SESTŘIHY: Sparta opět skvěle otočila a drží první místo, Liberec - Plzeň 3:0

Zlín se poučil z minulého utkání v Brně, kde už po sedmi minutách prohrával 0:2, a začal aktivně. Výborným napadáním nabourával rozehrávku soupeře a nutil ho k chybám. Po jedné vstřelil i úvodní gól. Sedláček obral v rohu kluziště Adámka o puk, Poletín ho přistrčil Řezníčkovi, jehož rána z mezikruží skončila v síti.

Třinec poté převzal iniciativu i díky třem přesilovým hrám, které ve zbytku první třetiny odehrál. Obrovskou šanci spálil Hrňa, jenž po Růžičkově přihrávce přestřelil z pravého kruhu prázdnou branku.

V úvodu prostřední části mohl zvýšit Herman, který se šikovně zbavil obránce, ale Hrubce neobelstil. Domácí kontrovali krásným individuálním průnikem Růžičky. Zkušený útočník se nadechl k velkému sólu, z vlastního pásma prokličkoval až před gólmana Sedláčka, ale v zakončení mu zabránil faulem Zbořil. Z následného trestného střílení neuspěl Růžička střelou mezi betony.

Růžička v dalším střídání vypracoval šanci pro Gernáta. Třinecký obránce se ocitl sám před Sedláčkem a neukvapil se, ale už ležícího gólmana nepřekonal. Na druhé straně se vyznamenal i Hrubec, který zneškodnil dvě příležitosti Poletínovi.

Třetí třetina začala stejně jako druhá, Herman zblízka nepřekonal v gólové šanci Hrubce. A tak hosté pykali. Werek obkroužil branku a svým manévrem překvapil Sedláčka, který se nestihl přesunout k levé tyčce a puk prošel pod jeho chrániči. Vedení mohli strhnout na stranu Zlína Herman a Kulda, ale oba od gólu dělily centimetry.

V prodloužení měli větší šance domácí, ale na Sedláčkovi, který kryl v zápase 37 střel, si vylámali zuby Marcinko, Werek i Růžička. Zápas rozuzlily nájezdy, které hráči Zlína chladnokrevně zakončovali, nejčastěji střelou mezi betony. Na góly Kubiše a Honejska ještě odpověděl Bukarts a Růžička, ale po brance Kuldy trefil Ondřej Kovařčík tyč. Vzápětí Hrubce v domácí v brance nahradil Daneček, kterého ale překonal Šlahař.

Ohlasy trenérů

Václav Varaďa (Třinec): "Odehráli jsme velmi dobrý zápas. Mrzí nás neproměněné tři přesilovky v první třetině, čímž jsme si zápas malinko zkomplikovali. Zlín to po šťastné teči u prvního gólu zavřel a my jsme bušili na bránu. Vybušili jsme jen bod, zklamání je o to větší, ale hráči odvedli maximum. Bojovali až do konce a měli šance překulit zápas na naši stranu."

Robert Svoboda (Zlín): "Byl to strašně těžký zápas a oslabení v první třetině udala ráz utkání. Se štěstím jsme je ubránili. Druhá třetina ještě gradovala, museli jsme si vzít oddechový čas, abychom domácí trošku zastavili. Měli jsme opět spoustu štěstí. Výborně také chytal Sedláček, všichni hráči bojovali a hráli s nasazením. Ve třetí třetině jsme inkasovali, i když jsme měli paradoxně dvě gólovky, kterými jsme mohli zápas úplně obrátit. V nájezdech jsme oproti minulému zápasu byli šťastnější."

Góly Domácí: 47:02. Werek Hosté: 05:31. Řezníček, . E. Kulda Sestavy Domácí: Hrubec (L. Daneček) – Gernát, Adámek, D. Musil, Galvinš, M. Doudera, Roth – Roberts Bukarts, Marcinko (A), Martin Růžička (A) – Adamský (C), Polanský, Svačina – Dravecký, Werek, Hrňa – Chmielewski, M. Kovařčík, Cienciala – O. Kovařčík. Hosté: J. Sedláček (Štůrala) – Freibergs, Ferenc, Gazda, Řezníček, Valenta, Nosek (A), Zbořil – Kubiš (C), Fořt, J. Ondráček (A) – Herman, Honejsek, Šlahař – E. Kulda, Fryšara, Okál – Poletín, P. Sedláček, Popelka. Rozhodčí Hradil, Obadal – Hanzlík, Rampír Stadion WERK ARENA, Třinec (kapacita: 5 400)

