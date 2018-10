Pětkrát s nulou! Jsem dole, ale nepanikařím, říká plzeňský lídr Gulaš

Video k článku 720p REKLAMA Liberec - Plzeň: Jakub Valský dovezl puk do prázdné brány, 3:0 VŠECHNA VIDEA ZDE

Za dva zápasy jste jako tým dali jediný gól. Čím to, že jindy ofenzivní plzeňskou mašinu takhle trápí koncovka?

„Těžko říct, nevím. Z naší strany ten zápas nebyl vůbec špatně odehraný. Recept na to je jediný, nesmíme klesat na mysli, makat dál a ono se to určitě otočí. Předváděná hra není vůbec špatná. Proti Varům jsme měli snad padesát střel, ale nespadlo to tam.“

Sám čekáte na gól už pět utkání. Šancí i střel přitom máte dost.

„Když nevystřelíte, nedáte gól. Snažím se to tam posílat ze všech pozic. Čím ví střel, tím větší je šance, že to skončí v bráně. Chci hrát pořád svoji hru, nepanikařit. Občas jsou momenty, kdy vám to padá odevšad. Pak jsou ale tyhle, kdy se prostě netrefíte. Já jsem teď v té křivce dole. Prací se to zlomí, v úterý už snad góla dám.“

To vás čeká doma Kometa. Ne zrovna ideální tým na chycení střelecké sliny.

„Zápasy si nevybíráte, tak to je. Musíme na tenhle víkend zapomenout. Proti Brnu to naopak můžeme brát jako skvělý odrazový můstek, který nás může vrátit zpátky na vlnu. Doufám, že to konečně zlomíme a dáme víc než jen jeden gól.“

Jak se k tomu dá přistoupit v tréninku? Nebo jinak, je střelecká krize vůbec o trénování?

„Podle mě určitě. Střelba je jenom o tréninku, o ničem jiném. Kde jinde to chcete nacvičit. Je tam plno možností si cokoli vyzkoušet, zůstat na ledě a střílet. V zápasech to nedoženete, tam to tolikrát nedostanete. Je potřeba na tom zapracovat.“

Jediné velké pozitivum vaší hry jsou nyní brankáři. Ať chytá Dominik Frodl nebo jako teď proti Liberci Dmitrij Milčakov, vždycky je to skvělý výkon.

„Určitě, souhlasím. Dmitrij nás držel, dvě třetiny to bylo o jeden gól, dával nám šanci s tím něco udělat. Do posledních části jsme to stáhli na tři lajny, dostali se do tempa, vytvořili si tlak a nějaké šance. Pak uděláme ale jednu chybu a je to 0:2. Pak už se to otáčí těžko. Liberec je zkušený mančaft, taky se asi poučili ze zápasu proti Spartě a zkušeně si to pohlídali.“

Góly Domácí: 28:40. M. Kvapil, 54:27. P. Jelínek, 57:35. Valský Hosté: Sestavy Domácí: Will (Schwarz) – Šmíd (A), Doherty, Derner, T. Hanousek, Ševc, Havlín, Maier – Ordoš, Redenbach, Valský – M. Kvapil, L. Hudáček, Lenc – L. Krenželok, P. Jelínek (C), Teplý – M. Zachar, Lakatoš, D. Špaček. Hosté: Milčakov (Frodl) – J. Kindl (A), Jones, Allen, Čerešňák, Vráblík, Pulpán – Indrák (A), Nedorost, Gulaš (C) – Stach, Preisinger, Kratěna – D. Kindl, Kracík, V. Němec – Straka, Kodýtek, Eberle. Rozhodčí Pavel Hodek, Petr Úlehla – Lukáš Kajínek, Kamil Zavřel Stadion Home Credit Arena Návštěva 6 917 diváků