tak být, že se dostanu víckrát do zakončení. Ta práce je ale pořád stejná, makat, bojovat. Budeme-li makat jako jeden muž, to je cesta k vítězství.“

Tušili jste vůbec, že parťák Bulíř odchod do KHL chystá?

„Nějaké náznaky jsme od Michala měli už delší čas, teď se to akorát dotáhlo. Pro něj dobře, držím mu palce a věřím, že se mu tam bude dařit minimálně tak dobře jako v Liberci. Překvapeni jsme nebyli, taková příležitost může přijít jednou za život. Všichni jsme mu přáli, aby mu to dopadlo. A bylo by krásný, kdyby mu to tam vyšlo.“

Jak cenné je vítězství na ledě mistrovské Kometě?

„Hodně cenné. Kometa je velice nepříjemný tým, první třetina byla hodně divoká, padlo v ní pět gólů, Brno využilo výborné přesilovky. O pauze jsme si něco řekli, abychom eliminovali jejich největší zbraně. A povedlo se nám to.

