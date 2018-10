SESTŘIH: Litvínov - Sparta 0:2. Pražané ovládli bitvu o třetí místo

"Do Litvínova jako brankář nikdy nejedete odpočívat. Útok, který mají, je neskutečný. Všechny lajny umí dát gól, ale táhne je hlavně jeden útok, který to má na přesilovkách výborně sehrané. Hodně improvizují a je těžké je ubránit. Jsem rád, že jsme to dnes urvali," řekl Machovský, který si v zápase připsal 33 zákroků.

Domácí začali aktivně, snahu ve vedoucí gól ale nepřetavili. Ve 4. minutě vyzkoušel Janusovu pozornost Kudrna, litvínovský brankář jeho střelu vyrazil. Hosté poté nevyužili první přesilovou hru zápasu.

V 10. minutě prověřil Machovského Petružálek, ale neuspěl stejně jako na druhé straně Pšenička, který se samostatnou akcí dostal až před Januse.

Severočeši si výraznější tlak vypracovali při Pechově vyloučení, obrana Sparty ale odolala. Po sérii nebezpečných střel se skóre poprvé změnilo ve 25. minutě, kdy Forman s Pechem ukázkově zakončili přečíslení dva na jednoho. Pech ve svém jubilejním 300. utkání v dresu Sparty vstřelil 199. gól v extraligové kariéře.

"Je to hezké, ale není to nějaké zázračné číslo. Znamená to, že už jsem tady dlouho," řekl Pech. "Já jsem nikdy nebyl hráč, který by moc měnil kluby," poukázal na to, že hrál extraligu jen za Karlovy Vary a Spartu.

Gólově se Pech prosadil po přečíslení, přiznal ale, že už přihrávku od Formana moc nečekal. "Míra mi to dal pěkně. Jel ale do středu a já už jsem nečekal, že mi nahraje, protože jsem už byl z úhlu. Myslel jsem si, že bude střílet sám. Já už neměl čas na zpracování, jen jsem do toho plácnul," uvedl.

Vzápětí mohl přidat druhý gól Pšenička, Januse ale ani ve své druhé příležitosti nepřekonal. Obránce Gregorc trefil v polovině utkání tyč. Verva měla jedinečné příležitosti vyrovnat v přesilovkách, nedokázala však využít ani 53 sekund dlouhou početní výhodu pět na tři.

"Kdybychom dostali na 1:1, tak zápas vypadal asi jinak. Machy ale předvedl několik skvělých zákroků," řekl Pech a vyzdvihl zejména zlikvidovaný pokus Hübla na konci dvojnásobné výhody.

Domácí se tlačili do útoku, Machovský však chytal pozorně. Pražané trpělivě čekali na šanci a dočkali se. Vyloučení Hübla sice nevyužili, ale v 51. minutě domácí chybovali v rozehrávce a kapitán Vrána nájezd na Januse jistě proměnil. Kouč Litvínova Razým se již v 57. minutě rozhodl odvolat brankáře, ani dlouhá power play ale domácím ke gólu nepomohla.

Ohlasy trenérů

Radim Skuhrovec (Litvínov): "Byli jsme si vědomi, že jsme v posledních zápasech nevstřelili moc branek. Chtěli jsme do utkání vstoupit aktivně, což se nám podařilo. Dostali jsme se do některých šancí, ale bohužel jsme je neproměnili. Trochu se to lámalo při přesilovce pět na tři, kterou se nám nepodařilo využít. Inkasovali jsme z jednoho přečíslení, poté jsme udělali chybu při střídání a dostali druhý gól. Myslím si ale, že jsme předvedli velmi dobrý výkon a těžko můžeme klukům něco říkat. Z pohledu přístupu a nasazení tam nic špatně nebylo. Když se nám ale nepodaří vstřelit branku, těžko můžeme vyhrát. Teď se ale musíme připravit na nedělní utkání, duel v Plzni je pro nás výzva."

Jaroslav Nedvěd (Sparta): "Připravovali jsme se na Litvínov, věděli jsme, kam jedeme. Že nás čeká mužstvo, kterému se na začátku sezony hodně daří, sbírají body. Věděli jsme, že k úspěchu povede dobrá defenziva. Nechtěli jsme zaspat začátek, i když jsme počítali s tím, že se asi dostaneme pod tlak. To se potvrdilo. My jsme pomalinku sbírali sebedůvěru minutu po minutě a celou sezonu spoléháme na výborného gólmana. K tomu jsme udělali nějaké změny v defenzivě, což se vyplatilo. Dali jsme gól z přečíslení, na které jsme si počkali. Dostali jsme se malinko na koně a dál jsme hráli hokej, jaký jsme chtěli. Chtěli jsme si počkat na druhý gól a vyplatilo se. Diváci viděli hezký hokej, soupeř hrál výborně, ale body máme my. Kluci hráli po celou dobu týmově, za což jim děkuji."

SESTŘIH: Litvínov - Sparta 0:2. Třetí místo ovládli Pražané. Machovský má druhou nulu 720p 360p REKLAMA

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: Hosté: 24:56. Pech, 50:05. P. Vrána Sestavy Domácí: Janus (Hanuljak) – Hunkes, Baránek, Sörvik, Suchánek, Romančík, Ščotka, Šesták – Myšák, V. Hübl (A), F. Lukeš – J. Černý, Gerhát, Trávníček (C) – Jánský, Petružálek (A), M. Hanzl – Jurčík, Válek, Jícha. Hosté: Machovský (Honzík) – Blain, Kalina, Gregorc, Tomáš Dvořák, Piskáček, Delisle, T. Pavelka – Buchtele, Sill, Beran – Říčka, P. Vrána (C), Kudrna – Kumstát, Pech (A), Forman (A) – Smejkal, Černoch, Pšenička. Rozhodčí Pavlovič, Hejduk – Brejcha, Jelínek Stadion ZS Ivana Hlinky Litvínov Návštěva 5 948 diváků