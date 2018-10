SESTŘIHY: Sparta srazila Kometu a je první. Hradec padl, Pardubice vyhořely

Sparta v retro dresu skolila mistra

Sparťané nastoupili k prvnímu z celkem šesti zápasů v sezoně k výročí 115 let založení klubu ve speciálních světle červených dresech. Návštěva 15 471 diváků na atraktivním souboji překonala dosavadní maximum sezony z duelu 5. kola z 29. září mezi Pardubicemi a Kometou, jež navštívilo 8788 fanoušků.

Už po 56 vteřinách putoval za nebezpečnu hru vysokou holí na trestnou lavici domácí Kudrna a Brňané přesilovku využili. Mikušův pokus tečoval Machovskému mezi betony Köhler. Stále ještě ve třetí minutě mohl vyrovnat Blaine, ale jeho střela z pravého kruhu zamířila do protější tyče, což si sudí Hribik s Šírem ještě prověřili u videorozhodčího.

Kometa odolala v osmé minutě při tlaku Sparty a vzápětí sama udeřila. Mueller rozjel brejk, po Holíkově přihrávce ještě neuspěl před brankou Zaťovič, ale nakonec akci dovršil z dorážky sám americký kanonýr, který byl na startu akce.

Za 58 sekund se radovali i Pražané. Za pravým kruhem vystřelil Delisle a přes stínícího Černocha překonal Vejmelku. Hosté se pak ubránili v oslabení a po návratu z trestné lavice ujel Mikuš, ale Machovský svůj tým podržel. Na druhé straně se Vejmelka poradil se střelami Kumstáta a Pšeničky.

Sparta se snažila tlačit za vyrovnáním, ale první větší šanci druhého dějství měl ve 28. minutě brněnský Dočekal. Machovský pak kryl i Muellerův pokus. Ve 32. minutě se dostal sám před Vejmelku Forman, jenže po blafáku do forhendu trefil pouze beton ležícího brněnského gólmana.

Za dvě minuty už se Sparta dočkala smazání ztráty. Smejkal po objetí branky bekhendem nahodil puk do brankoviště a Malec si jej nešťastně bruslí srazil za Vejmelku. V 37. minutě při Gulašiho trestu dovršil obrat Blain, který si na modré čáře chytře vytvořil ideální pozici a střelou zápěstím trefil pravý horní roh brněnské branky.

Pražané využili další početní výhodu při trestu Komety za příliš mnoho hráčů na ledě. Forman po narážečce s Pechem projel až před Vejmelku, předložil puk bekhendem lépe postavenému Kumstátovi, který nad Vejmelkovu lapačku zvýšil na 4:2.

V závěrečném dějství se Sparta ubránila při vyloučení Buchteleho a ve 48. minutě po kombinaci Komety kryl Machovský Holíkovo bekhendové zakončení. Na druhé straně řešil Buchtele únik nepřesnou zadovkou na Berana. Ten pak šel v 52. minutě pykat na trestnou lavici, ale hosté na Machovského už nevyzráli. Stav nezměnila ani závěrečná power play Komety.

Ohlasy trenérů

Uwe Krupp (Sparta): "Zápas měl skvělou atmosféru. Bylo krásné hrát před tolika diváky a vidět spoustu emocí na obou stranách. V první třetině to bylo vyrovnané, Brno dalo dva góly a dostalo nás do nepříjemné pozice. Ale věděli jsme, že ještě zbývá hodně času. A já jsem cítil, že hráči zůstali pozitivní a drželi se herního plánu. Ve druhé třetině jsme hráli velmi dobře. Spousta hráčů hrála výborný zápas a samozřejmě Machovský odchytal velmi dobrý zápas. Třetí a čtvrtá lajna nám hraje celou sezonu dobře, opět odvedli skvělou práci. Trošku jsem se obával, jak to bude vypadat ve třetí třetině, protože jsme hráli druhý zápas ve dvou dnech, ale hráči cítili tu velkou energii v hale."

