Sedláček slavil první nulu po návratu a chválil Sedláčka: Měl to tu těžké

Video k článku 720p 360p REKLAMA SESTŘIH: Zlín - Olomouc 4:0. Hanáky vynuloval gólman Sedláček VŠECHNA VIDEA ZDE

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 13:12. E. Kulda, 22:23. P. Sedláček, 35:45. Herman, 58:43. P. Sedláček Hosté: Sestavy Domácí: J. Sedláček (Štůrala) – Freibergs, Ferenc, Gazda, Řezníček, Valenta, Nosek (A), Padrnos – Kubiš (C), Fořt, J. Ondráček (A) – Herman, Honejsek, Šlahař – E. Kulda, Fryšara, Čachotský – Poletín, P. Sedláček, Popelka. Hosté: Konrád (Lukáš) – Švrček, Škůrek, J. Galvas, Ondrušek (C), Jaroměřský, Dujsík, Staněk – Laš, J. Knotek (A), V. Tomeček – Burian, Kolouch, Irgl – Strapáč, Nahodil, J. Káňa – Holec, Ostřížek, Skladaný. Rozhodčí Roman Svoboda, Antonín Jeřábek – Marek Hlavatý, Rudolf Tošenovjan – Jaromír Brázdil (video) Stadion ZS Luďka Čajky Návštěva 4235 diváků

V úvodu vás soupeř přehrával, co?

„Olomouc byla nepříjemná celý zápas, ne jen v první třetině. Ale byli jsme na ni připraveni. Věděli jsme, jak zhruba bude hrát a zvládli jsme to. Je parádní, že jsme vyhráli oba víkendové zápasy. Škoda, že jsme to předtím neuhráli v Chomutově, kde jsme odehráli dobrý zápas a dostali dva góly z nešťastných tečí. Jsem rád, že jsme potvrdili formu, kterou máme od utkání na Spartě.“

Takže se zvedáte?

„Mám ten pocit. Před sezonou přišli nějací noví hráči, včetně mě. Každé mužstvo potřebuje čas. Jsem rád, že jsme trošku zapnuli a doufám, že takto budeme pokračovat.“

Co pro vás znamená první čisté konto v sezoně?

„V první řadě je důležité vítězství. Samozřejmě je nula pro gólmana krásná. Ale tři body jsou důležitější. Nehráli jsme úplně ideálně do obrany. Soupeř měl pár šancí, kdy tam byl volný hráč. S tím máme trošku problémy. Musíme se toho vyvarovat a zlepšit se. Dnes jsme to ubránili, ale příště to tak být nemusí. Olomouc kousala do posledních vteřin.“

Váš jmenovec Pavel Sedláček dal dva góly. Jste za něj rád?

„Samozřejmě. Víme, že to tady měl v minulosti těžké. Těší mě, že se mu začíná dařit. Každý zápas hraje parádně v defenzivě a dnes potvrdil své kvality i v útoku. Jen tak dál.“

Zlín - Olomouc: Pavel Sedláček potvrdil vítězství za 3 body gólem do prázdné brány, 4:0 720p 360p REKLAMA

Zlín - Olomouc: Pavel Sedláček využil přihrávku zpoza brány a zvýšil vedení na 2:0 720p 360p REKLAMA