Energie vyhrála popáté v řadě

V úvodním dějství to byli Olomoučtí, kdo se dostal dříve naplno do zápasu. Během úvodních tří minut prakticky nepustili domácí z obranného pásma a střelami Káni a Ondrůška prověřili pozornost Novotného. Západočeši se poprvé dostali ke slovu střelou Mikúše ve 14. minutě. Bezbrankový stav zápasu změnil v 19. minutě Rachůnek, který využil nezištnou přihrávku Fleka, jenž hrál 100. zápas v dresu Energie.

I druhou dvacetiminutovku začali aktivněji Hanáci, střelu Káni opět zlikvidoval dnes bezchybný Novotný. Naopak navýšit vedení domácích mohl Vlach, jenže v rozhodující moment nedokázal zasunout puk za již překonaného Konráda. Emoce v Realistic Areně zvedla v polovině zápasu bitka mezi Šafářem a Káňou, za kterou oba hříšníci obdrželi vedle dvouminutového trestu i osobní v délce deseti minut.

Poté, co ve 33. minutě Karlovarští obětavě zlikvidovali několik střel soupeře, unikl opět do přečíslení Flek a pro Grígera již nebylo problémem jeho přesnou nahrávku zužitkovat v druhou branku. Současnou formu a zejména efektivitu při zakončení potvrdil ve 39. minutě Skuhravý, který vyloučení Dujsíka potrestal už po pouhých čtyřech vteřinách, když tečoval střelu Plutnara od modré čáry.

Po zbytek zápasu výborně hrající domácí družina s přehledem hlídala těžce vydobytý tříbrankový náskok. Odpor Mory definitivně zlomil v 52. minutě agilně hrající Flek, který za sebou nechal Škůrka a střelou nad padajícím Konrádem oslavil své hokejové jubileum. Za skandovaného potlesku z hlediště dal 18 sekund před koncem tečovanou střelou definitivní podobu výsledku Gríger a potvrdil tak již pět zápasů trvající neporazitelnost Energie.

Ohlasy trenérů

Tomáš Mariška (Karlovy Vary): "Snažili jsme se připravit na to, že na nás Olomouc po nevydařeném domácím utkání s Chomutovem asi zatlačí. Na nás v začátku byla trochu vidět únava z pátečního derby, které nás stálo velké množství sil. V první třetině jsme měli opravdu špatný pohyb, hráli jsme špatně na kotouči a udělali jsme několik zbytečných chyb. To, že jsme se z protiútoku ujali vedení, byl pro nás až malý sportovní zázrak. Od druhé třetiny už jsme se trochu zlepšili a hlavně od její druhé poloviny jsme hráli trpělivě a zodpovědně dozadu. Byli jsme úspěšní a produktivní z brejkových situací, které jsme měli. Ve třetí třetině jsme si utkání již dokázali pohlídat, nepustili jsme soupeře do nějakých větších šancí a pomohli našemu gólmanovi udržet čisté konto."

Jan Tomajko (Olomouc): "Dnešní zápas se mi nehodnotí lehce. V jeho úvodu jsme hráli dobře, domácí nás ale potrestali z protiútoku a bylo to 1:0. Byl to pro nás pořád dobrý výsledek, ale druhou třetinu jsme propadli v obraně a ve třetí třetině domácí dominovali. Pro nás to byl půl zápasu špatný výkon a bez gólu se nedá vůbec bodovat. Musíme se z toho dostat; máme tři prohry v řadě a teprve teď se ukáže, jaký jsme mančaft."