Kamil Pokorný (Kometa): "Ve vyrovnané první třetině se nám podařilo jít do dvoubrankového vedení a výsledkově jsme zápas rozehráli velice dobře. Ve druhé třetině nastal obrovský zlom v tom, že jsme měli pěti nebo šestiminutový úsek, kdy jsme měli tři gólové šance a ty jsme nevyužili. Naopak Sparta poté, co byla pod tlakem, srovnala na 2:2. Pak využila dvě přesilovky a rozhodla zápas. Ve třetí třetině se snažili kluci s výsledkem něco udělat, měli jsme tlak i šance, abychom se dostali zpátky do zápasu. Ale gól jsme bohužel nedali, což je momentálně náš velký problém."

Góly Domácí: 09:21. Delisle, 33:44. Smejkal, 36:29. Blain, 38:20. Kumstát Hosté: 02:05. Köhler, 08:23. Mueller Sestavy Domácí: Machovský (Honzík) – Piskáček, Tomáš Dvořák, Blain, Kalina, Gregorc, Delisle, T. Pavelka – Smejkal, Černoch, Pšenička – Říčka, P. Vrána, Kudrna – Kumstát, Pech, Forman – Buchtele, Sill, Beran. Hosté: Vejmelka (Langhamer) – Barinka, O. Němec, Gulaši, Štencel, Malec, Mikuš, Bartejs – Zaťovič, P. Holík, Mueller – Kašpar, L. Čermák, Köhler – Plášek ml., Hruška, Mallet – Dočekal, Süss, R. Zohorna. Rozhodčí Hribik, Šír – Špůr, Ondráček Stadion O2 arena (Praha - Vysočany) Návštěva 15 471 diváků

Oceláře spasil Hrňa

Z obou stran aktivní začátek utkání se překlopil na stranu Třince v přesilovce, kterou využil z pohotové dorážky Werek. Odpovědět mohl Vantuch v přečíslení dva na jednoho, jenomže trefil Hrubcův beton.

Stejně dopadl útočník Vladimír Růžička s bekhendovou kličkou podél brankoviště. V početní výhodě domácích ujel Werek, tentokrát na Lukeše nevyzrál. O vyrovnávací branku se postaral právě Vladimír Růžička, když se prosmýkl před bránu a zakončil do horního rohu.

Na začátku druhé části měly oba týmy krátce po sobě přesilovku, kterou využili až domácí. Mrázkovu ránu dorazil za rozhozeného brankáře Hrubce Marjamäki, jenž tak slavil první trefu za Chomutov od nedávného příchodu. Na přelomu utkání poté, co Klhůfek selhal ve vyložené pozici mezi kruhy, Chmielewski vyrovnal z rychlého protiútoku ranou z první. V závěru Piráti bránili oslabení, stav zůstal beze změn.

Do třetí třetiny vstoupili lépe Chomutovští, kteří v přesilovce hodně tlačili, jenomže ani Růžičkova ideální nabídka pro Svobodu se neujala. Ve 48. minutě po skrumáži před bránou napřáhl na modré čáře Flemming a nastřelil spojnice tyčí.

Krátce poté se blýskli gólmani - Hrubec vychytal Knota a Lukeš útočníky Chmielewského i Wereka. Takřka minutu před koncem dostali Oceláři možnost rozhodnout, když hráli přesilovku. Uspěli - po oddechovém času ji využil Hrňa bombou do bližšího horního rohu.

Góly Domácí: 16:34. V. Růžička, 25:50. Marjamäki Hosté: 05:14. Werek, 29:17. Chmielewski, 59:16. Hrňa Sestavy Domácí: Š. Lukeš (Stezka) – Knot, Dietz, Valach, Mrázek, Flemming, Štich, Buchtela – Duda, V. Růžička, Tomica – T. Svoboda, Klhůfek, Sklenář – J. Stránský, Vantuch, Marjamäki – J. Havel, Huml, Koblasa. Hosté: Hrubec (L. Daneček) – Krajíček, Gernát, D. Musil, Galvinš, Adámek, M. Doudera – Martin Růžička, Marcinko, Dravecký – Svačina, Polanský, Adamský – Hrňa, Werek, Roberts Bukarts – O. Kovařčík, M. Kovařčík, Cienciala – Chmielewski. Rozhodčí Petružálek, Bejček – Gerát, Hynek Stadion ROCKNET ARÉNA Chomutov Návštěva 3497 diváků

Hanáci vyhořeli na Sedláčkovi

Hanáci vstoupili do utkání o něco lépe, svou herní i střeleckou aktivitu ale v gól neproměnili. Zhruba po polovině první části se dostali ke slovu domácí a otevřeli skóre. Od mantinelu vypálil Lotyš Kulda, jehož pokus zapadl přesně nad rameno Konráda. Od té doby Berani svého soupeře přehrávali, Olomouc se však při šanci druhého zlínského útoku i při následném oslabení ubránila.

