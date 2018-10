Jágrovi se asi zápas s Plzní nelíbil, litoval Ocelář Růžička po návratu

Video k článku 720p 360p REKLAMA Třinec - Plzeň: Legenda v hledišti! Zápas Ocelářů s Plzní sleduje i Jaromír Jágr VŠECHNA VIDEA ZDE

Jak jste se při návratu cítil?

„Těžké to bylo. Věděl jsem, že takové návraty po zranění nejsou jednoduché. Fyzicky jsem se necítil úplně špatně, ale spíše herní pohoda a praxe mi chyběla. Zápas je něco jiného než trénink. To tam ještě trochu chybí, občas mi puk skákal jako horký brambor. Na tom musím pracovat.“

Klíčový rozdíl byl v přesilovkách. Souhlasíte?

„Ano, měli jsme jich hodně. To, že jsme je nevyužili nás stálo zápas, abychom mohli nějak bodovat. Sehráli jsme je... nebylo tam skoro nic. Podíváme se na video a asi na tom začneme pracovat, protože dneska jsme měli šance na to, abychom stav otočili."

Plzeňský Milan Gulaš říkal, že to byl jejich zatím nejlepší zápas venku. Cítili jste, že máte problém se v přesilovkách vůbec dostat do pásma?

„Ano, to byl náš problém. Zavést to tam, uklidnit se a dát si kloudnou přihrávku. Házeli jsme to po sobě jak brambory. I led nebyl ideální, ale oni přesilovky měli a góly dali. Hráli oslabení dobře.“

Gulaš po zápase zmínil také nepoměr vyloučených, nepísknutá trestná střílení, co vy na to?

„Stěžovali si? U nich je to to samý. Na rozhodčí si nikdy nestěžuju, oni jsou od toho, aby pískali a rozhodují se v daný moment. Vždycky je má někdo rád, někdo je na ně víc naštvaný, těžko říct.“

Všiml jste si Jaromíra Jágra v ochozech?

„Určitě, byl na obrazovce, to nejde přehlídnout. Zaregistroval jsem jej.“

Jak se hraje před mistrem?

„Jak jsme v tom zápase, tak to tak nevnímáme. Já si jej všiml na kostce, ale osobně jsem to bral jako normální zápas. Jsme samozřejmě rádi, že přijel, koukal se. Ale myslím si, že se mu zápas moc nelíbil.“

Nepramenily z toho i „brambory“, o kterých jste mluvil? Že jste se chtěli až moc ukázat?

„To nevím. Spíš to plynulo z toho, že Plzeň hrála fakt dobře a do ničeho nás nepouštěla. Musíme jim dát kredit. Je to kvalitní tým, dlouhodobě to prokazuje a dneska hráli, co potřebovali. My jsme šance měli, ale na druhé straně byl výborný tým.“

Jiří Polanský se minule při návratu po zranění hned porval. Vy jste o něčem takovém neuvažoval?

(usměje se) „Tak to ne, za to Jirku obdivuju. Kdyby bylo třeba, tak do toho jdu. Ale od toho tady nejsem.“

SESTŘIH: Třinec - Plzeň 2:3. Oceláře Růžičku připravila o vítězný návrat Kratěnova dělovka 720p 360p REKLAMA

Třinec - Plzeň: Svačina tečoval střelu Adamského za záda Milčakova, 2:3 720p 360p REKLAMA

Třinec - Plzeň: Gernát předložil kotouč Krajíčkovi, ten snížil na 1:2 720p 360p REKLAMA

Třinec - Plzeň: Kratěna z první poslal puk pod horní tyč třinecké brány, 1:3 720p 360p REKLAMA

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 41:47. Krajíček, 59:15. Svačina Hosté: 16:01. Čerešňák, 39:49. J. Kindl, 49:33. Kracík Sestavy Domácí: Hrubec (Hamerlík) – Gernát, Krajíček (C), Galvinš, D. Musil, M. Doudera, Adámek – Roberts Bukarts, Marcinko, Martynek – Chmielewski, Werek, Martin Růžička (A) – Adamský (A), Polanský, Svačina – Cienciala, M. Kovařčík, O. Kovařčík – Hrňa. Hosté: Milčakov (Frodl) – J. Kindl (A), Jones, Kvasnička, Čerešňák, Vráblík, L. Kaňák, Pulpán – Stach, Nedorost, Gulaš (C) – Kantner, Preisinger, Kratěna – D. Kindl, Kracík (A), V. Němec – Straka, Kodýtek, Eberle. Rozhodčí Hejduk, Mrkva – Hlavatý, Tošenovjan Stadion WERK ARENA, Třinec (kapacita: 5 400)