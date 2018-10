Kometu trápí produktivita. Hrajeme jako profesoři, musíme střílet, ví Dočekal

Video k článku 720p 360p REKLAMA SESTŘIH: Sparta - Kometa Brno 4:2, domácí otočili vývoj zápasu a radují se z výhry nad rivalem VŠECHNA VIDEA ZDE

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 09:21. Delisle, 33:44. Smejkal, 36:29. Blain, 38:20. Kumstát Hosté: 02:05. Köhler, 08:23. Mueller Sestavy Domácí: Machovský (Honzík) – Piskáček, Tomáš Dvořák, Blain, Kalina, Gregorc, Delisle, T. Pavelka – Smejkal, Černoch, Pšenička – Říčka, P. Vrána, Kudrna – Kumstát, Pech, Forman – Buchtele, Sill, Beran. Hosté: Vejmelka (Langhamer) – Barinka, O. Němec, Gulaši, Štencel, Malec, Mikuš, Bartejs – Zaťovič, P. Holík, Mueller – Kašpar, L. Čermák, Köhler – Plášek ml., Hruška, Mallet – Dočekal, Süss, R. Zohorna. Rozhodčí Hribik, Šír – Špůr, Ondráček Stadion O2 arena (Praha - Vysočany) Návštěva 15 471 diváků

V deváté minutě jste vedli 2:0, co se stalo pak?

„Nástup byl výborný, vedení 2:0 jsme si měli podržet. Ve druhé třetině jsme Spartu přehrávali, ale dostaneme tři góly, to byl kámen úrazu. Pak jsme začali vymýšlet, nestříleli jsme, nešli jsme do brány. Potřebujeme být trošku zarputilejší, nahodit si puk, zbourat někoho, tlačit se do brány, hrát jednodušeji. Teď to hrajeme trošku jako profesoři.“

Byl v tomto největší rozdíl mezi vámi a Spartou?

„Určitě, oni si za tím šli. My jsme takoví nebyli.“

Dva góly jste dostali i díky výborné cloně před brankou.

„Jo, nejdřív tam stáli asi tři hráči v dráze puku, pak jejich hráč objel bránu a my jsme si to srazili. Ale to je jedno. Šli si za výhrou, dávali to do brány a padlo jim to tam.“

Stejně jako v pátek proti Liberci jste neskórovali ve druhé ani třetí třetině. Vidíte tam určitou podobnost?

„Není to jenom v těchto dvou zápasech, je to dlouhodobější problém. Já osobně nedám ani prázdnou bránu, ale musím víc střílet. Všichni musíme víc střílet. Já doufám, že se to otočí.“

Nechybí vám, že jste zatím nikoho neporazili o čtyři pět gólů?

„To si nemyslím, hlavní je pohlídat si výsledek, to nás trápí. Poslední dobou jsme měli i hodně vyloučení, to nás taky sráží, bere to hodně sil.“

Většinu gólů obstarává první útok. Cítíte, že vás drží nad vodou?

„Jsou to zkušení hráči, technicky hrají výborně, rozumí si. Další lajny musí být víc psi, jít za gólem.“

Trenéři rozdělili vás a Leoše Čermáka, dnes jste měl vedle sebe Süsse a Zohornu. Co se pro vás změnilo?

„S Leošem hraju dlouhodobě, už pátý nebo šestý rok. Rozumíme si, on je zkušený, má dobré buly. Když jsem s ním na ledě, tak už vím, co čeká on ode mě. Na druhou stranu Zohy (Radim Zohorna) a mladí kluci bojují jak dravci, taky je to super. Třeba Honza Süss ještě potřebuje nabrat zkušenost, ale je dobrý, snaží se. Zohy bohužel musel odstoupit, nastřelili ho pukem, pak se to muselo točit.“

Sparta - Kometa Brno: Gól v přesilovce. Na konci kličkované byl Kumstát, 4:2 720p 360p REKLAMA

Sparta - Kometa Brno: Je tu obrat, prosadil se Blain, 3:2 720p 360p REKLAMA