I na začátku druhé třetiny měli Berani navrch a po třech minutách skórovali podruhé. Freibergs zpoza brány poslal puk na Pavla Sedláčka, který pod rukou Konráda dostal puk do sítě. Kohouti nestíhali tempu Zlína, téměř jasný gól už slavil například Herman, jeho pokus ale olomoucký brankář vleže zastavil na brankové čáře.

Hanáci měli možnost vrátit se do hry při vyloučení Kubiše, souvislejší tlak si ale nevytvořili. A tak když ne Olomouc, využil přesilovku posléze Zlín. K dorážce Šlahařova pokusu se dostal bývalý hráč Olomouce Herman, který propasíroval kotouč mezi betony Konráda. Hostům se nedařilo, také další Kubišův trest před druhou sirénou zůstal nepotrestán.

Třetí třetina toho už moc nezměnila. Zlínští kontrolovali hru a Olomouc marně hledala recept, který by vedl k nějaké gólové situaci. Hanáci to sice tři minuty před koncem zkusili v šesti hráčích v poli, vítězství ale pečetil svou druhou brankou v utkání Pavel Sedláček.

Góly Domácí: 13:12. E. Kulda, 22:23. P. Sedláček, 35:45. Herman, 58:43. P. Sedláček Hosté: Sestavy Domácí: J. Sedláček (Štůrala) – Freibergs, Ferenc, Gazda, Řezníček, Valenta, Nosek (A), Padrnos – Kubiš (C), Fořt, J. Ondráček (A) – Herman, Honejsek, Šlahař – E. Kulda, Fryšara, Čachotský – Poletín, P. Sedláček, Popelka. Hosté: Konrád (Lukáš) – Švrček, Škůrek, J. Galvas, Ondrušek (C), Jaroměřský, Dujsík, Staněk – Laš, J. Knotek (A), V. Tomeček – Burian, Kolouch, Irgl – Strapáč, Nahodil, J. Káňa – Holec, Ostřížek, Skladaný. Rozhodčí Roman Svoboda, Antonín Jeřábek – Marek Hlavatý, Rudolf Tošenovjan – Jaromír Brázdil (video) Stadion ZS Luďka Čajky Návštěva 4235 diváků

Mladá Boleslav - Mountfield HK 4:1

Mountfield se dostal v úvodu zápasu do tempa díky přesilové hře, ve které se poprvé vážněji zapotil domácí brankář Krošelj, ale své brankoviště nadvakrát uhájil. V polovině první třetiny si hosté zahráli nejprve 80 sekund ve čtyřech proti třem, následně i v pěti proti dvojnásobně oslabenému soupeři.

Branky se ale dočkali až ve 14. minutě, kdy se domácí obranou prodral Kukumberg a ač faulovaný, dokázal puk procedit slovinskému brankáři mezi betony a poslal Východočechy do vedení.

Domácí se dočkali vyrovnání v úvodu druhého dějství, když se tvrdou střelou v přesilové hře prosadil kapitán Vondrka. Za minutu a pět vteřin bylo v ochozech mladoboleslavského zimního stadionu ještě veseleji, protože Pacovský skvěle zužitkoval Látalovu nabídku - 2:1.

Stejně si pak vedl v úvodu třetí třetiny Šťastný, který snad ani nemohl minout po Klepišově přihrávce v situaci dvou Bruslařů proti osamocenému brankáři Pavelkovi. Boleslav nepolevovala v aktivitě a navýšit skóre mohl vzápětí Orsava, ale v samostatném úniku gólmana Mountfieldu neprostřelil.

