Will vyčapal Plzeň a zapsal nulu. Hrály se mnou centimetry, culil se

Video k článku 720p 360p REKLAMA Liberec - Plzeň: Marek Kvapil v samostatném úniku zvolil bekhendový blafák a otevřel skóre utkání, 1:0 VŠECHNA VIDEA ZDE

Jak jste si u výročí sta let od vzniku Československé republiky užil vítězství?

„Moc! Je to velký den pro nás všechny, pro celou Českou a Slovenskou republiku. Jenom bych chtěl říct, že bychom si všichni měli vážit jeden druhého, protože máme krásnou zemi. O to víc jsme rádi, že jsme vyhráli a dali si hezký dárek. Všichni jsme si to užili.“

V první třetině jste nastoupili ve speciálním dresu. Na hrudi byl místo klubového loga lev ze státního znaku. Bylo to pro vás speciální?

„Dresy se moc povedly. Vždycky je speciální mít tenhle znak na hrudi. Vážně se mi moc líbily, rád jsem si v nich zahrál. Od marketingu to bylo správně využité. Bylo mi ctí si ho obléct.“

Proti Plzni jste zapsal celkem 38 zákroků a zasloužené čisté konto. Byla to hodně vydřená nula?

„V takovém zápase s vámi v brance musí hrát centimetry. Několikrát to bylo hodně těsné, pár střel klidně mohlo skončit za mnou. Jsme rádi, že jsme vyhráli, nula je třešnička.“

V sobotu jste proti Spartě pětkrát inkasoval, ztratili jste prakticky vyhraný zápas. Jak těžké to bylo hodit za hlavu?

„O půlnoci pro mě ten zápas skončil. Pak pro mě začíná nový den. Samozřejmě lehce se to říká s výsledkem 3:0 v zádech, ale nikdy to není jednoduché jen tak přejít. Naštěstí jsme to zvládli a odčinili to.“

Bylo dobře, že se hrálo hned další den? Konec jednoho utkání se začátkem druhého dělilo asi 20 hodin.

„Určitě, bylo pro nás jedině dobře, že se hrálo hned další den. Kdybychom si před víkendem řekli, že budeme mít čtyři body, asi bychom byli rádi. Bylo pozitivní, že jsme nemuseli přemýšlet a mohli do toho hned vletět znovu. Je dobře, že nebylo moc času se v tom patlat.“

SESTŘIH: Liberec - Plzeň 3:0. Will vychytal všech 38 střel a udržel čisté konto 720p 360p REKLAMA

Liberec - Plzeň: Jakub Valský dovezl puk do prázdné brány, 3:0 720p REKLAMA

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 28:40. M. Kvapil, 54:27. P. Jelínek, 57:35. Valský Hosté: Sestavy Domácí: Will (Schwarz) – Šmíd (A), Doherty, Derner, T. Hanousek, Ševc, Havlín, Maier – Ordoš, Redenbach, Valský – M. Kvapil, L. Hudáček, Lenc – L. Krenželok, P. Jelínek (C), Teplý – M. Zachar, Lakatoš, D. Špaček. Hosté: Milčakov (Frodl) – J. Kindl (A), Jones, Allen, Čerešňák, Vráblík, Pulpán – Indrák (A), Nedorost, Gulaš (C) – Stach, Preisinger, Kratěna – D. Kindl, Kracík, V. Němec – Straka, Kodýtek, Eberle. Rozhodčí Pavel Hodek, Petr Úlehla – Lukáš Kajínek, Kamil Zavřel Stadion Home Credit Arena Návštěva 6 917 diváků