Góly Domácí: 18:40. T. Rachůnek, 32:45. Gríger, 38:05. Skuhravý, 51:23. Flek, 59:42. Gríger Hosté: Sestavy Domácí: F. Novotný (Závorka) – Plutnar, Šenkeřík, Kovačevič, Podlipnik, Sičák (A), M. Rohan, Šafář – T. Rachůnek, Gríger, Flek – T. Mikúš, R. Vlach, O. Beránek – Stloukal, Skuhravý (C), Gorčík – Lapšanský, Balán (A), Kohout. Hosté: Konrád (Lukáš) – Švrček, Škůrek, Ondrušek (C), J. Galvas, Jaroměřský, Dujsík, Staněk – J. Káňa (A), J. Knotek, Strapáč – Burian, Kolouch, Irgl – Ostřížek, Mráz, V. Tomeček – Laš, Nahodil, Skladaný. Rozhodčí Mrkva, Kika – Hynek, Gerát Stadion KV Arena, Karlovy Vary Návštěva 3976 diváků

Indiány rozpáral Bílý Tygr Kvapil

Lépe do utkání vstoupili domácí a do dobrých šancí se dostali Lenc s Hudáčkem, Milčakov v plzeňské brance si ale poradil. Na druhé straně prověřil připravenost Willa střelou z otočky Gulaš. Poté se do úniku dostal Valský, Milčakov ale jeho pokus skvěle vyrazil.

Ve 13. minutě se na běloruského brankáře ve službách Plzně řítil osamocený Kvapil, ani nadvakrát ho však nepřekonal. Dorážející Lenc sice následně dopravil kotouč až za jeho záda, předtím však zazněl hvizd rozhodčího, dosažená branka tak nemohla být uznána. Škodu pak mohl v závěru první třetiny poslat do vedení Preisinger, jeho střela však orazítkovala pouze levou tyč Willovy branky.

Na začátku druhé části hrála Plzeň přesilovou hru, po Ševcově technickém přestupku dokonce zkrácenou výhodu pět na tři. Liberec se však výborně ubránil. Krátce po skončení přesilovky ujel domácí obraně Gulaš, Will znovu výborně zasáhl. Udeřilo tak na druhé straně - Kvapil tentokrát tváří v tvář brankáři hostí uspěl a bekhendovým blafákem poslal Bílé Tygry do vedení. Přesilovou hru si zahráli také Severočeši a zasypali Milčakova sprškou ran, ten však svou branku uhájil. Vyrovnání pak měl na hokejce Nedorost, jenže proti byl pozorně chytající Will.

Třetí dějství začalo náporem Plzně a Will měl plné ruce práce s pokusem Kratěny. Po faulu Lakatoše měli pak hosté k dispozici další početní výhodu, nesehráli ji však vůbec dobře a Willa prakticky neohrozili. Na druhé straně mohli domácí zvýšit vedení rovněž v přesilové hře, střelu Lence ale zastavila branková konstrukce.

Liberecké to příliš mrzet nemuselo. Již při hře pět na pět se do přečíslení dostala dvojice Krenželok, Jelínek a druhý jmenovaný střelou pod horní tyčku zvýšil na rozdíl dvou branek. Plzeň se ještě v závěru pokusila o nápor a zkusila to se šesti hráči v poli. Střelou do prázdné branky však upravil na konečných 3:0 pro Liberec Valský.

Ohlasy trenérů

Filip Pešán (Liberec): "Včera jsme (se Spartou) odehráli dobrý zápas, vedli 3:0, velkou část zápasu jsme ovládali a máme bod. Dnes jsme dle mého názoru tahali po celý čas za kratší konec a máme body tři. Hokej není vždy spravedlivý. Nicméně jsme bojovali, snažili jsme se nefaulovat a byli jsme efektivní v zakončení. Navíc nás skvěle podržel brankář Roman Will, proto máme dnes všechny tři body."

Jiří Hanzlík (Plzeň): "Budu se opakovat a řeknu to samé jako po pátečním zápase v Karlových Varech - naše finální fáze je žalostná. Špatně řešíme šance, přečíslení a celkově hru v útočném pásmu. To nás prostě zabíjí a není nám nic platné, že předváděná hra není špatná. Jeden vstřelený gól za víkend hovoří za všechno."