Pohodu domácích pak dokumentoval Knotek, jenž dokonce zkoušel plachtící puk uklidit do branky helmou. Královéhradečtí v závěrečné pětiminutovce přitlačili domácí v jejich pásmu, ti však dokázali vedení uhájit. Navíc v závěrečné přesilovce ještě navýšil jejich výhru Pláněk.

Góly Domácí: 23:06. Vondrka, 24:11. Pacovský, 43:08. Šťastný, 59:26. Pláněk Hosté: 13:45. Kukumberg Sestavy Domácí: Krošelj (Kantor) – Hanzlík (A), Kurka, Kotvan, Bernad, T. Voráček, Pláněk, Dlapa – Šťastný, Klepiš (A), Skalický – Pacovský, T. Knotek, Vondrka (C) – Látal, P. Musil, Orsava – Pabiška, Najman, Martin Procházka. Hosté: J. Pavelka (Maxwell) – Linhart, Piché, Graňák (A), Cibulskis, Rosandić, F. Pavlík, Nedomlel – Rákos (A), Koukal (C), Paulovič – R. Pavlík, Cingel, Vincour – Dragoun, Bičevskis, M. Chalupa – Bezúch, Kukumberg, Vopelka. Rozhodčí Daniel Pražák, Matěj Sýkora – Lukáš Kajínek, Kamil Zavřel Stadion ŠKOENERGO Aréna, Mladá Boleslav Návštěva 3186 diváků

Indiáni řádili v oslabeních

Litvínov po sobotní prohře na ledě Sparty začal dobře a po přihrávce Gerháta zpoza branky se již ve druhé minutě prosadil zblízka Trávníček. Plzeňští mohli rychle odpovědět, průnik Denise Kindla ale dokázal Janus zastavit. Litvínovský gólman si v deváté minutě skvěle poradil i se střelou Jakuba Kindla bez přípravy po ideální nabídce od bratra Denise.

Lépe se pohybující domácí postupně převzali iniciativu, Severočeši však hrozili z brejků. Po jednom z nich mohl zvýšit Petružálek a při hře čtyři na čtyři až gólman Frodl zastavil únik Jánského. Na druhé straně během náporu Indiánů před první sirénou stačil Janus vyrazit Jonesovu ránu.

Po pauze tempo opadlo, přesto měli navrch domácí. Neskórovali ani během početní výhody a Gulaš po individuální akci po polovině utkání trefil pravou tyč. Indiáni nakonec vyrovnali až ve vlastním oslabení ve 34. minutě, kdy střelu unikajícího Straky ještě Janus vyrazil, ale Eberle už měl s dorážkou snadnou práci.

Vzápětí z mezikruží neproměnil šanci aktivní Gulaš. Rozjetí domácí přesto dokonali obrat na 2:1 během přesilovky ve 38. minutě, když Jones nahrál rozjetému Denisi Kindlovi, jenž uspěl forhendovým blafákem. Jeho starší sourozenec Jakub ještě krátce na to z dobré pozice mohl přidat třetí gól, ale dobrou příležitost promarnil.

Na začátku závěrečné třetiny hosté sice ubránili oslabení, ovšem záhy po jeho skončení Eberle dorazil do sítě vyraženou Strakovu střelu. Navíc ve 46. minutě vstřelili domácí opět branku ve vlastním oslabení. Eberle dal puk do jízdy Strakovi, který bekhendovým blafákem upravil na 4:1. Viditelně zlomení Severočeši poté promarnili i přesilovou hru pět na tři a Indiáni dohráli zápas v exhibičním pojetí.

Ohlasy trenérů

Ladislav Čihák (Plzeň): "Chtěli jsme začít aktivně a bohužel přišla smolná branka na začátku třetiny. Snažili jsme se o jednoduchost. Vývoj utkání vypadal tak, že jsme byli na puku a útočili. Dokázali jsme rychle otáčet hru, nebylo to ale pořád účinné. Dlouho jsme čekali na gól. Měli jsme velmi dobrý pohyb, tak se dá říci, že to byla jen otázka času. Gól jsme si zasloužili. Vážím si toho, jak kluci odmakali celých 60 minut, neměli jsme tam de facto žádná hluchá místa. Výborně nám vyšla oslabení, v nichž jsme dvakrát skórovali. Klukům ze čtvrtého útoku se daří už od přípravy. Našli se a makají. Odměna je taková, že rozhodnou zápas."

Radim Skuhrovec (Litvínov): "Odjížděli jsme sem s vědomím toho, že má Plzeň výborný pohyb a umí sehrát přesilovky. To se přesně ukázalo v průběhu zápasu. Nám se podařilo dát šťastnou branku v úvodu. Nějak jsme poté přestáli tlak soupeře, který vznikl jejich dobrým bruslením a rychlou přesnou kombinací. Vývoj utkání se zlomil v naší přesilovce ve druhé třetině, kdy jsme inkasovali branku, což se nám opakovalo ještě v další přesilovce ve třetí třetině a už jsme nedokázali odpovědět. Nedostávali jsme se ani do gólových šancí a střel. Dnes domácí zaslouženě berou tři body. Na nedostatcích naší hry hlavně v koncovce chceme zapracovat už zítra v tréninku. Věřím, že kluci najdou sílu a pohodu z úvodu sezony, protože hokej hrát umí."

Góly Domácí: 33:49. Eberle, 37:35. D. Kindl, 42:00. Eberle, 45:47. Straka Hosté: 01:13. Trávníček Sestavy Domácí: Frodl (Milčakov) – J. Kindl (A), Jones, Kvasnička, Čerešňák, Vráblík, L. Kaňák, Pulpán – Stach, Nedorost, Gulaš (C) – Pour, Preisinger, Kratěna – D. Kindl, Kracík (A), V. Němec – Straka, Kodýtek, Eberle. Hosté: Janus (Hanuljak) – Baránek, Hunkes, Suchánek, Šesták, Ščotka, Romančík, Březák – F. Lukeš, V. Hübl (A), Myšák – Trávníček (C), Gerhát, J. Černý – M. Hanzl, Petružálek (A), Jánský – Jícha, Válek, Jurčík. Rozhodčí Pešina, Obadal – Ganger, Lederer Stadion Home Monitoring Aréna Návštěva 6221 diváků

Výprask vidělo přes sedm tisíc diváků

Hokejisté Dynama chtěli při návratu na domácí led zastavit třízápasovou sérii porážek a proti Karlovým Varům začali aktivně, jenže se nedokázali prosadit. Dvě pěkné individuální akce Marosze zneškodnil gólman Novotný. Karlovy Vary se nikam nehnaly a v 11. minutě je poslal do vedení ranou zblízka Vlach. Tentýž hráč pak v závěru třetiny po rychlém protiútoku přidal i druhý gól.

Další průběh výrazně ovlivnily pardubické fauly. Energie využila dlouhou přesilovku pět na tři, ve které se šťastně trefil Šenkeřík. Hosté pak zužitkovali i klasickou výhodu a důrazný Skuhravý zvýšil ve 33. minutě už na 4:0 pro Energii. Do pardubické branky se poté postavil Klouček, ale bez inkasované branky vydržel jen 31 vteřin, než ho po přečíslení prostřelil Kohout.

Dynamo bylo na dně a zkoušelo soupeře rozhodit důraznější hrou. Dílčí úspěch se dostavil až v závěru druhé třetiny, kdy při přesilovce vykřesal naději důrazný Dušek. Jenže jakýkoliv náznak šance Pardubic vzal brzy za své, když domácí opět dojeli na nedisciplinovanost. Ve 44. minutě při další přesilovce po krásné akci zvýšil znovu na rozdíl pěti branek Lapšanský a tempo rozhodnutého utkání začalo opadávat.

Vzápětí mohl znovu snížit Wishart, který zůstal osamocený před brankou, jenže Novotný skvěle zakročil. Hostům naopak vyšlo skoro všechno, na co sáhli. Sedmou branku přidal ve 48. minutě po úniku Gríger. Zápas, na který našlo cestu 7328 diváků, se dohrával v poklidném tempu před již prořídlými tribunami. Dynamo v závěru přidalo ještě jeden faul, takže poměr vyloučení s dvouminutovými tresty se zastavil na neobvyklém poměru 10:2.