Góly Domácí: 28:40. M. Kvapil, 54:27. P. Jelínek, 57:35. Valský Hosté: Sestavy Domácí: Will (Schwarz) – Šmíd (A), Doherty, Derner, T. Hanousek, Ševc, Havlín, Maier – Ordoš, Redenbach, Valský – M. Kvapil, L. Hudáček, Lenc – L. Krenželok, P. Jelínek (C), Teplý – M. Zachar, Lakatoš, D. Špaček. Hosté: Milčakov (Frodl) – J. Kindl (A), Jones, Allen, Čerešňák, Vráblík, Pulpán – Indrák (A), Nedorost, Gulaš (C) – Stach, Preisinger, Kratěna – D. Kindl, Kracík, V. Němec – Straka, Kodýtek, Eberle. Rozhodčí Pavel Hodek, Petr Úlehla – Lukáš Kajínek, Kamil Zavřel Stadion Home Credit Arena Návštěva 6 917 diváků

Dynamo srazil Schleiss

Pardubice i ve druhém duelu pod novým trenérským vedením vsadily především na defenzivu. Jejich výchozí pozici mohl krátce po začátku vylepšit Dušek, který po nenápadné akci orazítkoval břevno Bartošákovy branky.

Jenže štěstí hrálo v úvodní desetiminutovce s Vítkovicemi. Poté, co je uchránilo od inkasovaného gólu, pomohlo i Krenželokovi, který v osmé minutě z obtížného úhlu propašoval kotouč po ledě za záda pardubického brankáře Kacetla, jenž si špatně přikryl bližší tyčku.

To byl na dlouho jediný gólový moment, urputná partie moc dalších příležitostí nenabízela. Vítkovice se sice dostaly do několika brejkových situací, ale vedení se jim nepovedlo pojistit. Když ve 44. minutě nezúročil přečíslení ani Květoň, přišel trest. Wishart nahodil puk od modré čáry na vítkovickou branku a Bartošák se k němu v nepřehledném závaru nedostal.

Pro domácí to byla pobídka ke zvýšené aktivitě a s remízou se nechtěli smířit. Dej, Lev ani Schleiss se ale v krátkém sledu před Kacetlem nedokázali prosadit. Vítkovický tlak pokračoval v přesilovce, ale nakonec ho zužitkoval v 53. minutě už při hře pět na pět Schleiss, kterému střela z voleje nesedla, přesto Kacetlovi prošla za záda.

Hosté už nenašli síly na odpověď. V zoufalé snaze sice 70 sekund před koncem zariskovali s power play, ale aniž by se dostali ke střele na Bartošáka, ztratili kotouč a Lev do prázdné branky zpečetil vítězství Vítkovic.

Ohlasy trenérů

Jakub Petr (Vítkovice): "Nebudu hodnotit hokejovou stránku. Nebyli jsme určitě hokejovějším mužstvem. Během dne a před utkáním jsme řešili zdravotní problémy u několika hráčů. Ještě v sobotu po tréninku jsme byli kompletní, ale pak se tu objevila nějaká viróza a ještě před utkáním jsme pořádně nevěděli, kdo nastoupí. Obrovský kredit pro všechny hráče, kteří dnes nastoupili."

Břetislav Kopřiva (Pardubice): "Chtěli jsme bodovat a myslím, že mužstvo do toho dalo hodně. Sahali jsme po bodu, ale nezvládli jsme to v závěru utkání. Ubránili jsme přesilovku, ale pak jsme rozhodující gól dostali při hře pět na pět. Možná jsme paradoxně hráli líp než v Hradci, měli jsme víc kotouč, ale nestačilo to. Je ale na čem stavět."

Góly Domácí: 07:20. D. Krenželok, 52:38. Schleiss, 59:11. Lev Hosté: 44:11. Wishart Sestavy Domácí: Bartošák (Dolejš) – Výtisk (C), D. Krenželok, Hrbas, Baranka, Šidlík, Černý, Urbanec – Dej, Lev (A), Schleiss – D. Květoň, T. Jáchym, Tybor – Szturc (A), Š. Stránský, P. Zdráhal – Toman, Pytlík, Baláž. Hosté: Kacetl (Klouček) – Wishart, Cardwell, Trončinský, Miromanov, Děrvuk, Hrabal, Budík – Treille (A), Bubela, Skokan – Rolinek (C), Marosz, P. Sýkora (A) – Perret, Dušek, Vondráček – Poulíček, Mandát, Kusý. Rozhodčí Šír, Veselý – Gebauer, Lederer Stadion Ostravar aréna Návštěva 5 903 diváků

Kometu nasměroval k výhře Mueller

Stejně jako v předcházejících třech utkáních splnila Kometa v úvodní třetině svou dvougólovou normu. Piráti namlsaní páteční výhrou v Olomouci začali odvážně a snažili se držet otevřenou partii, do slibnější střelecké šance k ohrožení brankáře Vejmelky se však nedostali.