Góly Domácí: 39:13. Dušek Hosté: 10:57. R. Vlach, 18:57. R. Vlach, 25:25. Šenkeřík, 32:55. Skuhravý, 33:26. Kohout, 43:02. Stloukal, 48:00. Gríger Sestavy Domácí: Kacetl (33. Klouček) – Cardwell, Wishart, Čáslava, Hrabal, Holland, Miromanov, Budík – Skokan, Marosz, Rolinek – P. Sýkora, Poulíček, Perret – Vondráček, Bubela, Treille – Mandát, Dušek, Kusý. Hosté: F. Novotný (Závorka) – Šenkeřík, Plutnar, Podlipnik, Kovačevič, M. Rohan, Sičák, Šafář – Flek, Gríger, T. Rachůnek – O. Beránek, R. Vlach, T. Mikúš – Gorčík, Stloukal, Skuhravý – Kohout, Balán, Lapšanský. Rozhodčí Hradil, Úlehla – Kis, Rampír Stadion ČSOB Pojišťovna ARENA Návštěva 7328 diváků

Liberecká palba začala pozdě

Vítkovice po opatrnějším startu vzaly režii zápasu do svých rukou a jen vinou mizerného zakončení neměly už v průběhu úvodní třetiny k dispozici dostatečný náskok. Kreativitou hýřil centr Roman, který ve 13. minutě vybídl k první trefě spoluhráče vtipnou zadovkou po úniku v přečíslení, ale Tyborovu ránu Will vyrazil. Půl minuty před koncem první třetiny už vzal Roman koncovku na sebe, jenže ze sólového nájezdu netrefil branku.

Domácí měli ve druhé části ještě více ze hry a dočkali se už i gólů. Z tlaku se ve 26. minutě Stránský šikovně protáhl před bránu a jeho vyraženou střelu Květoň u tyče zametl do brány.

Pak se znovu blýskl agilní Roman, jehož střela rozezněla horní tyčku. Liberec držel ve hře výborný Will, který kryl příležitost Hrbase, ale v 33. minutě mu vítkovický bek při hře čtyři na čtyři po ideálně sehrané akci s Romanem už nedal šanci. Domácí se pak ještě řítili na Willa dokonce ve dvou, Květoň však ztroskotal na gólmanovi.

Severočeši ve druhé třetině vytěžili z minima maximum. Po vítkovické chybě ve středním pásmu sehrál Kvapil výborně přečíslení s Hudáčkem, který pohodlně do prázdné brány snížil.

Hostů byl rázem plný led, ale soupeř jejich krátký tlak přečkal a v úvodu třetí třetiny v přesilovce pět na tři Romanem znovu odskočili na dva góly. Když o 28 sekund poté Zdráhal zvýšil při hře pět na čtyři na 4:1, bylo o vítězi rozhodnuto.

Domácí pak Tyborem skórovali potřetí v řadě v početní výhodě a stejnou mincí vzápětí oplatil i hostující Jelínek. Finiš hostů přišel pozdě a až po krásné trefě domácího Stránského na 6:2. Havlín a Jelínek dokázali stáhnout skóre až na 4:6, dvakrát ještě cinkla vítkovická tyč, ale velký nápor hostů včetně power play už na rozdělení bodů vliv neměl.

Góly Domácí: 25:54. D. Květoň, 32:32. Hrbas, 41:21. O. Roman, 41:49. P. Zdráhal, 48:02. Tybor, 51:36. Š. Stránský Hosté: 37:31. L. Hudáček, 50:36. P. Jelínek, 51:58. Havlín, 57:55. P. Jelínek Sestavy Domácí: Bartošák (Dolejš) – Výtisk (C), D. Krenželok, Hrbas, Baranka, Šidlík, de la Rose, Černý – Dej, Lev (A), Schleiss – D. Květoň, O. Roman, Tybor – Kucsera, Š. Stránský, P. Zdráhal – Szturc (A), Pytlík, Baláž. Hosté: Will (Schwarz) – Šmíd (A), Doherty, Derner, Kolmann, Ševc, Havlín – Lakatoš, Redenbach, Valský – M. Kvapil, L. Hudáček, Lenc – L. Krenželok, P. Jelínek (C), Ordoš – M. Zachar, Najman, D. Špaček – Chrtek. Rozhodčí Mrkva, Kika – Gebauer, Hanzlík Stadion Ostravar aréna Návštěva 4 539 diváků