Skóre otevřel důrazný Mueller, který po Holíkově přihrávce tvrdou střelou zápěstím pod horní tyčku překonal poprvé brankáře Lukeše. I když se gólman Chomutova blýskl i několika dalšími úspěšnými zásahy, proklouzla mu do sítě těsně před koncem úvodní třetiny rána obránce Štencela.

Hned v úvodu druhé třetiny se po akci produktivního Holíkova útoku prosadil svým prvním gólem v sezoně obránce Ondřej Němec, který střelou po ledě překonal Lukeše a zvýšil už na 3:0. Po inkasovaném gólu jej v brankovišti Pirátů nahradil Stezka.

Brňané pod dojmem bezpečného náskoku polevili v tempu. Udržovali si sice územní převahu, chyběl jim ale důraznější tah na branku. Chomutov se v závěru druhého dějství i díky tomu herně probral. První Růžičkovu šanci po sólovém protiútoku ještě Vejmelka chytil, vzápětí už na další Růžičkovu střelu nedosáhl.

V závěrečné dvacetiminutovce se ještě Piráti snažili o zvrat. Jejich útočné aktivitě ale chyběl důraz a přesnější zakončení. Brňané se už do útočení naopak tolik nehrnuli. Zaměřili se na pozorné bránění a soupeři nedovolili ani zkorigovat výsledek.

Ohlasy trenérů

Kamil Pokorný (Kometa): "Náš druhý vstřelený gól těsně před sirénou nám pomohl. Když jsme přidali třetí branku, což se nám delší dobu nepovedlo, tak jsme získali solidní náskok. Mrzí nás situace ze závěru druhé třetiny, kdy jsme soupeře pustili na čtyři minuty do tlaku a do gólových šancí. První Vejmelka vyřešil, ale vzápětí jsme udělali chybu a dostali branku. Ve třetí třetině jsme museli více bojovat a také zjednodušit hru. Kluci to zvládli. Nechtěli jsme Chomutov pustit ke kontaktnímu gólu. Škoda, že jsme dvě přesilovky ve třetí třetině, které jsme vyloženě špatně nesehráli, nevyužili také gólově."

Jan Šťastný (Chomutov): "Inkasovali jsme tři laciné branky, což rozhodlo o výsledku utkání. V první polovině zápasu jsme působili hodně naivně. Neměli jsme pohyb, ale ani bruslení. Kometa je kvalitní soupeř a vedla 3:0. Když chcete uspět na tak horké půdě s takovým týmem, tak si nemůžete dovolit mu nabídnout takový náskok. Bohužel se nám utkání nepovedlo. Přesilové hry jsme opět sehráli tristně. Zlepšila se naše hra v oslabení, což je jediné pozitivum. To však na nějaké body nestačilo. Proto mohu soupeři pogratulovat k zisku zasloužených tří bodů."

Góly Domácí: 08:21. Mueller, 19:23. Štencel, 20:55. O. Němec Hosté: 39:06. V. Růžička Sestavy Domácí: Vejmelka (Langhamer) – Mikuš, O. Němec (A), Gulaši, Štencel, Malec, Bartejs – Zaťovič (A), P. Holík, Mueller – Kašpar, L. Čermák (C), L. Horký – Plášek ml., Hruška, Mallet – Dočekal, R. Zohorna, Köhler – Süss. Hosté: Š. Lukeš (21. Stezka) – Jank, Mrázek, Dietz, Knot, Štich, Flemming, Valach – Tomica (C), V. Růžička (A), Duda – Sklenář, Klhůfek, T. Svoboda – Marjamäki, Vantuch, J. Stránský – Koblasa, Huml (A), J. Havel. Rozhodčí Horák, Jeřábek – Ondráček, Špůr Stadion DRFG arena Návštěva 7221 diváků

Krošelj vynuloval Severočechy

První šanci utkání měl už po 15 vteřinách Lukeš, který pálil ihned po vhazování, Krošelj však výtečně zakročil. Na druhé straně ohrozil Januse Pacovský, jenž obešel Myšáka a těsně minul pravou tyčku. Další šanci měl Vondrka, který byl úplně sám před Janusem, ten si ale dobře povyjel a zmenšil střelecký úhel.

V polovině úvodní třetiny pálil Petružálek od modré čáry a jeho bomba orazítkovala horní tyčku. Ve 13. minutě projel Skalický domácí obranou jako nůž máslem, Janus stačil rychle zaklapnout betony, na další střelu Orsavy z mezikruží byl už ovšem krátký a hosté se ujali vedení. Krátce před první přestávkou si puk vyměnila dvojice Válek, Mikúš, strážce hostující branky se ale opět vyznamenal.

Druhá část toho příliš k zaznamenání nenabídla. Oba týmy se snažily, ovšem počet brankových příležitostí by se dal snadno spočítat na prstech jedné ruky. Ve 32. minutě v té největší selhal Petružálek, na něhož zívala odkrytá branka a ani nadvakrát nedokázal prostřelit výborného Krošelje. Poté rychlík Látal objel domácí branku a snažil se pohotově zakončit, Janus byl u své tyčky včas a šanci zmařil.

Ve 42. minutě vypálil z levého křídla Vondrka a jeho bomba se doklouzala až za brankovou čáru, hosté šli do dvoubrankového vedení a v klidu se soustředili na defenzivní část své práce. Za domácí mohl snížit Válek, který střílel z mezikruží, Krošelj byl ale znovu proti.

V 51. minutě byl v další slibné šanci Lukeš, i tentokrát se blýskl Krošelj. Domácí stupňovali tlak, ale Mladoboleslavští byli proti jakémukoliv náznaku závěrečného dramatu. Závěrečnou tečku naopak obstaral Látal, jenž dovezl kotouč do prázdné branky.

Ohlasy trenérů

Radim Skuhrovec (Litvínov): "Hosté měli výborný pohyb, nám se bohužel nepodařilo vstřelit branku. Rozhodly přesilové hry a velmi dobrý pohyb Mladé Boleslavi. Nezbývá nám nic jiného, než jim pogratulovat. My se musíme připravit na další utkání."

Miloslav Hořava (Mladá Boleslav): "Šli jsme do utkání s tím, že Litvínov je favoritem. Předvedli jsme bojovný výkon, podpořený výborným výkonem brankáře. Měli jsme štěstí, že jsme nedostali gól. Myslím si, že výsledek neodpovídá vývoji utkání."

Góly Domácí: Hosté: 12:25. Orsava, 41:20. Vondrka, 58:54. Látal Sestavy Domácí: Janus (Hanuljak) – Sörvik, Baránek, Romančík, Suchánek, Strejček, Ščotka, Březák – Petružálek (A), V. Hübl (A), F. Lukeš – Myšák, Gerhát, Trávníček (C) – Válek, J. Mikúš, Řehoř – Jurčík, M. Hanzl, Matoušek. Hosté: Krošelj (Kantor) – Kotvan, Bernad, Hanzlík (A), T. Voráček, Němeček, Pláněk, Dlapa – Šťastný, Klepiš (A), Skalický – Pacovský, T. Knotek, Vondrka (C) – Látal, P. Musil, Orsava – Pabiška, Najman, Martin Procházka. Rozhodčí Bejček, Pešina – Jindra, Zíka Stadion ZS Ivana Hlinky Litvínov Návštěva 5 123 diváků

Kiks Koukala stál Hradec body

Duelu předcházela při 100. výročí založení Československa bývalá federální hymna a královéhradečtí fanoušci si připravili v první třetině i speciální historickou choreografii.

Z první větší šance v utkání udeřili domácí. Ve čtvrté minutě našel z pravého kruhu Rákos bekhendem volného Vincoura, který pohotově překonal Machovského. Mountfield byl při chuti a vzápětí po Chalupově sólu tečoval puk bekhendem mimo Vopelka.

Hradec se po Vincourově vyloučení i po trestu za příliš mnoho hráčů na ledě ubránil v dlouhém oslabení včetně 10 sekund ve třech proti pěti. Říčka totiž z těžkého úhlu trefil boční síť odkryté branky, Maxwell efektně chytil do lapačky Blainovu ránu, opět Říčka zasáhl domácího gólmana do masky a následně minul.

Pak hráli tři početní výhody za sebou domácí. Sparta se sice ubránila při pobytu Formana, Delisleho i Gregorce na trestné lavici, ale z posledního trestu přeci jen Mountfield vytěžil vedení. Gregorc se po třech vteřinách po návratu na led nestihl pořádně zapojit do bránění a Vopelka z dorážky zvýšil. Před pauzou mohl zkorigovat stav Smejkal, jenže minul.

Hned v první minutě druhého dějství se dostal sám před Maxwella Kudrna, ale neuspěl. Vzápětí na druhé straně v přečíslení dvou na jednoho po Paulovičově přihrávce minul Radovan Pavlík. V polovině druhé části se Sparta ubránila při Sillově trestu.

Ve 34. minutě v přečíslení uvolnil Radovan Pavlík Cingela, který však ztroskotal na Machovském. Další možnost měl Vopelka a z dorážky neuspěl ani Zámorský. Na druhé straně měl šanci Smejkal. V 36. minutě sice domácí dostali puk do sparťanské branky, ale gól neplatil pro Cingelovu hru vysokou holí, což potvrdil i videorozhodčí.

Hned po 32 vteřinách závěrečného dějství se dočkala Sparta snížení. Košťálek našel zpoza branky mezi kruhy nekrytého Buchteleho, který ranou na vyrážečku překonal Maxwella. Domácí pak nevyužili další dvě početní výhody a přišel obrat.

V 55. minutě se uvolnil Smejkal a z mezikruží vyrovnal. Vzápětí v souboji před brankou přidržel Dvořák Koukala za nohu, hradecký kapitán jej dvakrát sekl a putoval s trestem na pět minut a do konce utkání do kabiny. Hned po 23 sekundách zužitkoval výhodu střelou od modré čáry Kalina a Sparta už si náskok v pokračující přesilovce pohlídala.

Ohlasy trenérů

Petr Svoboda (Mountfield HK): "Měli jsme velmi dobrý vstup do utkání. Díky našemu výbornému pohybu jsme si vynucovali fauly, bohužel nám dnes moc nevyšly přesilovky. Ve druhé třetině jsme měli trošku štěstí, byly tam šance na obou stranách. Bohužel jsme měli hodně špatný vstup do třetí třetiny, kdy jsme hned při prvním střídání dostali gól. Myslím si, že sedm minut do konce bychom si měli pohlídat výsledek, i když nemáme tak zkušené mužstvo. Je pro nás velké zklamání, že jsme dnes prohráli. Ale nevěšíme hlavy a budeme se snažit tento výkon předvést i v úterý v Chomutově."

Uwe Krupp (Sparta): "Zápasy s Hradcem jsou skvělé. Jsou rychlé a oba týmy hrají s velkým nasazením. Věděli jsme, že to bude velice těžké. Hradec začal, jak jsme čekali, zatlačil nás a získal v první třetině dvoubrankové vedení. Museli jsme změnit hru, více střílet na Maxwella, který chytal velmi dobře. Stav 0:2 ale není ztracený, ve třetí třetině ukázali kluci touhu po vítězství a povedlo se nám to otočit. Musíme hráče ocenit za dva zápasy, které zvládli během dvou dnů venku. Ani v jednom se nám nepovedl začátek, ale podařilo se nám to v obou případech otočit."

SESTŘIH: Mountfield HK - Sparta 2:3. Obratu předcházel zákrok domácího kapitána 720p 360p REKLAMA

Góly Domácí: 03:09. Vincour, 17:20. Vopelka Hosté: 40:32. Buchtele, 54:33. Smejkal, 55:53. Kalina Sestavy Domácí: Maxwell (J. Pavelka) – Zámorský, Linhart, Cibulskis, Graňák (A), F. Pavlík, Rosandić, Piché – Vincour, Koukal (C), Rákos (A) – Paulovič, Cingel, R. Pavlík – Vopelka, Bičevskis, M. Chalupa – Karabáček, Kukumberg, Dragoun. Hosté: Machovský (Honzík) – Delisle, Gregorc, Kalina, Blain, Tomáš Dvořák, Košťálek, T. Pavelka – Kudrna, P. Vrána (C), Buchtele – Jarůšek, Sill, Říčka – Forman (A), Pech (A), Kumstát – Beran, Smejkal, Pšenička. Rozhodčí Pavlovič, Hribik – Svoboda, Kis Stadion ČPP Aréna Návštěva 5226 diváků